A Cisco megvenné a PortfoLion magyar startup befektetését, a Banzai Cloud Zrt.-t

A Cisco megvenné a PortfoLion egyik magyar startup befektetését, a Banzai Cloud Zrt.-t – közölték a cégek az MTI-vel hétfőn.

A Cisco bejelentése a cég minden elemére kiterjedne, a felvásárlás pontos részleteit az érintettek nem hozták nyilvánosságra. Az akvizícióhoz több hivatali engedély is szükséges.



A tájékoztatás szerint a Cisco-nak ez lehet a második felhő-fókuszú akvizíciója: októberben a cég felvásárolta az izraeli Portshift céget, amely felhőalapú biztonsági megoldásokkal foglalkozik. A Banzai Cloud akvizíciója várhatóan a Cisco második pénzügyi negyedévének végére zárul le.A PortfoLion kockázati tőke- és magántőke befektető közleménye szerint a hasonló történetek példaként szolgálhatnak arra, hogy Magyarországról és Kelet-Közép-Európából is lehet nemzetközi sikersztorit építeni. A Banzai Cloud eredményei segítik majd a hazai és regionális startup ökoszisztéma szintlépését is – mondta a várható felvásárlásról Molnár András, a Banzai Cloudot vezető befektetőként támogató, az OTP Csoporthoz tartozó PortfoLion Capital Partners vezérigazgatója.A 2017-ben alapított budapesti székhelyű Banzai Cloud két körben több mint 5 millió dollár tőkét vont be a PortfoLion Capital Partners támogatásával. A befektetésekben részt vett a FastVentures és a Euroventures, utóbbi a kezdetektől, alapító befektetőként segítette a vállalkozást – közölték.A PortfoLion az OTP Csoport tagja, több mint 10 éves tapasztalata van vállalkozások növekedési elképzeléseinek támogatásában. Jelenleg több mint 230 millió eurós forrásból a cég Európa-szerte keresi a következő jelentős befektetéseit.A Banzai Cloud Zrt. 37 dolgozót foglalkoztat.(MTI)