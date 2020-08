A Biztosítások.hu is csatlakozott a HUNPartnerhez

Csatlakozott a Biztositasok.hu a HUNPartner Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tanácsadó Kft.-hez – közölte a HUNPartner csütörtökön.

A közlemény szerint a HUNPartner Kft. megalapításakor stratégiai célkitűzése egy olyan transzparensen működő vállalat felépítése volt, amiben a hozzá csatlakozó alkuszpartnerek jogszerű környezetben dolgozhatnak, és támogatást kaphatnak az ügyféladminisztrációs feladatok ellátásban.

Az eredeti célokat jelentősen meghaladó vállalat mára nemcsak olyan működési hátteret biztosít partnerei számára, ami teljes mértékben megfelel a nemzetközi és hazai szabályozói környezet elvárásainak, hanem komplex adminisztrációs és ügyfélkiszolgáló rendszerrel is támogatja az ügyfélkiszolgálás teljes folyamatát – hangsúlyozták.

A tájékoztatás szerint a Hungarikum Alkusz Cégcsoport alkuszi integrációért felelős tagvállalata dinamikusan fejlődik, a működés sikerességét az üzleti eredmények is alátámasztják. Nettó árbevétele 2020. első félévében megháromszorozódott a 2019-es üzleti évhez képest, partnerprogramjához 8 alkusz és 3 függő tanácsadói csoport csatlakozott, tanácsadói létszáma mára meghaladja a 80 főt.

A közlemény szerint Vass Gábor, a HUNPartner Biztosítási Alkusz és Pénzügyi Tervező Kft. ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott: “megtisztelő, hogy az alkuszi piacon több mint 28 éves szakmai múlttal rendelkező Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. is minket választott partneréül, és teljes állomány átruházás keretében a HUNPartner Kft. kötelékében folytatja tovább szakértői tevékenységét”.



Badacsonyi Gábor, a Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: folyamatosan keresték az új piaci lehetőségeket és partnerkapcsolatokat, döntésünkben fontos pont volt, hogy egy dinamikusan fejlődő és szakmailag inspiráló vállalathoz szerettek volna csatlakozni. Szakmai tevékenységüket a HUNPartner Kft. kötelékében folytatják tovább, és a teljes körű ügyfélkiszolgálás érdekében a vagyonbiztosítási megoldások mellett életbiztosítási programokkal is kiszolgálják meglévő és leendő ügyfeleinket – tájékoztatott a közlemény szerint.(MTI)