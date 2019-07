95 ezer forinttal több Bözsi fizuja

Az illatszerboltban, mint Lajosé a halas boltban. Év közben is pörög az eladók bérrangsora, különben elillan az eladó. A korábbi 28 ezer forintos lemaradásból 6 ezer forintot le is faragtak a boltosok. Ez viszont csak a létszám tartásához volt elég. Maradt is különbség bőven és így a sorállás sem lett rövidebb a pénztárak előtt.

A friss statisztika szerint 12%-kal emelték a boltos eladók bérét a boltokban. De hát különbség maradt még bőven, nem is kevés (úgy egyébként előre mondjuk, ezért is nehézkes lenne, vagy lehet éppen bárhol ágazati bérminimumot faricsgálni).

A legjobban most éppen az illatszerbolt fizet, 273 ezer forinttal, a legrosszabbul a halas bolt, 178 ezer forinttal. Az olló a néhány hónappal korábbi 105 ezer forinthoz képest kisebb, 95 ezer forint lett.

A nemzetgazdasági átlaghoz néhány hónapja mért 28 ezer forintos lemaradásból faragtak a boltosok, de így is maradt még 22 ezer forint. Így bőven tud máshol is válogatni az eladó, ha menni akar, hiszen mindössze két bolttípusban fizetnek a nemzetgazdasági átlag felett, az illatszerbolt mellett az úgynevezett iparcikk vegyesben (ide azért sokféle bolt tartozik).

A boltos eladók, pénztárosok, árufeltöltők boltos ágazati átlaga felett is csak a bolttípusok negyede sorakozik fel a bérrangsorban, tehát a nagy a szóródás mellett sok bolt ennél az átlagnál kevesebbet tud csak fizetni eladóinak.

Az élbolyt döntő részben a nagyláncok tupírozzák fel, de azért akadnak meglepetések is. Például a vásárlók körében népszerű híradástechnikai boltok, vagy webáruházak a rangsor közepe tájékán tanyáznak, hiába, a kíméletlen verseny nem mindig engedi a nagyobb béremelést.

A rangsor vége felé a jellemzően kisebb boltok foglalnak helyet, akiknek sokkal kisebb bérekre futja csak. És akadnak még mindig 200 ezer forint alatti keresetek is.

Az év elejéhez képest ugyan a többség emelt a fizetéseken, de vannak boltok, ahol év közepéhez közeledve már nem tudták tartani az év eleji kereseteket. Bár ehhez az is hozzátartozik, hogy a boltos világban erős az évközi hullámzás, mivel számos helyen az elérhető keresetet a boltos bevételhez is igazítják, az bizony pedig hónapról hónapra ugrálhat, akár nagyobbat is:

rangsor bolttípus 2019 február május 1 illatszerbolt 276 273 2 iparcikk vegyes bolt 259 271 nemzetgazdaság 250 268 3 élelmiszeres bolt 249 261 4 bútorbolt 250 256 5 italbolt 246 254 6 sportszer bolt 236 251 boltos kisker 238 246 7 könyvesbolt 228 239 8 játék 246 235 9 benzinkút 224 234 10 cipőbolt 225 230 11 ruhabolt 222 228 12 óra, ékszer bolt 225 228 13 webáruház 224 226 14 híradástechnika 229 225 15 trafik 215 218 16 virágbolt 223 213 17 turkáló 208 211 18 élelmiszer piac 202 204 19 húsbolt 198 199 20 pékáru bolt 195 197 garantált bérminimum 195 21 ruhás piac 198 188 22 zöldséges bolt 180 183 23 halas bolt 182 178 minimálbér 149 KSH, érték: ezer forint, fizikai foglalkozásúak havi bruttó átlagkeresete, teljes munkaidősök, legalább öt főt foglalkoztató vállalkozások

Az összehasonlításban év elejeként február szerepel, mivel a januári kereseteket megdobhatja a megelőző erős december után adható alapbéren felüli juttatás.

(blokkk.com)