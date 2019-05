A BDO Magyarország helyesli az adórendszer tervezett változását és további lépéseket sürget

A BDO Magyarország üdvözli a gazdaságvédelmi akciótervbe foglalt változtatásokat az adórendszerben, de a versenyképesség fenntartása érdekében további átalakításokat is szükségesnek tart az adminisztráció digitalizációjának támogatására, a bérekre rakódó terhek csökkentésére.

Varga Mihály pénzügyminiszter csütörtökön jelentette be, hogy a kormány 13 plusz 1 pontból álló gazdaságvédelmi akciótervet fogadott el, ennek fő elemei az adózás egyszerűsítése, egyes adók kulcsának mérséklése, adók összevonása, hogy a magyar gazdaság továbbra is lendületben maradjon.

A könyvvizsgáló és tanácsadó cég a csütörtöki közleményében kedvezőnek nevezte a szociális hozzájárulási adó és a kisvállalati adó (kiva) csökkentését, az egyéni járulékok összevonását.

A fejlesztési adókedvezmények értékhatárainak csökkentése lendületet adhat a beruházásoknak, de az adminisztrációs előírások költséget és kockázatot is jelenthetnek a kis- és közepes vállalkozások számára – jegyezték meg.



A szálláshely-szolgáltatások áfájának csökkentése előnyös, de a 4 százalékos turizmusfejlesztési hozzájárulást az üzleti turizmus nem, csak a magánszemélyeknek járó szolgáltatások tudják az áfanyereséggel ellensúlyozni változatlan bruttó árak mellett – írták.Hiányolják, hogy még nem tudni, a vállalkozások év végi adófeltöltési kötelezettségét egy vagy több lépésben vezetik-e ki.A BDO Magyarország javasolja a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás összevonását, és megkerülhetetlennek látja a kisvállalkozók tételes adójának emelését – derül ki a közleményből.(MTI)