A chatbot a cégvezető legjobb barátja: a munkaerő toborzás közel 45%-al felgyorsítható mesterséges intelligenciával

Employer branding, onboarding, HR-applikációk – divatos és gyakran puffogtatott kifejezések nem csak a toborzók és kommunikációs szakemberek, de a cégvezetők körében is. Mindeközben kevés vállalatot jellemez tudatosság a HR-stratégiát, a toborzásra fordított erőforrásokat és a járulékos költségeket tekintve, holott egy új kolléga kiválasztása átlagosan 50 napba és közel 1,2 millió forintba kerül a cégeknek. A kihívás és a verseny óriási, de a technológia ebben is partner: mesterséges intelligenciával a toborzásra fordított idő és a költségek is jelentősen csökkenthetők, így minden cégnek érdemes újragondolnia a hagyományos kiválasztási folyamatokat és eszközöket.

Egyre több nehézséggel szembesülnek a mindennapokban a cégvezetők és a HR szakemberek, hiszen a gyorsan változó munkaerőpiaci viszonyok és trónkövetelő generációk között kell megállniuk a helyüket. Ma már a munkahelyváltás folyamata is felgyorsult, ami a toborzóktól azonnali reakciókat és hatékony kommunikációt kíván meg számos csatornán, miközben rövid időn belül kell megtalálniuk a szervezet számára tökéletes munkaerőt. Egy-egy pozíció kapcsán akár többszáz CV között kell navigálniuk és gyakran 7-8 toborzási kampányt is kezelnek párhuzamosan, így a leterheltségük jelentős. Nagy nyomás nehezedik rájuk eközben menedzsment oldalról, a munkaerő-tervezési szempontokon gyakran nagyvonalúan átsikló vezetőség költséghatékony és gyors megoldásokat vár el.

Kincset ér a jó chatbot – szó szerint

Baltay Kristóf, a ChatBoss Team ügyvezetője mindezt elsőkézből tapasztalhatta a hazai és nemzetközi nagyvállalati HR-környezetben eltöltött évek során: „Sok cégnél a mai napig nem tudatosult, hogy a toborzási folyamatok milyen elképesztő mértékű erőforrásigénnyel járnak. Egy betanított munkás kiválasztási költsége több mint 1oo ezer forintról indul, míg egy magas beosztású vezető kiválasztási költsége akár 8-1o millió forintra is rúghat és 3-6 hónapot vehet igénybe. A tét hosszú távon is nagy, mert egy rosszul kiválasztott kolléga nem csak a vállalat tevékenységének és üzleti céljainak sikerét veszélyezteti, de az adott munkavállaló havi bérköltségének háromszorosával járhat a helyzet kezelése, vagyis a betanítás, továbbképzés, esetleges leépítés.”

A Chatboss Team ezekre a kihívásokra tervez vállalatra szabott megoldásokat a mesterséges intelligencia segítségével. Tapasztalataik szerint a kiválasztási folyamat első szakasza jól automatizálható, így az értékes HR-erőforrást más, nagyobb hozzáadott értékkel rendelkező folyamatokra lehet fordítani. A manuális megoldásokkal szemben gyorsabban és egyszerűbben teremthető kapcsolat a potenciális jelöltekkel, ráadásul a chatbotok a népszerű közösségi alkalmazásokba is integrálhatók. Az AI-alapú megoldásokkal a toborzókra nehezedő, időigényes munkafolyamatok szinte teljesen kiválthatók: gyorsabb az előszűrés és a jelölt lista kialakítása, valamint megspórolható az első interjú szervezésére és a gyakori kérdések megválaszolására fordított idő. Ezzel egy átlagos, 300 fős munkavállalói állománnyal rendelkező cég még havi 10 nyitott pozíciót számolva is százezreket takaríthat meg a toborzó alapbéréhez viszonyítva.

Nagy lépés a toborzónak, még nagyobb a cégnek

A költséghatékonyság mellett is számos előnye lehet a chatbotok alkalmazásának a kiválasztások során. A figyelem, a gyors reakciók és a felmerülő kérdésekre érkező átlátható válaszok nagyban segítik a pozitív jelölt élmény kialakítását, mely később a munkavállalói elkötelezettség egyik forrása lesz – és a szintén költséges fluktuációt is csökkentheti. Az a kolléga, akiben az első perctől kedvező kép alakul ki munkaadójáról, nemcsak motiváltabb lesz, de kiváló nagykövete is a cégnek, vagyis a munkáltatói márkaépítés fontos szereplője. A mesterséges intelligencia által vezérelt chatbot tulajdonképpen egy extra erőforrása lesz a HR-csapatnak, mely nagyban javítja a terület hatékonyságát.

„Számos sikeres termékfejlesztésen vagyunk már túl, az Audi-nak készített eszközünk, Chatelka végül díjnyertes megoldás lett. Dolgoztunk az HBO-nak, a PWC-nek és az E.ON-nak is, jelenleg egy nagynevű nemzetközi munkaerő toborzó cég projektjével foglalkozunk, de tárgyalunk például a New York-i hivatásos tűzoltókkal is, hogy egy chatbottal segítsük őket a hatékonyabb kiválasztásban. Talán ez az egyik legfőbb versenyelőnye a ChatBoss Teamnek: vállalatra szabottan, akár többnyelvű megoldásokat kínálunk a HR-es és az IT-s know-how integrálásával, miközben olyan szempontoknak is maximálisan megfelelünk, mint például a GDPR-kompatibilitás” – teszi hozzá Baltay Kristóf.