A cégeknek is készülniük kell a járványra a munkajogi szakértők szerint

A magyar munkajogi szabályozásnak nincsenek előírásai járványhelyzetre, de a koronavírus terjedésére a cégeknek is fel kell készülniük – közölte a Baker McKenzie nemzetközi ügyvédi iroda az MTI-vel pénteken.

A társaság magyarországi munkajog-szakértői a vállalatok számára cselekvési tervet javasolnak. Érdemes ebben rögzíteni a szükséges teendőket, meghatározva a felelősségi köröket, a munkahelyen kívüli munkavégzés feltételeit, az üzletmenet átszervezését – hívják fel a figyelmet.

A legfontosabb munkaadói teendők egyike a munkavállalók tájékoztatása és a biztonságos munkakörnyezet fenntartása. Indokolt esetben korlátozni lehet a belépést a munkahelyre, az üzleti utakat és találkozókat pedig le kell mondani – írták.

Az elővigyázatosság munkajogi és adatvédelmi kérdéseket is fölvet. Az alkalmazottak mentesíthetők a munkavégzés alól járványveszély miatt, de ennek időtartamára alapbér jár. A munka törvénykönyve nem zárja ki az otthoni munkavégzést sem, és szabadság is kiadható. Ha alkalmazott már beteg, vagy érinti hatósági elkülönítés, betegszabadságot és táppénzt kaphat. A fertőzés puszta gyanúja viszont még nem jogosít erre.



Fölmerülhet ugyanakkor több olyan lehetőség is, ami a szakértők szerint sem egyértelmű. Nehéz például megítélni, milyen veszélyeztetettség teheti jogossá a munkavégzés megtagadását. Ha nincs jogszerű indok, akár meg is szüntethető a munkát megtagadó alkalmazott munkaviszonya. Fordított esetben pedig, ha a munkaadó nem tud foglalkoztatni járványhelyzet miatt, nem köteles munkabért fizetni. Ilyenkor az lehet kérdéses, hogy megtett-e minden óvintézkedést a fertőzés kiküszöbölésére.A munkajogászok a különleges helyzetek közé sorolták azt, amikor a munkavállaló fertőzött családtaggal él együtt, vagy iskolaszünet miatt a gyermekére kell vigyáznia. Egyedileg, az összes körülmény alapján lehet csak megítélni azt is, hogy a munkavállaló magáncélú utazásait a munkahelye korlátozhatja-e. Figyelembe kell venni egyebek között az alkalmazott életkorát, családi állapotát és a munkakörét – olvasható a közleményben.(MTI)