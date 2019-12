A brit pÃ©nzÃ¼gyi felÃ¼gyelet vezetÅ‘je lesz a Bank of England Ãºj kormÃ¡nyzÃ³ja

Andrew Bailey, a brit pénzügyi szektor felügyeleti hatóságának (Financial Conduct Authority, FCA) vezérigazgatója váltja a Bank of England kormányzói tisztségében Mark Carney-t. Carney megbízatása hivatalosan január 31-én jár le, de a tényleges váltás március közepén várható, tekintettel arra, hogy a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) jelenleg érvényes határnapja éppen január 31.

A 60 éves Bailey kinevezését pénteken jelentette be Sajid Javid pénzügyminiszter.

Andrew Bailey, akinek megbízatása nyolc évre szól, a 325 éve alapított Bank of England 121. kormányzója lesz, és a kilencedik azóta, hogy az addig részvényesi tulajdonú kereskedelmi intézményként működő jegybankot 1946 márciusában az akkori munkáspárti kormány államosította.

Bailey az FCA élén 59 ezer nagy-britanniai bejegyzésű pénzügyi szolgáltató cég, valamint a brit értékpiacok tevékenységének felügyeletéért felelős.

Mark Carney, aki előzőleg a kanadai jegybank kormányzója volt, 2013. július 1-jén vette át a Bank of England irányítását, és eredetileg 2018-ig, vagyis öt évre vállalta a megbízatást, jóllehet a brit jegybanktörvény alapján ő is nyolc évig, 2021-ig maradhatott volna posztján.

Carney azonban 2016-ban, a Brexitről döntő népszavazás után bejelentette, hogy korábbi vállalásánál egy évvel tovább, 2019-ig marad tisztségében, mert szeretne hozzájárulni az Egyesült Királyság és az Európai Unió új kapcsolatrendszerének rendezett kialakításához.

Tavaly szeptemberben Philip Hammond akkori pénzügyminiszter közölte, hogy Mark Carney a távozás eredeti halasztott időpontjánál fél évvel tovább, 2020. január 31-ig tölti be a Bank of England kormányzói tisztségét, biztosítandó a Brexit-folyamat zökkenőmentességét.



A jelenlegi tervek alapján azonban az Egyesült Királyság január 31-én lép ki az Európai Unióból, vagyis a váltás a Bank of England élén éppen a Brexit napján lett volna esedékes.Sajid Javid pénzügyminiszter az új kormányzó kinevezését bejelentő pénteki nyilatkozatában közölte: Mark Carney erre tekintettel vállalta, hogy 2020. március 15-ig ellátja a Bank of England kormányzói feladatait, és Andrew Bailey március 16-án veszi át a tisztséget.A kanadai Carney, akinek személyében először áll külföldi vezető az 1694-ben alapított Bank of England élén, többször kivívta a kormányzó brit Konzervatív Párt Brexit-párti szárnyának haragját azzal, hogy az EU-népszavazás kampányában, és a referendum óta is rendszeresen felhívta a figyelmet a Brexit gazdasági kockázataira.A keményvonalas tory Brexit-tábor egyik frontembere, Jacob Rees-Mogg – aki jelenleg a Boris Johnson miniszterelnök vezette kormány parlamenti tevékenységének összehangolásáért felelős kabinetminiszter – egy ízben “a félelemkeltés főpapjának” nevezte a Bank of England kormányzóját.Carney azonban rendre visszautasította ezeket a vádakat, azzal az érvvel, hogy ha a Bank of England egy adott tényezőről megállapítja, hogy az kockázatot jelent a brit gazdaságra, törvényben előírt kötelessége, hogy erre felhívja a figyelmet.Carney vezényletével a Bank of England radikális monetáris enyhítési programmal reagált a 2016-os Brexit-népszavazás eredményére. Még abban az évben 0,25 százalékos történelmi mélypontra csökkentette alapkamatát az addigi 0,50 százalékról, amely szintén mélységi rekord volt, emellett 435 milliárd fontra (170 ezer milliárd forintra) emelte a mennyiségi enyhítésre fordítható állampapír-vásárlási keretet az addig kihelyezett 375 milliárd fontról, és külön tízmilliárd fontos eszközvásárlási programot hirdetett vállalati kötvényekre.Azóta a Bank of England két kamatemelést hajtott végre, jelenlegi alapkamata 0,75 százalék.A pénteken kinevezett utód, Andrew Bailey 2016 óta áll a brit pénzügyi felügyelet élén, de előtte 31 évet töltött a Bank of England különböző tisztségeiben. Helyettes kormányzóként tevékenykedett 2013 és 2016 között, 2004-től 2011-ig pedig a bankjegykibocsátásért felelős vezérigazgató – a máig használt klasszikus elnevezéssel a Bank of England főpénztárnoka – volt, és ebben az időszakban az ő aláírása szerepelt az újonnan forgalomba kerül bankjegyeken.(MTI)