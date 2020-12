A boltban is kiskarácsony, és utána?

Készültünk a kiskarácsonyra: 3-4%-ot esett a hagyományos boltos költekezés december elején. Az ünnepek előtti napokban visszajöttek a vásárlók, már ahova, de mi vár ránk az ünnepek után? Számos országban bezárták a boltokat már karácsony előtt, vagy éppen bezárják utána. Vajon visszaköszön-e az idősáv és a laborban majd újra ketyegő boltzár?

A korlátozások nyilván járványfüggőek. Nehéz műfaj. És a vásárlók is óvatosan fordultak az ünnepek előtti hétre, látszik, az iparcikkes boltok még mindig csak kifelé kapaszkodnak a gödörből.

Ünnepek előtt

A friss heti monitoros statisztika szerint +0,2% volt a hagyományos (web nélküli) boltos világ mérlege a november 5 – december 4 közötti időszakban. De nem mennyiségben, kilóban, literben, darabban (tehát nem a szaknyelvben és az egyébként használatos volumenben), hanem az online kasszaadatok alapján (azaz ennyi pénz maradt a pénztárakban, ami egy folyóáras adat).

Hát önmagában már ez egy méretes zuhanás a hagyományos boltokban a megelőző heti adatokhoz képest a november végét, december elejét átfogó héten, ami kitűnik az egymás mellé is pakolható heti monitoros adatokból is:

november 1-13 november 1-20 november 1-27 november 5- december 4 +4,1% +2,4% + 1,9% +0,2% november 11-től: november 24 – december 12 19 órás zárás idősek sávja KSH, online kasszaadatok (folyóár), webáruházak nélkül, változás az előző év azonos időszakához képest

És mindez úgy, hogy az élelmiszeres boltokban minden héten 10% körüli növekedést jeleztek a heti kasszás adatok (ahol a megadott vegyesbolti körben ők a meghatározó súlyúak), a gyógyszertárakban is ugrott a költekezés, a drogériákban is emelkedett a bevétel, de a különféle iparcikkes boltokban és a benzinkutakon visszaesés volt, nem is kevés, úgy annyi, amennyire az élelmiszeres költekezés nőtt.

Egyébként a legutóbbi havi statisztika szerint októberben ugyanekkora volt a folyóáras mutató, +0,2%, csak éppen az volumenben már 2,4%-os esést takart, amiben a drágulás lefelé húzza a mérleget. És benne volt a webáruházas csatorna is, ami ugyanekkor nyilván feljebb húzta a havi összmérleget. A mostani heti adatok viszont drágulás és web nélküliek, tehát az esés pusztán a hagyományos boltos körben volumenben nagyobb még 1-2%-kal, az októberi teljes körös 2,4%-nál. (A web 1-2% húzhatja feljebb a mérleget.)

Eddig egyébként az élelmiszeres boltok hozták a korábbi évek 3% körüli növekedését, a novemberi, december eleji heti monitoros adatok szerint is, így feltehetően a 19 órás zárás csak nagyobb tolongást okoz az ünnepi bevásárlás időszakában. Az idősáv tili-tolizása pedig csak egy napon belüli átrendeződést hozott. Iparcikkes körben ugyanakkor már az első tíz hónapban 10% körüli visszaesést számoltunk, kevés kivétellel. Itt az ünnepi tolongás legfeljebb némi sorállássá soványodhat, kevés lesz a kivétel.

Ünnepek után: sok boltot bezártak karácsony előtt, vagy bezárnak karácsony után – más országokban

A legnagyobb a riadalom Angliában, London városából aki tud, menekülni próbált a hétvégi zárás elől. (Volt már boltzár az első hullámban nálunk is, áprilisban és május első felében, pánikvásárlás is március végén, kijárási korlátozással körítve.)

Lőttek is Európában az ünnepek előtti ajándékvásárlásnak ott, ahol már bezárták a boltokat (annak, aki a végére hagyta volna).

Nem találgatunk, mikor jön vissza az idősáv, oldódik, vagy befeszül a boltzár, bízzuk rá a latolgatást a járványügyi szakemberekre (az országos tisztifőorvos asszonynak nagyon nem tetszik egyébként a plázás tömeg), ez a legokosabb, de boltzáras példák azért vannak. A jelenlegi hazai szabályok január 11-ig alkalmazhatók, de pont az idősáv a példa rá, hogy menet közben is lehet változtatni, ha kell, bármilyen irányba.

Például máshol:

Ausztria, laborország: december 26. után csak az alapvető szükségleti cikkeket árusító boltok és a gyógyszertárak tarthatnak nyitva. Az éttermek, lokálok, bárok már zárva vannak, és ez így is marad egészen január 18-áig.

Szlovénia: december 24-től január 4-ig ismét bezárnak minden nem létfontosságú üzletet, az élelmiszerboltok, a gyógyszertárak, a bankok és a posták kivételével.

Szlovákia: december 19-től határozatlan ideig csak az élelmiszert, vagy üzemanyagot árusító boltok, a posták és a bankok, valamint az internetes üzletek kiadóhelyei lehetnek nyitva.

Csehország: december 18-tól újra bezártak a vendéglők és a szállodák, míg az üzletekkel és a szolgáltatásokkal ezúttal kivételt tettek, bizonyos feltételek mellett kinyithatnak és működhetnek.

Németország: az olyan alapvető üzletek, mint például a szupermarketek és gyógyszertárak, valamint a bankok maradnak nyitva december 16-ától.

Olaszország: december 24-től az éttermek és kávézók, bárok zárva tartanak. December 28-29-30-án és január 4-én a boltok este kilencig tarthatnak nyitva. December 21-től csak az élelmiszerboltok, gyógyszertárak, fodrászatok, dohányboltok lehetnek nyitva, a vendéglátás kizárólag házhoz szállítással működhet.

Anglia: egyes térségekben, így Londonban is december 20-tól bezárnak a nem alapvető árucikkeket forgalmazó boltok, a zárt térben működő edzőtermek és a szabadidőközpontok, valamint az olyan személyi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások, mint a fodrászatok és a szépségszalonok.

(blokkk.com)