A BÃ¡rdi AutÃ³ logisztikai partnerkÃ©nt csatlakozott a CipÅ‘sdoboz AkciÃ³hoz

A Baptista Szeretetszolgálat idén 16. alkalommal szervezi meg országos karácsonyi adománygyűjtő akcióját. Ennek keretében 2019. december 19-ig országszerte több száz gyűjtőponton várják a gyerekeknek szánt, ajándékokkal megtöltött dobozokat. A kezdeményezésnek köszönhetően az elmúlt években négy országban hatszázezer rászoruló kisgyermek ünnepét tette szebbé a szeretetszolgálat.

A Bárdi Autó Zrt. logisztikai partnerként csatlakozott a Cipősdoboz karácsonyi adománygyűjtő akcióhoz. Magyarország egyik legnagyobb autóalkatrész kereskedelmi vállalatának 1500 gépjárműből álló kiszállítóflottája lehetővé teszi, hogy a mintegy 700 cipősdobozt a depókból összegyűjtsék és több, mint 100 családnak kiemelkedő gyorsasággal eljuttassák, még a legtávolabbi településekre is. Ezzel is mosolyt csalva a gyerekek arcára a szeretet ünnepén. Mindemellett a vállalat munkatársai saját készítésű cipősdobozaikkal is hozzájárulnak az akció sikeréhez.

– Nagyon fontosnak tartjuk a társadalmi felelősségvállalást. Azért is kiemelkedő számunkra ez az együttműködés, mert olyan területen segíthetünk, amelyen otthonosan mozgunk: a házhozszállítás területén. Mi ebben az évben ezt ajánlottuk fel, hogy a szerényebb környezetben nevelkedett gyermekek is időben megkaphassák az ajándékukat, így szeretnénk szebbé tenni a karácsonyukat- mondta Bárdi Viktor, a Bárdi Autó Zrt. kereskedelmi igazgatója.

A Baptista Szeretetszolgálat november 29-től gyűjti a karácsonyi cipősdobozokat a Deák Ferenc téren felállított Cipősdoboz Várban és országszerte több száz helyszínen. Az jótékonysági akció kedvezményezettjei mások mellett a gyermekotthonokban nevelkedők, a vidéki településeken élő rászorulók, a nagycsaládosok és a karácsonyt kórházban töltő kisgyerekek Magyarországon és a határon túl.

Segítsen, és tegyük széppé együtt a gyermekek karácsonyát!

A gyűjtőpontokról a www.ciposdoboz.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.