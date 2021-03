A boltzár első hat napja is lehúzta a statisztikát

A kormány locsolkodás helyett méricskélni fog? A statisztikában már hat nap boltzár is látszik, ami ugyan csak a zuhanás eleje, de a vége, a szakadék alja sajnos lejjebb van. És a járvány első hulláma is belecsapott a statisztikába is, mint bázis (szebben szólva, mint a korábbi időszak összehasonlítási alapja). Tudod, amikor spájzoltad a babkonzervet. A két hét boltzárból pedig négy hét lett, az pedig annyi, mint egy évvel ezelőtt. És ki tudja, hol a vége. Pedig már akciózgatnának az újranyitás jegyében a bezárt boltosok.

Ha lenne rá pénzük, mert minden reklám pénzbe kerül, de hát sokan sajnos már nem fognak tudni kinyitni. Március 8-tól zárva van az iparcikkes boltok döntő többsége. És ez már a statisztikából is kitűnik, mivel némi javulgatás után a boltzáras időszak elejét is mérve már zuhantak a mutatók is.

És most szigorú a szabály, nem ám csak úgy, hogy látogatni tilos, mintegy éve, hanem igazából be kell zárni. És több boltnak, mint egy éve. A bezárás persze a vásárlónak szól, a lehúzott redőnyök mögött viszont dolgozhat az eladó. Például leltár, takarítás, árurendezés, webáruházi rendelés összekészítése lehet a dolga.

Ráadásul sok helyen pedig az árcédulákat is átírogatták, a várt nyitás reményében, de hát húsvét után jöhet ebből is a harmadik kör. Ugyanis a nyitás hevében majd kell az akciózás is, hiszen nagy a lemaradás, nem mindegy, betoppan-e a vásárló a régi boltocskájába, vagy a szomszédost választja.

De hát könnyen előfordulhat, hogy önmagában a felhúzott redőny is reklám lesz.

Kormány: boltzár számtanóra locsolkodás helyett?

De miközben az eladók dolgai fogyóban, a boltzárt viszont hízókúrára kényszerült fogni a kormány. Első körben két hét volt, utána rá kellett pakolni még egy hetet március 29-ig, most pedig jön a húsvét utáni napokig tartó hosszabbítás, ami az oltakozástól is függ (2,5 millió beoltott a küszöb).

És mindezért nem hibáztatható a kormány, hiszen ebben a járványosban csak egy biztos tétel van, a kiszámíthatatlanság. És így húsvét után is sajnos bármi lehet, de erre most jobb nem is gondolni. A boltosnak azonban az üzlet oldaláról ez nem vígasz, de hát azt szerencsés belátni, hogy első a járvány elleni védekezés.

Eddig mindig szerda-pénteki ritmusban döntött a kormány, szerdánként a miniszterek, péntekenként a törzs vizsgálódásai nyomán. A húsvét utáni napokról így nagypéntekre esne a következő döntési nap. De csúszhat is a kormány, vagy a törzs a helyzetértékeléssel, akár a locsolkodás napjára is.

Egy éve már spájzoltad a babkonzervet a statisztika időszakában, és az első hat boltzáras nap

A márciusi boltos statisztikákban két kérdésre kell jobban figyelni. Az egyik, hogy egy évvel korábban március első felében már megindult az élelmiszerek, napicikkek, gyógyszertáras portékák spájzolása, bár a maszk és a csirkemell a Lehel téri piacon pokoli drága lett hirtelenjében.

És ez már látszik is a statisztikából, hiszen a heti monitoros statisztika szerint (ami heti ritmusban lépeget) a spájzolásos áruterületeken, elsősorban az élelmiszeres boltokan a legutóbbi mérés szerint már csökkent az elmúlt hetek növekedési üteme (némi statisztika: az előző időszak erősebb volt a szokásosnál). A gyógyszereknél is.

A másik kérdés, hogy a legfrissebb statisztikába már hat nap erejéig belelóg a március 8-tól indított boltzár, és emiatt a különféle iparcikkek visszaesése (mert eddig is az volt) még nagyobb lett, ilyen portékák például a lakásfelszerelési cikkek, bútor, könyv, játék, használt cikkek. Pedig ez csak hat nap.

És a hagyományos boltos összesen is mínuszba csapott (ezek online kasszaadatok, webáruházak nélkül), ami nem túl jó előjel, hiszen a drágulás még lejjebb nyomja majd a végső havi mutatót, amin a webáruházak olyan sokat nem tudnak javítani, hogy a nulla fölé húzzák:

heti monitoros bontás üzlettípusokkal bővített havi bontás változás TEÁOR (3 jegy) TEÁOR (4 jegy) január 8-február 5 január 15- február 12 január 22-február 19 január 29-február 26 február 5- március 5 február 12- március 13 boltos összesen +3% +2,2% +1,8% +0,8% 2,6% -2,3% ↓ nem szakosodott vegyes élelmiszer jellegű vegyes, iparcikk jellegű vegyes +10,2% +9,6% +9,2% +7,5% +8,6% +4,2% ↓ élelmiszer, ital, dohányáru zöldség, gyümölcs, hús-, húskészítmény, hal, kenyér-, pékáru-, édesség-, ital, dohányáru, egyéb élelmiszer +6% 5,6% 4,8% 4,3% +6,4% +4,2% ↓ üzemanyag üzemanyag -2,1% -1,1% 0,6% 3% +6% +7,3% ↑ egyéb háztartási cikk textil, vasáru, festék, üveg, szőnyeg, fal-, padlóburkoló, villamos háztartási készülék, bútor, világítási eszköz -15,2% -17,3% -18,3% -20% -17% -27,1% ↓ kulturális, szabadidős cikk könyv, újság, papíráru, zene-, videofelvétel, sportszer, játék 19,6% -19% -20,4 -19,9% -14,6% -22,5% ↓ egyéb, máshova nem sorolt áru ruházat, lábbeli, bőráru, (gyógyszer), gyógyászati termék, illatszer, dísznövény, állateledel, óra-, ékszer, foto-, optika, ajándékozási cikk, műtárgy, használt cikk -8,3% -9,9% -10,4% -11% -8,4% -16,2% ↓ gyógyszer gyógyszer -5,5% -6,9% -5,6% -5,7% -6% -12,2% ↓ KSH, heti monitor, érték: folyóár, online kasszaadatok, hagyományos boltok (webáruház nélkül), TEÁOR 3 (heti) és 4 számjegyű (havi) bontások összevetésével

Ja, hogy egy éve mi volt?

Egyszer már számolgattunk, de most sajnos időszerű lett, mivel boltzár hosszában majdnem ugyanott tartunk (2020-ban március 28-án indult az iparcikkes boltzár, május 4-ig tartott, kivéve a fővárosban, ahol 18-ig):

Szaladhat oltakozni, aki nem akar hosszabbítani:

bolttípusok 2019 2020 március április május … december éves iparcikk jellegű vegyes +13,8% +1% -8,2% +13,4% -3,5% +4% ruházat +4,9% -53% -89,8% -40,2% -31,6% -24,7 bútor, műszaki cikk +4% -6,7% -23,8% +0,6% -17,3% -10,3% könyv, újság, papíráru -3% -28,3% -66,3% -47,8% -21,6% -24,7% számítástechnika, egyéb iparcikk +3,6% -10% -33,1% -8,5% -8,2% -3% illatszer +5,5% +19% -28,6% -17,1% -6,6% -1% használt cikk +1,9% -24,5% -79,6% -47,6% -27,3% -25,5% KSH, kiigazítatlan volumenindex, változások előző év azonos időszakához képest

Igen, annyi volt.

(blokkk.com)