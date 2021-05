A boltok romeltakarítása egy éve tart

És a boltos világ 2021 áprilisában azt az egy évvel korábbi 10%-os szakadék mélyét is csak néhány százalékkal lépte túl. Az iparcikkes bolt egy romhalmaz maradt, még jó, hogy volt miből visszaesni. A web black friday-nyi csúcsa előtt nem kell hasra esni: 100 forintból 12 forintot költöttünk a weben boltzárkor. Igaz viszont, hogy a boltzárkor 5-6%-ot javít a boltos mérlegen a web. De hát próbálj meg máshol venni tornacipőt, ha zárva a sarki cipőbolt.

A legfrissebb heti monitoros statisztika szerint az egy évvel korábbi, 2020 áprilisi 10%-os zuhanást, és az azóta beléptetett kényszerű korlátozásokat a mai napig nem tudta kiheverni a boltos világ. Bár 2020 nyarán – júliusban, augusztusban – néhány tizeddel felcsúszott a mutatója a nullás szint fölé (de az egy százaléknyi kimozdulást már nem érte el), ezt követően azonban kivétel nélkül minden hónapban mínuszban tocsog a mérleg (az előző évhez mért mennyiségi, volumen változásokat tekintve).

Kapaszkodhatnak a boltok, hogy ne csússzanak a 2019-es szint alá

A 2021 március 25-április 23 közötti időszakban az egy évvel korábbi azonos – tehát hónapnyi – időszakhoz képest mindössze 1,4%-kal több pénz csordogált a hagyományos boltosok kasszájába, az online kasszaadatok alapján. És 2020 március 28-tól zárva voltak az iparcikkes boltok, áprilisban végig. Ez majd azt fogja jelenteni előreláthatóan a szokásos április havi mutatóban (amiben most még csak márciusnál tart a statisztika), hogy az egy évvel korábbi mínusz 10%-os eséshez képest lehet majd egy 5-6%-os javulás (a kasszaadatok mutatóját a drágulás lefelé, a webáruházak pedig felfelé húzzák, amikor a statisztika kikanyarítja a használatos mennyiségi, szaknyelven volumen mutatót, a kiigazítatlan volumen indexét).

És 2021 első negyedévében nem javult a boltos világ helyzete, amiben minden benne van, webáruházakkal együtt, sőt:

boltok összesen 2019 2020 2021 január +5,7% +7,3% -2,6% február +9,2% +11% -5,6% március +5,4% +4,5% -1,5% I. negyedév +6,7% +7,4% -3,2% Korlátozások: – 2020. 03. 18-tól iparcikkes boltok 15 órás zárása, 03. 28-tól teljes bezárásuk, – 2020. november 11-től 19 órás zárás, áthúzódott 2021-re – 2021. 03. 08-tól 04. 7-ig iparcikkes boltzár, KSH, kiigazítatlan volumenindex, előző év azonos időszakához képest

Mindez azt vetíti előre, hogy a kilábalás a boltos világban elhúzódik, kedvező esetben a második félévben kászálódhatnak a mutatók a nullás szint fölé. És figyelemmel arra, hogy 2020-ban 99,8% volt az éves boltos mutató, gyakorlatilag a 2019-es szint léphető túl – kedvező esetben.

A spájzolás ára

Az élelmiszeres boltok érthető okok miatt átevickéltek a koronavírus okozta kényszerek hullámhegyein, völgyein. A 2020-as pánikvásárlások miatti felfutásoknak – ezek zömében márciusra estek, de február végén is volt belőle – lett böjtje is később, hiszen a babkonzervet valamikor azért megettük:

élelmiszeres boltok 2019 2020 2021 január +3,8% +4,8% +1,5% február +4,6% +10,7% -3,5% március -4,7%* +12,7%** +0,8% I. negyedév +6,7% +7,4% -0,3% KSH, kiigazítatlan volumenindex, előző év azonos időszakához képest, élelmiszer jellegű vegyes és szakboltok együtt, */: húsvéti ünnepek eltolódása miatt, **/: felvásárlások miatt

Iparcikkes boltok: hatalmas pusztítás

A friss heti monitoros statisztika szerint a március 25-április 23 közötti hónapnyi időszakban 20-30-40% volt a hagyományos iparcikkes boltokban a kasszaadatok szerint a visszaesés mértéke. És történt mindez úgy persze, hogy 2021-ben március 8-tól április 7-ig, 2020-ban pedig március 28-tól egész áprilisban zárva voltak az iparcikkes boltok, tehát még átfedés is volt a két boltzáras időszak között. Még jó, hogy volt mihez képest visszaesni.

A havi statisztika az iparcikkes forgalomban az összesenben a változások mérésekor nem bontja külön a hagyományos boltokat és a webáruházakat. Mi most ezt megtesszük, hiszen csak a hagyományos boltokra vagyunk kiváncsiak, de az egyszerűség kedvéért a folyóáras adatokat dobva mérlegre (és így akkor nem számolva a hivatalos statisztikával szemben a webáruházakkal, gyógyszerféleségekkel, piacokkal, tehát csak a hagyományos boltokat nézve):

iparcikkes boltok 2019 2020 2021 2021/2020 január 189 md.ft 214 md.ft 190 md.ft -11,2% február 193 md.ft 217 md.ft 189 md.ft -12,9% március 247 md.ft 206 md.ft 151 md.ft -26,7% I. negyedév 629 md.ft 637 md.ft 530 md.ft -16,8% Korlátozások: – 2020. 03. 18-tól iparcikkes boltok 15 órás zárása, 03. 28-tól teljes bezárásuk, – 2020. november 11-től 19 órás zárás, áthúzva 2021-re – 2021. 03. 08-tól 04. 7-ig iparcikkes boltzár, KSH, folyóáras adatok, gyógyszer, gyógyászati termék, illatszer, piaci, egyéb nem bolti és webáruházak nélkül, változás: előző év azonos időszakához képest

És akkor a webáruház: black friday másodszor, de sok bámulni való nincs

Az iparcikkes boltzárak alaposan megdobták a webáruházak bevételeit, ami nagyon is hasonló a black friday napok rohamához. Márciusban 140 milliárd, 2020 novemberében 138 milliárd forint volt a webáruházak bevétele, most boltzár, akkor jó nagy veszteséges akciók voltak (amit persze máskor vissza kellett fizetniük a vásárlóknak, hiszen a webáruház sem a veszteségből akar élni: nagy kiszúrás lenne, ha minden vásárló kizárólag akciós terméket venne náluk). És hát mi nem felejtjük el, hogy voltak webáruházak, akik azért átvevőpont címén kinyitották a bemutatótermüket, vagy üzletüket, ami nem volt szép dolog a többi szabálytartóval szemben (ha nem emlékeznél rá, például az Alza, vagy a Mall), de ez is húzta fel a webes mérleget.

De úgy tűnik, hogy a hagyományos boltnyitásokat követően vissza is sorolnak a vásárlók, a webáruházi megugrások – egyszerűen fogalmazva – a korábban szokásos szintre rendeződnek vissza. Ez sem semmi persze, hiszen 40% körüli növekedési ütemeket jelent, de a végeredményt tekintve a vásárlók a pénzük döntő részét a hagyományos boltokban költik el, a boltos világ egészét nézve.

Most is kiszámoltuk, hogy a csaknem teljes boltos világot nézve (az üzemanyagot nem, mert az azért weben keresztül nehezen szerezhető be) 2021 első negyedévében elköltöttünk összesen 2.548 milliárd forintot, ebből a weben 314 milliárd forintot (és ebben van már egyre több élelmiszer féleség is), így 100 forintból 12 forint megy el a webáruházban. Boltzár idején – márciusban – ez az arány 15%, pontosan annyi, mint 2020 áprilisában, az akkori boltzár idején:

webáruházak 2019 2020 2021 január +35% +29% +29% február +42% +35% -28% március +45% +54% +61,8% I. negyedév +41% +40% +41% KSH, kiigazítatlan volumenindex, előző év azonos időszakához képest

Ja, igen, web nélkül egy boltzáras időszakban 5-6%-kal nagyobb lenne a zuhanás, egyébként pedig 2% körüli mértékkel dobja meg a boltos világ összesenjének mérlegét.

(blokkk.com)