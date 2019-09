83 ezer forint üti a markod másik bokor alatt

Ha eladó vagy. A legjobban a Fejér, a legrosszabbul a Nógrád megyei eladó keres, a különbség 83 ezer forint. Három kivétellel minden megyében kisebb az eladók keresete a megyei átlagnál, Győr-Moson-Sopronban 87 ezer forint a különbség. A legnagyobb az eladóhiány, most éppen a fővárosban. De hát a boltban bért emelni nehéz.

2019 derekára a boltos fizikai dolgozók (eladók, pénztárosok, árufeltöltők, raktárosok, az egyszerűség kedvéért most mindannyian eladók) havi bruttó átlagkeresete már minden megyében 200 ezer forint fölé kúszott. Néhány hónappal ezelőtt volt lejjebb is. Hiába, a minimálbér emelése alulról tovább tolta, a munkaerőhiány felülről húzta a béreket, ki is jött átlag 12,5% emelés 2019 júniusára a korábbi szinthez képest.

De hát különbségek azért vannak jócskán az ország csücskei között

Az egyes megyéket és persze a fővárost is nézve azért jókora különbségek vannak az eladók keresetében. A legjobban Fejér megyében lehet keresni boltos eladóként, 286 ezer forintot, a megye egyébként is már régóta az élbolyban tanyázik a fizikai dolgozók keresetét nézve. A legsanyarúbb a boltos eladók sorsa már hosszú ideje Nógrád megyében, ott 203 ezer forint az átlag, éppen mostanában kúszott 200 ezer forint fölé.

A megyék közötti eladós bérolló valamelyest szűkült a korábbiakhoz képest, volt már százezer forint környékén is. Mindenütt szorít a munkaerőhiány, így folyamatosan kellett a béreket emelni.

De hát az egyes megyéket nézve nem csak a bérek nagyságában, hanem az emelések ütemében is tetemesek a különbségek. A 2019-re az országos bérajánlásban rögzített 8%-os szintet minden megye hozta a boltos világban is. Vannak ugyanakkor olyan térségek, ahol jóval az átlag felett kellett a béreket emelni. Éllovas az eladók keresetének emelésében a főváros, 16%-os ütemmel, ugyanennyi volt Győr-Moson-Sopron megyében is. Ez döntő részben a munkaerőhiány számlájára írható.

A földrajzi térségek közötti bérkülönbségeket számos tényező befolyásolja, így a megye gazdasági ereje, iparosodottsága, a településszerkezet, az aprófalvak, kistelepülések, kisboltok súlya, a közlekedési viszonyok, vagy az idegenforgalom. Bár a turizmusban erősebb megyéket nézve is vannak különbözőségek, hiszen a Balaton északi partján Veszprém megyében sokkal nagyobbak a boltos átlagkeresetek, mint a déli part mentén húzódó Somogy megyében.

A sorban a dunántúli megyék többsége a rangsor első felében tanyázik, hiába, ott erősebb a magyar ipar is, a második fele pedig leginkább az alföldi és az északi megyék közül sorolódik össze.

A boltos átlag havi bruttó átlagkereset 248 ezer forint, de ezt csak négy térség hozza, nyilván jelentős súllyal, a többi megye boltja alatta mozog:

sor megye boltos kereset változás 2019/2018 1 Fejér 286.075 + 13% 2 Budapest 268.486 + 16,4% 3 Pest 253.526 + 9,4% 4 Veszprém 249.582 + 8,7% 5 Győr-Moson-Sopron 237.080 + 16% 6 Komárom-Esztergom 227.372 + 11,5% 7 Jász-Nagykun-Szolnok 222.410 + 9,6% 8 Heves 222.140 + 11% 9 Baranya 220.229 + 13,3% 10 Borsod-Abaúj-Zemplén 219.165 + 12,7% 11 Vas 218.521 + 10,2% 12 Csongrád 216.871 + 11,5% 13 Szabolcs-Szatmár-Bereg 215.548 + 11,5% 14 Bács-Kiskun 213.278 + 11% 15 Tolna 213.198 + 8,4% 16 Zala 211.339 + 10,2% 17 Somogy 211.844 + 11,9% 18 Hajdú-Bihar 207.681 + 13,4% 19 Békés 206.817 + 11% 20 Nógrád 203.406 + 8,4% országos boltos átlag 247.870 +12,5% KSH, boltos kiskereskedelem, fizikai dolgozók havi bruttó átlagkeresete, érték: forint, 4 főnél nagyobb vállalkozások, teljes munkaidősök, 2019 június

Nehéz a dolga a boltos katonának

Nem véletlen, hogy a boltokban nagy a jövés-menés az eladók körében (a fluktuáció), amibe akár egy kis utazás, ingázás is belefér, akár a határmenti szomszédos boltba is. Ráadásul közben a bérek mindenütt emelkednek a nemzetgazdaságban, így továbbra is kisebb a boltos eladóbérek átlaga, így egy iparos terület is számításba jöhet.

A boltos eladók így akár megyén belül, lakhelyükhöz közel is találnak a boltnál jobban fizető más munkahelyet, ha váltásra adják a fejüket, ha csak a pénz izgatja őket.

A boltos eladók és az egyes megyék fizikai dolgozóinak átlagkeresetét nézve a boltosok lemaradásban vannak. De hát a boltos helyzete nehéz, hiába nő a kiskereskedelmi forgalom, a költségek is emelkednek, a vásárló pedig még mindig nézi az árakat, nem is kicsit. És a boltos fizetések átlaga mögött bolttípusonként, vagy éppen értékesítési csatornák alapján is nagyok a különbségek, a nagyáruházak és a kisboltok viszonylatáról nem is beszélve.

Három megye azért akad, ahol a boltos jobban fizet a megyei átlagnál, Pest, Borsod és Szabolcs ezek:

sor megye boltos kereset megye átlaga eltérés bolt-megye 1 Fejér 286.075 307.128 – 21.053 2 Budapest 268.486 296.455 – 27.969 3 Pest 253.526 246.137 + 7.389 4 Veszprém 249.582 270.733 – 21.151 5 Győr-Moson-Sopron 237.080 324.169 – 87.089 6 Komárom-Esztergom 227.372 303.032 – 75.660 7 Jász-Nagykun-Szolnok 222.410 246.385 – 24.245 8 Heves 222.140 282.526 – 60.386 9 Baranya 220.229 229.106 – 8.877 10 Borsod-Abaúj-Zemplén 219.165 218.770 + 395 11 Vas 218.521 287.638 – 68.872 12 Csongrád 216.871 243.393 – 26.522 13 Szabolcs-Szatmár-Bereg 215.548 195.230 + 20.318 14 Bács-Kiskun 213.278 276.542 – 63.264 15 Tolna 213.198 253.147 – 39.949 16 Zala 211.339 237.088 – 25.749 17 Hajdú-Bihar 207.681 228.164 – 20.483 18 Somogy 211.844 236.231 – 24.387 19 Békés 206.817 217.208 – 10.391 20 Nógrád 203.406 215.111 – 11.705 országos átlag 247.870 267.175 – 19.305 KSH, fizikai dolgozók havi bruttó átlagkeresete, boltok és a teljes megyei átlag, érték: forint, 4 főnél nagyobb vállalkozások, teljes munkaidősök, 2019 június

(blokkk.com)