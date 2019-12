A chatbot az új CV

Számos szektorban tombol munkaerőhiány magyarországon, a kereskedelemből például a karácsonyi szezonban friss szakértői becslések szerint hatezer dolgozó fog hiányozni. Az új munkaerő megtalálása egyre nagyobb terhet ró a cégekre: elemzések szerint egy új munkavállaló felvételére átlagban közel 50 napot kell fordítani, míg egy-egy új kolléga megtalálására mintegy 1,2 millió forintot költ egy vállalkozás ma magyarországon. A simplejob nevű magyar startup erre a problémára kínál megoldást: a cég olyan chatbot-alkalmazással lépett piacra, ami mesterséges intelligenciával segít toborozni és előszűrni a jelentkezőket, jelentős terheket levéve ezzel a vállalati hr-esek válláról, amelyhez az mfb csoporthoz tartozó hiventures-től kapott finanszírozást.

A szélsebesen változó munkaerőpiaci viszonyok és a fiatal generációk korábbiaktól gyökeresen eltérő igényei miatt a toborzás terén egyre nagyobb szükség van az innovatív, digitális megoldásokra. A vállalatok bizonyos szakmákban szó szerint vadásznak a munkavállalókra, így az új munkaerő felvétele mind pénzben mind időben megnövekedett terhelést jelent a munkaadók számára.

Erre a problémára kínál megoldást a SimpleJob nevű startup. A magyar cég a már klasszikusnak nevezhető online álláskeresést és toborzást vegyíti a mesterséges intelligencia nyújtotta innovatív funkciókkal. A vállalkozás – melyben az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures is jelentős potenciált lát, hiszen több körben már összesen 150 millió forint kockázati tőkét fektetett a cégbe – egy olyan chatbot alkalmazással rukkolt elő, mely mind az álláskeresők, mind a munkaadók dolgát nagyban megkönnyíti.

„A SimpleJob által fejlesztett online chatbot alkalmazás kettős funkciót lát el. Egyrészt az álláskeresők számára jelentős segítség, hiszen bizonyos szakmákban, főként a fizikai munkák terén, még szakmai önéletrajzot sem kérünk tőlük, a teljes regisztrációs folyamatot kérdezz-felelek formában a chatbotunk végzi. A felhasználó észre sem veszi, hisz csak megválaszolt néhány kérdést, de a folyamat végére egy komplett szakmai profilt készítünk neki. Plusz az adatbázisunkban található nyitott pozíciók közül felkínáljuk a jelölt számára a testhezálló lehetőségeket. Ugyanakkor a munkaadók számára is jelentős értéket teremtünk, hiszen a magyar piacon elsőként a jelöltek profilozását differenciáltuk chatbottal, illetve az előszűrést és a jelentkezőkkel való kommunikációt is automatizáljuk az elkövetkezendő fél évben, mellyel rengeteg időt és költséget tudunk megspórolni a vállalati HR-osztályoknak” – hívta fel a figyelmet Lukács Beáta, a SimpleJob társalapító-ügyvezetője.

A SimpleJob chatbot megoldása a fentiek mellett kiválóan alkalmas a fiatal álláskeresők megszólítására, hiszen a tizen- és huszonévesek egyrészt egyértelműen az új, digitális megoldásokat keresik az álláskeresés terén is, másrészt esetükben kiemelt jelentőséget kap a közvetlen és egyszerű kommunikáció.





„Az egyértelmű trend, hogy az álláskeresőkkel már sokkal egyszerűbb egy állásinterjút chat-en leegyeztetni, véleményünk szerint elérkezett az idő, hogy ezt a toborzók is elfogadják, és éljenek a lehetőségekkel. A SimpleJob már azzal is egyedülálló, hogy kvázi közösségi oldalként mindkét fél jelen van a platformon, tehát a többi portáltól eltérően nem csak az álláshirdetések láthatók, de cégként belépve az álláskeresőknek is tudunk felkéréseket küldeni. A mostani chatbot integrációval pedig ténylegesen előremutató, nemzetközi trendeket követő állásportál lettünk” – tette hozzá Lukács Beáta.

A SimpleJob dinamikusan próbálja lekövetni a piaci igényeket. A cég tapasztalataiból jól látszik, hogy teljesen más minimum információra van szükség egy diákmunkára jelentkezőtől, mint például egy diplomás szellemi munkára jelentkezőtől. A cég által fejlesztett chatbot képes arra, hogy a különböző profilú jelöltekkel más-más stílusban kommunikáljon. Az EasyApply-nak nevezett funkcióval pedig nem szükséges a jelölteknek dokumentumokat feltölteni, vagy hosszú formanyomtatványokat kitölteni, egy csomagolói állásra való jelentkezés például ténylegesen csak három kérdés megválaszolását teszi szükségessé.

A SimpleJob megoldása nemcsak nagyvállalatokat képes kiszolgálni, az egyedi kishirdetőknek is egy olyan eszköz, amivel egy helyen tudják, nagyon egyszerűen kezelni a jelentkezőket. Az automatizációnak köszönhetően nem szükséges többé e-mailekben keresni az információkat, vagy egyesével válaszolni a jelölteknek.

A 2017-ben alapított SimpleJob idén már elérte átlagosan a napi 300 létrehozott álláskeresői profilt, így regisztrált felhasználóinak száma meghaladja a hatvanezret, míg már közel 1700 vállalati felhasználó is úgy döntött, hogy a SimpleJob platformján keres új munkavállalót. Jövőre már 100 ezres felhasználószámot, és 120 millió forintos árbevételt tervez a hamarosan nemzetközi piacokra lépő, dinamikusan növekvő magyar startup.

A SimpleJob-ról

A SimpleJob forradalmian új állás- és munkavállaló kereső portált fejlesztett és üzemeltet főként a fizikai munkák, vendéglátás, adminisztrációs munka és diákmunka területeire fókuszálva. A 2017-ben induló cég vállalati partnerei között már most olyan nagy cégek találhatóak meg, mint a Kempinski, Rossmann, Pepco, Kik, OTP Bank, Magyar Telekom vagy a Tesco.

https://www.simplejob.com/