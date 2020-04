Tízmilliárd forintos hitelkeretet nyitott a CIB Bank olyan vállalkozásoknak, amelyeknél bevételkiesés miatt extra likviditási igények merülnek fel, vagy amelyeknél a megnövekedett készletfelvásárlások finanszírozási szükséglettel társulnak a jelenlegi vírushelyzetben – közölte a pénzintézet az MTI-vel.

Mint írták, a gazdasági fellendülés időszakában a bank nem tart ilyen hitelkeretet, a jelenlegi járványhelyzetben viszont jelentős kihelyezhető forrással segíti a magyar gazdaság szereplőit. A CIB Bank külön szabályok szerint bírálja el azokat az igényeket, amelyek közvetlenül a koronavírushoz kapcsolódnak, és célja, hogy segítse meglévő és új ügyfelei üzletmenetét, beruházási és növekedési terveit.

A tízmilliárd forintos hitelkeret speciális célja az átmeneti likviditási hiányok áthidalása alapvetően életképes üzleti modellel rendelkező cégek esetén. Forrása nem speciális, a CIB Bank kész saját forrásból is finanszírozni igényeket, és várakozása szerint legtöbb esetben az MNB új növekedési hitele, az nhp hajrá, vagy más, később bevezetésre kerülő hitelprogramot használnak fel.

A bank tájékoztatása szerint a hitelkeretből már mostanáig közel 3 és fél milliárd forintról döntöttek. A kihelyezhető forrás ügyféligény esetén, a CIB Bank döntésétől függően bármikor tovább bővíthető.



A feltételekről közölték: kiindulásként megvizsgálják a koronavírus-járvány gazdasági hatásait az érintett cégre, illetve az adott ágazat rövid- és középtávú kilátásait, ahogy a cégét is. Fontos szempont, hogy a hitelkeret igénylésével párhuzamosan fedezeterősítésre, a tulajdonosi kötelezettségvállalás erősítésére is sor kerüljön. A fedezeterősítésben nagymértékben támaszkodnak a megjelent Garantiqa készfizető kezességvállalásra.Kifejezetten a kisvállalkozások számára rendelkezésre áll még egy speciális szolgáltatás is, amivel személyes kontaktus nélkül, a CIB honlapján megtalálható kisvállalkozói hitelajánlat-készítő felületén akár néhány perc alatt megtudhatják, hogy mekkora összegű és milyen hitel felvételére van lehetőségük.A CIB előrejelzése szerint ugyanakkor más pénzügyi termékek is népszerűvé válnak, legyen szó bármilyen méretű vállalkozásról. A koronavírust övező gazdasági környezetben felértékelődnek a bizalmi törést áthidaló konstrukciók, mint például a faktoring, azaz a vevőkövetelések finanszírozása.(MTI)