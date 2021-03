A 4iG megvásárolhatja a DIGI magyarországi vállalatcsoportját

Előzetes megállapodást kötött a 4iG Nyrt. a román RCS & RDS konzorcium tulajdonában lévő DIGI Csoport magyar érdekeltségeinek a megvásárlásáról – közölte a 4iG az MTI-vel hétfőn.

Így a 4iG tulajdonába kerülhet a DIGI Távközlési Szolgáltató Kft. és leányvállalatai, az Invitel Zrt. és az I TV Zrt.Mint írták, a DIGI az egyik vezető távközlési szolgáltató Magyarországon, amelynek megszerzése jól illeszkedne a 4iG telekommunikációs piacon bejelentett növekedési terveibe, illetve az Antenna Hungáriával tervezett nemzeti távközlési platform létrehozásába.A Budapesti és a Bukaresti Értéktőzsde honlapján bejelentett ügylettel a 4iG 100 százalékos tulajdont szerezne Magyarország vezető telekommunikációs és médiaszolgáltató vállalatcsoportjában. A tervezett tranzakció a társaságok átvilágítását, a végleges adásvételi szerződés aláírását és a szükséges hatósági eljárásokat követően szeptember végéig zárulhat – közölték.A 23 éves tapasztalattal és széles körű szolgáltatási portfólióval rendelkező DIGI csoport Magyarország egyik vezető távközlési vállalata. A kábeltévé, a vezetékes internet és adattovábbítás, a mobil távközlés, a vezetékes telefon, valamint a DTH (Direct to Home) műholdas szolgáltatások piacán is jelen van. A DIGI országszerte több mint 1,1 millió előfizetőt szolgál ki, több mint 2,5 millió előfizetési szerződés keretében.Az üzemeltetett hálózatok többsége fejlett száloptikás technológián alapul. Az NMHH (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság) adatai alapján a DIGI a 2. legnagyobb szereplő az előfizetéses televízió, a szélessávú internet, illetve a vezetékes hangszolgáltatók piacán.A DIGI csoportnak Magyarországon több mint 3 ezer dolgozója van. Tavaly a konszolidált árbevétele 70 milliárd forint volt, korrigált EBITDA-ja (pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti eredmény) pedig elérte a 19 milliárd forintot. A DIGI-nek 61, míg leányvállalatának, az Invitelnek további 16 ügyfélszolgálati irodája működik magyar nagyvárosokban.“Hatalmas lépést jelenthet majd a 4iG-nek az akvizíció sikeres lezárása, amellyel egy új stratégiai iparágban szerezhetünk meghatározó pozíciót. Az Antenna Hungáriával közösen tervezett nemzeti távközlési platform létrehozásában fontos szerepet szánunk a DIGI-nek, amellyel új fejezetet nyithatunk a hazai telekommunikációs piacon” – hangsúlyozta Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója a közleményben.Serghei Bulgac, az RCS & RDS S.A. vezérigazgatója elmondta: folyamatosan elemzik a nemzetközi jelenlétüket, illetve vizsgálják a további növekedési lehetőségeket. Úgy látják, hogy mindkét fél stratégiájában fontos továbblépési lehetőséget jelenthet az ügylet.A sikeres akvizícióval a 4iG a legnagyobb hazai műsorszolgáltatók, szélessávú internetes, valamint vezetékes és mobiltelefon szolgáltatást nyújtó nagyvállalatok közé léphet. A tulajdonszerzés jól illeszkedne a 4iG és az Antenna Hungária közösen bejelentett expanziós terveibe, amelyet tavaly indítottak útjára az első magyar kereskedelmi műhold pályára állítását célzó, állami és magántőke együttműködésével létrehozott CarpathiaSat megalapításával, illetve a műholdas távközlési szolgáltatások területén piacvezető Hungaro DigiTel többségi tulajdonának megszerzésére irányuló tranzakciókkal – közölték.Az RCS & RDS konzorcium Románia egyik legnagyobb vállalatcsoportja, amely a holland bejegyzésű és 2017 óta a bukaresti tőzsdén is jelen lévő Digi Communications N.V. leányvállalata. Az RCS & RDS DIGI márkanév alatt műholdas és kábeltelevízió-, szélessávú internet, valamint vezetékes telefon és mobil szolgáltatásokat nyújt Romániában, vezető szerepet tölt be a vezetékes internet és a kereskedelmi televízió szegmensben, és konvergens vezetékes-mobil szolgáltatóként működik Magyarországon és Spanyolországban, valamint mobil virtuális hálózati szolgáltatóként Olaszországban. A DIGI számos televízió és rádiócsatornát üzemeltet Kelet-Európában. A DIGI Csoport 1998 óta van jelen Magyarországon.A 4iG Nyrt. a magyar informatikai és IKT (infokommunikációs technológiai) piac egyik meghatározó vállalatcsoportja. A 4iG több mint 25 éve van jelen az iparági és iparágfüggetlen innovatív technológiák területén, folyamatosan bővíti szolgáltatásait, szakemberállományát és portfólióját. A társaság széles spektrumú megoldásszállítóként az informatika mellett jelentős érdekeltségekkel rendelkezik a műholdas távközlés, az UAV-technológiák (pilóta nélküli légi járművek fejlesztése, alkalmazása), az integrált vállalatirányítási, valamint folyamatmenedzsment rendszerek, továbbá az adatközpont-építés és üzemeltetés területein is. A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vállalatcsoport legnagyobb befektetője Jászai Gellért, aki vagyonkezelő társaságán és alapkezelőjén keresztül a 4iG Nyrt. részvényeinek 61,79 százalékát tulajdonolja.Tavaly a 4iG adózott eredménye 21 százalékkal 3,4 milliárd forintra nőtt. Az IFRS szerinti konszolidált értékesítési árbevétel 57,3 milliárd forint volt, ami 39 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Az EBITDA 24 százalékos növekedéssel 5,05 milliárd forint lett. A 4iG részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek. Egy éven belül a legmagasabb értékük 716 forint, a legalacsonyabb 365,5 forint volt.(MTI)