A 4iG igazgatÃ³sÃ¡ga rÃ©szvÃ©nyenkÃ©nt 22 forintos osztalÃ©kot javasol

A 4iG Nyrt. igazgatósága azt javasolja a társaság április 29-re összehívott éves rendes közgyűlésének, hogy a 2019-es üzleti év után részvényenként 22 forint osztalékról döntsön – derül ki a társaság Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján szerdán közzétett közgyűlési előterjesztéseiből.

A 4iG a 2018-as üzleti év után nem fizetett osztalékot.

A társaság konszolidált, nemzetközi beszámolási standardok (IFRS) alapján készült jelentése szerint az értékesítés nettó árbevétele 2019-ben a 2018. évi 14,007 milliárd forintról 41,129 milliárd forintra, az adózott eredmény 101,9 millió forintról 2,827 milliárd forintra, az EBITDA 841,6 millió forintról 4,075 milliárd forintra nőtt. Az árbevétel csaknem háromszorosára, az EBITDA több mint 4,8-szeresére, az adózott eredmény pedig 28-szorosára ugrott az előző évhez képest.

A 4iG-részvények 2019. évi tőzsdei átlagára (757 forint) 262 százalékkal haladja meg az előző év átlagát. A 2019. december 31-i záróár 662 forint volt, több mint kétszerese a 2018. december végi záróárnak. A 4iG piaci kapitalizációja 2019. december 31-én 62,2 milliárd forint volt.

A társaság MTI-hez eljuttatott sajtóközleménye szerint a 4iG fennállásának legsikeresebb évéről számolhat be részvényeseinek, a beszámolókban szereplő auditált adatok lényegében nem térnek el az előzetesen közzétett számoktól.



Az igazgatóság a 2019-es üzleti év után 2 milliárd forintot meghaladó összegű osztalékfizetésre tett javaslatot részvényeseinek. A 4iG 2004-es tőzsdére lépése óta ez az első alkalom, hogy eredményét, illetve annak jelentős részét felosztja tulajdonosai között. A közgyűlési javaslat szerint az igazgatóság dönthet az osztalékfizetés időpontjáról, azzal a kitétellel, hogy az osztalékfizetésnek legkésőbb 2020. december 31-ig meg kell történnie – írják.A jelentés ismerteti: a társaság 2020-ra is kimagaslóan eredményes évet vár a március eleji több mint 23 milliárd forintnyi szerződésállomány alapján, ami a 2019-re vonatkozó szerződéskötések értékének több mint kétszerese. A menedzsment várakozásai alapján az árbevétel 2020-ban több mint 20 százalékkal emelkedik, és azt követően is hasonlóan dinamikus növekedésre számítanak. Ezek a növekedési várakozások a jelentés szerint organikusak, és a tervezett akvizíciók, stratégiai partnerségek tovább növelhetik. A cégcsoport azt várja, hogy a 4iG a következő 2-3 évben eléri a 8-10 százalékos EBITDA árrést.A közgyűlési előterjesztések között szerepel a munkavállalói résztulajdonosi program (mrp) indításáról szóló igazgatósági javaslat is. A társaság igazgatósága arra kér felhatalmazást a közgyűléstől, hogy a társaság alapítóként 2,5 millió darab 20 forint névértékű 4iG törzsrészvényre vonatkozó vételi opciót, mint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást juttathasson az mrp szervezet részére. A program a közgyűlés döntését követően, még tavasszal elindulhat – írta közleményében a cég.A 4iG 20 forint névértékű részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek. A részvények záróára szerdán 440 forint volt, 1,12 százalékkal, 5 forinttal alacsonyabb az előző záróárnál. A részvények legmagasabb árfolyama 1184 forint, a legalacsonyabb 285,5 forint volt az elmúlt egy évben.(MTI)