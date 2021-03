8,7%-os növekedést ért el 2020-ban a SPAR Magyarország

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. a rendkívüli kihívások elé állító 2020-as évben is kimagasló teljesítményt nyújtott. A forgalom az előző évhez képest 8,7%-kal 738,9 milliárd forintra növekedett, és a munkahelyek száma is bővült: az év végére több mint 14 ezer fő, vagyis ötszázzal több munkatárs dolgozott a cégnél 2019-hez képest. A fejlesztések terén szintén látványos eredményeket ért el a vállalat: bővítette logisztikai központjai területét, fejlesztette üzlethálózatát is, valamint egy új üzemegységgel növelte húsüzemi gyártási kapacitását Perbálon. A beruházások összértéke 2020-ban így elérte a 28,7 milliárd forintot.

A SPAR 2020.12.31-én 588 üzletet működtetett többféle áruháztípusban, ezek közül 207-et a franchise rendszer égisze alatt:

Üzlettípus Darabszám Cikkelemszám m2 INTERSPAR hipermarket: 34 25 000–35 000 137 747 SPAR szupermarket: 324 5 000–10 000 247 295 City SPAR szupermarket: 23 4 000–7 000 7 150 SPAR partner (franchise): 30 3 000–9 000 14 777 SPAR market (franchise): 58 3 000–9 000 12 331 OMV-SPAR express (töltőállomás): 85 1 700–2 300 9 349 Lukoil-DESPAR (töltőállomás): 34 1 700–2 300 3 275 Összesen: 588 431 924

Új áruházak, megújuló üzletek

A SPAR Magyarország 2020-ban is folytatta saját üzlethálózatának fejlesztését: két új SPAR szupermarket és két City SPAR szupermarket is megnyílt, valamint országszerte tizennégy áruházban került sor felújításra. A hálózatfejlesztés eredményeként Törökbálinton és Komáromban egy-egy új SPAR szupermarket, Budapesten a XI. és XIII. kerület forgalmas közlekedési csomópontjai közelében pedig City SPAR szupermarketek nyitották meg kapuikat. A felújítások kapcsán szintén eseménydús évet zárt a vállalat, hiszen a megújult dunaújvárosi INTERSPAR mellett az ország különböző pontjain további tizenhárom modernizált szupermarket nyitott újra. A korszerűsített üzletek profilját és termékpalettáját minden esetben az egyes egységek vonzáskörzetében megmutatkozó vásárlóerő-növekedést figyelembe véve és a folyamatosan változó vásárlói elvárásokat szem előtt tartva alakítja ki a cég. A minőségi áruválaszték mellett fontos, hogy az üzleteket olyan vásárlókörnyezet jellemezze, amelyben a vevők jól érzik magukat.

A vállalat vonzó üzleti modellje 2020-ban 21 eladóhellyel bővült, így a csatlakozó töltőállomásokkal és üzletekkel együtt országosan már 207 egység tartozik hozzá. Az üzletág éves forgalma meghaladta a 67 milliárd forintot és mintegy 1 800 embernek ad munkát. Az indulástól eltelt elmúlt nyolc év sikerei bizonyították, hogy az együttműködés minden szereplő számára eredményes. A hálózatbővülésnek köszönhetően új SPAR franchise-üzletek fogadják a vásárlókat Ászáron, Bátaszéken, Budapest X. és XXIII. kerüle­tében, Debrecenben, Érden, Felsőtárkányban, Gárdonyban, Gyömrőn, Győrben, Kunhegyesen, Nagyszénáson, Nyáregyházán, Pusztaszabolcson és Törökbálinton.

Sikeresen bővült a SPAR online shop

A vállalat 2019-ben közel egymilliárd forintos fejlesztést követően indította el a SPAR online shopot, mely valódi sikertörténet lett: ma már mintegy 2 millió lakos számára érhető el Magyarországon. A keresletnövekedés miatt 2020-ban a cég 144 főre növelte az online shopban tevékenykedő kollégái létszámát, és bővítette a kiszállítási idősávokat is. A kiszállítási és a Drive-In átvételi lehetőség is egyre nagyobb népszerűségnek örvend, ezért tavaly újabb helyszínekkel bővült a webshop kiszállítási területe: helyszíni átvétellel a tatabányai INTERSPAR is csatlakozott az online shophoz, július közepétől pedig a Velencei-tó környékén is bevezették a házhozszállítási szolgáltatást. A járványhelyzet miatt a kiszállító és az áruházi átvételt lebonyolító munkatársak maszkban adják át a megrendelést, továbbá lehetőség van érintésmentes átadásra is, melynek során a kiszállító kollégák a vásárlókkal nem érintkeznek.

Új telephellyel bővült a Regnum Húsüzem és Oktatóközpont

2020-ban a húsfeldolgozás területén is eseményekben gazdag évet zárt a vállalat: egy perbáli húsüzem akvizíciója, 45,7 milliárd forintos nettó árbevétel, és védjegyhasználati jogot kapott saját márkás hústermékek. Tavaly 1,34 millió kg bontott marhahúst és 12,5 millió kg bontott sertéshúst dolgozott fel a bicskei húsüzem. Az egyre növekvő keresletet látva a vállalat a gyártási kapacitás bővítése mellett döntött és megvásárolta a ZIMBO Perbál Húsipari Termelő Kft. perbáli üzemegységét, amely 2020. november 2-ától Regnum Húsüzem Perbál néven látja el feladatait. Az új üzemegységben a gyártási folyamatokat összehangolták a bicskei húsüzem tevékenységével. A cég büszke arra is, hogy a bicskei húsüzem által gyártott 19 tálcás sertéshús terméke tavaly elnyerte a Magyar Termék védjegyhasználati jogát.

Töretlen fejlődés a SPAR enjoy. convenience üzemében

A kényelmi termékeket gyártó üzem 2018-as megnyitása óta egyre szélesebb szendvics- és salátakínálattal látja el az üzlethálózat valamennyi egységét. A korábbi évek technológiai beruházásai után 2020-ban a termékkörbővítés volt fókuszban: év végén megkezdődött a SPAR márkanévvel ellátott, 350 grammos termékek gyártása. Tojás-, burgonya- és kukoricasalátával, franciasalátával és orosz hússalátával gazdagodott a kínálat. A közel egyéves termékfejlesztés eredményeként a saláták teljesen új receptúrával készülnek, adalékanyagok hozzáadása nélkül.





Kapacitásnövelés a bicskei és üllői logisztikai központokban

A SPAR hálózatának maradéktalan kiszolgálása kulcsfontosságú feladat. E nem mindennapi szervezést igénylő munkát látja el a vállalat bicskei és üllői logisztikai központja. Az évről évre folyamatosan bővülő üzlethálózat megteremtette az igényt a logisztikai folyamatok magasabb szintre emelésére, melyre 2020-ban sor is került. Összesen mintegy 4,5 milliárd forint értékben bővítette a logisztikai ingatlanok kapacitását a SPAR: Bicskén 3 400 m2-rel, Üllőn 7 900 m2-rel bővült a raktározási felület. A ráfordítás kizárólag saját forrásból valósult meg. A logisztikai munka nagyságát mutatja két tavalyi adat: Üllőről közel 100 millió, míg Bicskéről közel 60 millió karton került kiszállításra 2020-ban.

Díjak, elismerések

Befektetés a környezeti fenntarthatóságba, részvétel a társadalmi ügyekben, a vásárlók igényeit szem előtt tartó, színvonalas kereskedelmi tevékenység: a SPAR Magyarország munkáját több díjjal is elismerték tavaly. A tatai INTERSPAR áruház nyerte el 2020-ban hipermarket kategóriában Az Év Boltja, valamint a StarStore díjakat. A Budapest Airport megítélése szerint a területén lévő 173. számú SPAR szupermarket a 2020. évi teljesítménye alapján elnyerte az év kereskedelmi partnere díjat. A Magyar Termékekért Kereskedelmi Versenyen pedig szakmai különdíjat szerzett a cég a kiemelkedő promóciós együttműködésért. Az Év Boltja versenyen a SPAR Magyarország Az Év Zöld Kereskedője címet is kiérdemelte. Az Effektteam Egyesület a gazdálkodó szervezetek példaértékű környezeti és társadalmi befektetési programjait jutalmazza az Effekt 2030 – A közösségi befektetések elnevezésű díjjal, ahol három kategóriában értek el helyezést a vállalat programjai. Az Effie Awards Hungary-n elért ezüst helyezésre és marketingfókuszú díjaira is büszke a cég.

Saját márka: minőség és megbízhatóság

Évtizedek óta szívügyének tekinti a saját márkás termékkínálat fejlesztését a SPAR: a mennyiségi növekedés mellett kiemelten fontos szempont a minőségi és a minél nagyobb arányban történő hazai alapanyagok felhasználása. A választék évről évre bővül, így mára 31 termékcsalád több mint 3 600 saját márkás árucikke érhető el az üzletek polcain. A minőségi és egyben pénztárcabarát termékek fejlesztése mellett a vállalat számára kiemelten fontos a hazai produktumok forgalmazása. Az új, saját márkás termékek fejlesztésénél, illetve a már meglévő cikkek átcsomagolásakor minden esetben egyeztetik a partnerrel a védjegyhasználat lehetőségét. Többek között ennek köszönhető a saját márkás, védjegyes termékek cikkelemszámában tapasztalható dinamikus növekedés. 2019 végén 75 különböző saját márkás árucikken szerepelt védjegy, 2020-ban pedig további 32 termék kapta meg a besorolást.





Megbízható és képzett munkatársak

A vevőkiszolgálás színvonala mellett a SPAR kiemelt területként kezeli a munkatársi elégedettséget: a vállalat versenyképes jövedelemmel, béren kívüli juttatásokkal és változatos képzésekkel járul hozzá a munkavállalók jólétéhez. A 2020-ra 14 ezer főt elérő munkatársi létszám egyre növekvő felelősséget jelent a cégcsoport számára. A SPAR 2017 és 2019 között 33,5 milliárd forint értékű bérfejlesztést hajtott végre és ez a szám 2020-ban közel 7 milliárd forinttal egészült ki. A vállalat a minimálbér jogszabályban rögzített mértékéhez képest magasabb bért biztosít munkatársai számára, melyet továbbra is kiegészít saját hűségprogramja juttatásaival, valamint a kiemelt teljesítményt elérő áruházak számára az alapbéren felüli kiegészítő jövedelmet is kínál. A SPAR Magyarország kiemelten fontosnak tartja munkatársai személyes és szakmai kompetenciáinak fejlesztését. Ennek köszönhetően a munkavállalók, dolgozzanak akár a központban, akár az üzlethálózatban, logisztikai területen vagy a termelőüzemekben, számos területen aktualizálhatják tudásukat.

Jótékonyság az élet számos területén

A hazai társadalmi életben való tevékeny részvétel és felelősségvállalás egyik bizonyítéka, hogy a vállalat tavaly több mint 186 millió forinttal támogatott változatos ügyeket. A 2020-as év a társadalmi szerepvállalás szempontjából is különleges volt: más formában valósult meg többek között az Adni Öröm! karácsonyi jótékonysági akció is, amivel a SPAR több mint húsz éve segíti a nehéz körülmények között élőket. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat koordinálásával létrejött adománygyűjtés során decemberben adománykártyák vásárlásával tudták támogatni a nélkülözésben élőket a vásárlók. A SPAR az akció végén rendhagyó hozzájárulással növelte az összegyűlt összeget: megduplázta a vásárlói adományok értékét, így a 2020-as Adni Öröm! összesen 36 millió forint adománnyal zárult.

A járványhelyzet ellenére is rengeteg sportolni vágyót mozgatott meg a 35. SPAR Budapest Maraton® Fesztivál, ahol a vállalat ezúttal is főtámogatóként volt jelen. A sportos nap a jótékonyságot sem nélkülözhette: a Regnum húsüzem standjának teljes bevételét az elmúlt évekhez hasonlóan a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak ajánlotta fel az üzletlánc. Emellett számos kisebb partnert is támogat minden évben a vállalat, valamint lehetőséget biztosít a civil szervezeteknek a pályázatra is, így segítve helyi célokat.

A vállalat az esélyegyenegyenlőség iránt is elkötelezett. Öt éve működik együtt a tótvázsonyi Janka Tanyával, az ott tevékenykedő autista fiatalokat heti 2-3 alkalommal fogadja a veszprémi INTERSPAR, itt árufeltöltői, raktározási feladatokat látnak el. A közös munkáról film is készült, amit több hazai televíziós csatorna is bemutatott.

Bár nem tekinthető klasszikus jótékonysági akciónak, a hazai kereskedelemben mégis egyedülálló az az Agrármarketing Centrum szakmai együttműködésével megvalósult kezdeményezés, amelynek fő célkitűzése a magyar termékinnovációk támogatása. A Hungaricool by SPAR versenyben a szervezők a fenntarthatóságot is szem előtt tartó, kreatív élelmiszereket kerestek. Az eredeti ízkombinációjú, újszerű és ötletes termékek pedig 2020. március végétől elérhetővé váltak az INTERSPAR áruházak, illetve a SPAR online shop kínálatában. A vállalat idén folytatja a versenyt: csatlakozott az RTL Klub Cápák között című, népszerű üzleti show-műsorához, ahol nemzetközileg elismert befektetők értékelik majd a fejlesztéseket.

SPAR a környezetért – Fenntartható fejlesztések és újdonságok

A vállalat számára elengedhetetlen a felelősen gondolkodó vásárlók igényeinek kielégítése, valamint a társadalom edukációja a vásárlások során bevezetett „zöld” megoldásokkal. Fenntarthatósági törekvései egyikeként folyamatosan csökkenti a műanyaghulladék mennyiségét. Stratégiájával az évek során számtalan lépéssel járult hozzá, hogy érzékelhetően kevesebb eldobható műanyaghulladék keletkezzen. Ezt a mennyiséget most a cégcsoport egyes saját márkás tejeknél és tejfölöknél a kupakok és fedelek, illetve bizonyos zöldségek és gyümölcsök esetében a plasztikcsomagolás mellőzésével, valamint a saját márkás SPAR étolaj flakonjának cseréjével még tovább csökkentette. A működés során alkalmazott anyagok, technológiák és munkafolyamatok fenntarthatóbbá tétele mellett vásárlóit is környezettudatosabb magatartásra bátorítja a SPAR. Egyre több szó esik a fenntartható életmódról, fenntartható közlekedésről, így a cég is arra buzdítja a fogyasztókat, hogy gondolják át, valójában mekkora is lehet a saját háztartásuk ökológiai lábnyoma. Emiatt is készítette el a Nestlé-vel karöltve a Hogyan legyek környezettudatos vásárló? című kisokost 2020-ban, amelyben hasznos tanácsokkal és útmutatókkal segítette a vásárlókat a környezettudatos döntések meghozatalában.

20 éves a SuperShop

Már több mint 20 éve, hogy 2000-ben útjára indult Magyarország legnépszerűbb többpartneres hűségprogramja, a SuperShop. Egész éven át tartó jubileumi aktivitásokkal, nyereményjátékokkal ünnepelte kerek évfordulóját a SPAR közkedvelt pontgyűjtő programja. Népszerűségét mutatja, hogy ma már több mint 3 millió kártyabirtokos alkotja a SuperShop-családot, akik 16 szerződött partner 800-nál is több elfogadóhelyén és számos partneri webshopban gyűjthetik és válthatják be SuperShop-pontjaikat.