A bolt már nem lesz a régi: végállomás?

Végállomás? A vásárlók a járványosban átbaktattak a webáruházba: márciusban pontosan annyival nőtt a web, amennyit a hagyományos iparcikkes boltok elbuktak, amelyeket a boltzárak és a korlátozások rettenetesen megtéptek. Turkálni jó, a kérdés csak az, hogy hol: vissza a kétszer újranyitott boltba, vagy tovább a weben.

A járvány miatt már kétszer is be kellett zárni a hagyományos iparcikkes boltokat, 2020 márciusának végétől egy-másfél hónapra, majd 2021 március 8-tól április 7-ig. A boltos statisztikából ki is olvasható, hogy a vásárló nem volt rest és boltzárkor többet vásárolt a weben, 2021 márciusában pontosan annyival, mint amennyivel kevesebbet az iparcikkes boltokban.

Így nem volt olyan nehéz mutatvány a webáruházaktól felfuttatni a piacukat, hiszen sok más választása nem is volt a vásárlónak, ha elszakadt a tornacipője. De hát a megelőző hónapokban is esett az iparcikkes boltok piaca, mivel a súlyos járványosban óvatos volt a vásárló, akkor is a boltban kevesebbet, a weben pedig többet turkált:

2021 bolt/web január február március január-március hagyományos bolt 2020 214 217 206 637 2021 190 189 151 530 változás -24 -28 -55 -107 webáruház 2020 69 66 86 221 2021 89 85 140 314 változás +20 +19 +54 +93 KSH, érték: milliárd forint, hagyományos bolt (napi cikkek nélkül): iparcikk jellegű vegyes, ruházat, lábbeli, textil, bútor, műszaki cikk, könyv, számítástechnika, egyéb cikk, használt cikk

Egy évvel korábban, 2020-ban március 28-tól indult a boltzár és tartott május 4-ig a megyékben, 17-ig a fővárosban és Pest megyében. De akkor a hagyományos iparcikkes boltok kiesett piacának kisebb része vándorolt a webáruházakhoz:

2020 bolt/web március április május március-május hagyományos bolt 2019 247 258 263 768 2020 206 158 239 603 változás -41 -100 -24 -165 webáruház 2019 55 56 62 174 2020 85 114 92 292 változás +30 +58 +30 +118 KSH, érték: milliárd forint, hagyományos bolt (napi cikkek nélkül): iparcikk jellegű vegyes, ruházat, lábbeli, textil, bútor, műszaki cikk, könyv, számítástechnika, egyéb cikk, használt cikk

A webáruházak a mindennapos akciókkal nyomulnak, azért ez is benne van a pakliban

Bővebb magyarázathoz adnak látleletet a 2020-as év végi hónapok. A hagyományos slágerhónap a november, amikor a magyar webpiac minden napra meghirdeti a maga black friday akcióit. Sőt, az év minden hónapjában bőséggel ontja a webvilág a leárazás reklámjait, nem is akárhogyan. Ez persze vagy veszteséget jelent a mérlegben, vagy azt, hogy az akciós engedményt a nem akciós termék árában megfizeti a kedves vásárló. Vagy alkalmanként némi csalafintaság is belekeveredhet a dologba, ezért is jön új akciós szabályozás, amikor kevés az akció előtt néhány nappal feljebb tolni az árat az árcédulán, ezen mintha el is bukott volna a piacvezető eMAG webáruház. Nincs egyedül egyébként.

De hát végül is a hagyományos boltok vesszőfutása 2020 áprilisát, májusát, az akkori újranyitást követően nem ért véget, már nem érte el a korábbi szintjét. És év végére újra felfutott a járvány, így hasíthatott a web, hiszen a vásárló óvatos maradt, ráadásul ajándékféleséget is sokkal kevesebbet vásárolt. Így decemberben a web megfutása már csak a felét vitte el az iparcikkes piac esésének.

2020 bolt/web november december év vége hagyományos bolt 2019 293 342 635 2020 252 290 542 változás -41 -52 -93 webáruház 2019 93 89 182 2020 138 117 255 változás +45 +28 +73 KSH, érték: milliárd forint, hagyományos bolt (napi cikkek nélkül): iparcikk jellegű vegyes, ruházat, lábbeli, textil, bútor, műszaki cikk, könyv, számítástechnika, egyéb cikk, használt cikk

És akkor most jönne a végállomás az iparcikkes boltokban?

Nem egészen, bár a 2020-as statisztika mást mutat: a webáruházak nagyobbat nőttek, mint amennyit a hagyományos iparcikkes boltok veszítettek. De hát járványos időszak volt márciustól végig. A kilábalás pedig majd 2021 második félévében gyorsulhat. Talpon azonban már addig sem marad minden régi boltos.

A hagyományos bolt ugyanakkor kénytelen lesz átalakulni. Sokuknak van webáruháza, az átvevőpontosdi nyomán keveredik is a web és a bolt. És a digitális technika is nyomul ezzel együtt, a régi boltban is.

A vásárlóban megmarad a turkálás, próbálgatás, a vásárlás igénye, ez a fajta élmény éltető elem marad. De önmagában kevés, így a kérdés csak az, milyen körülmények között fogdoshatja, tapogathatja a kihelyezett portékát. Feltehetően az lesz a továbbélés ára, hogy mennyire lesz képes a bolt összekötni a hagyományos turkálás lehetőségét az új digitális megoldásokkal, hiszen a digitalizáció a hagyományos boltot is átalakulásra készteti majd. Igény lesz rá, a kérdés csak az, hogy váltanak-e a boltok, ami nem lesz ingyenes:

hagyományos bolt 2019 3.159 2020 2.892 változás -267 webáruház 2019 765 2020 1088 változás +323 KSH, érték: milliárd forint, hagyományos bolt (napi cikkek nélkül): iparcikk jellegű vegyes, ruházat, lábbeli, textil, bútor, műszaki cikk, könyv, számítástechnika, egyéb cikk, használt cikk

