700 milliárd forint felett lesznek a webáruházak

Nem tudnak fékezni a webáruházak. Harmadával ugrik meg 2019-ben a webköltekezés, és még csak jön a black friday és a karácsony. A várható 710 milliárd forintos webforgalom már 6% körüli részesedést jelent. És rágcsálják a hagyományos boltokat is a webáruházak. A gyenge forint a bevásárlóturistákodással szemben a webre terelheti a vásárlót.

Egy évtizeddel ezelőtt még 1% alatt mozgott a webáruházi vásárlás aránya a boltos kiskereskedelmi költekezés egészén belül. 2019-ben súlya már 6% környékén lesz előreláthatóan, a növekedés üteme pedig 30% felett is lehet valamivel. Ez egyáltalán nem szokatlan – egyes vélekedésekkel szemben -, hiszen a statisztika szerint 2011-től nézve az éves növekedés tempóját kivétel nélkül 30-40% közötti növekedést mutatott a mérleg. Korábban persze lehetett számolni azzal, hogy majd azért fékeződik a webvásárlások növekedési üteme, de ebből eddig nem lett semmi.

A háttérben több ok is fellelhető a kiugró tempó magyarázatára. Világszerte jelentős a webáruházi növekedés, az amerikai piacon az elemzők szerint emiatt zárnak be tömegével a hagyományos boltok. Ott van persze a kínai piac is, ahol úgyszintén fergeteges a tempó. És ha a vásárló látja, mi történik odaát, akkor itthon is megkeresi azt. Sőt, ott is vásárol, de az más pénztárcája és statisztikája.

Magyarországon is nyilván döntő okként az húzódik meg a háttérben, hogy a vásárlók egyre jobban kedvelik ezt a fajta kényelmet, a mit a web nyújt, a digitalizáció a családi pénztárcákat és a háziasszonyok észjárását sem kíméli. Folyamatosan lépnek új szereplők a hazai piacra is, például 2019-ben kezdett a Spar, a Tesco pedig folyamatosan bővíti a saját kiszállítás körét, az eMAG már a magyar statisztika része (az itt bejegyzett áruházának fizet közvetlenül a magyar vásárló). És feltehetően azért nő is a weben vásárlók száma, bár egyes elemzések éppen ennek a korlátaira mutatnak rá.

Az összegzésnél ügyelni kell arra is, hogy vannak olyan webáruházak, akik ugyan magyar nyelvű honlapokkal ostromolják a magyar vásárlókat, de a vásárlóval szerződő webáruház már egy külföldi bejegyzésű cég, oda is fizetünk, ha nála vásárolunk és mindez már nem gyarapítja a magyar statisztikát (és költségvetést). Ilyen például a Fashion Days, ami egy román székhelyű társaság, éppenséggel a S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. tulajdona, aki úgy egyébként az eMAG tulajdonosa is. Vagy az About You, ahol a vásárló közvetlenül egy német áruházzal köt szerződést, ha onnan rendel, hamburgi székhellyel.

Sok minden mozgatja a webáruházakat, így utóbb könnyen kiderülhet az is, hogy a webáruházak ugyan zömében import termékeket kínálnak, az élelmiszerek súlya pedig még szerényebb, de a gyengébb forint árfolyam is terel ide vásárlókat. Bevásárlóturistáskodni egyre kevésbé éri meg, a webáruházak közötti verseny viszont lefelé szorítja az árakat. És a kereskedésnek vannak olyan működési költségei, melyek ha itt rakódnak egy import termékre, akkor azért az kedvezőbb árat jelenthet a vásárlónak.

Rágcsálja is a webáruház a hagyományos boltot

Egyre jobban. A webáruház 30% feletti növekedési üteme azt is jelenti, hogy a hagyományos boltos kör 6% körüli tempója mellett bizony piacot is rabol. A webáruházas cégeknél kétféle működési rend alakult ki. Az egyik az önálló webáruház, ahol nincs mellette cégen belül hagyományos bolt, ilyen például az eMAG, vagy aMall. De sok nagylánc saját webáruházban is kínálja portékáját, például az élemiszeresek közül a Spar, vagy a Tesco, de ilyen a Media Markt és az Extreme Digital is. A kettős csatornának sok előnye is van, főleg az más mellett, hogy inkább cégen belül vándoroljon a vásárló a hagyományos boltból a netre.

2019-ben a várható 710 milliárdos webforgalom 174 milliárd forinttal növekedhet az előző évhez képest. A teljes hagyományos boltos kör 1.091 milliárd forinttal. Így a webnövekedés a teljes boltos piac bővülésnek 15%-át adhatja. És hasonlóképpen volt ez a korábbi években is.

De hát ennek a növekménynek tetemes részét (amit nehéz számszerűen körülhatárolni, mert egyidejűleg több oka is van) a hagyományos bolttól veszi el. Emiatt azonban nem szabad berzenkedni, hiszen a boltos világban a sorozatos fejlődés révén mindig voltak az átlagnál gyorsabban növekvő értékesítési csatornák. Ilyen volt a kilencvenes évek második felétől a bevásárlóközpont építési hullám, a hipermarketek térnyerése, vagy a diszkontok megugrása. A vásárló mindig vándorol, az éppen hagyományosnak számító boltosok bánatára.

Nincs nyilvános összegzés arról hány webáruház létezik Magyarországon hazai cégbejegyzéssel, de becslésünk szerint számuk tízezer felett mozoghat. És meglepően sok kisboltos adta már fejét webkereskedésre, piaci tapasztalatok szerint. Hát a növekedés tempóját nézve most éppen ők járnak jobban.

Végül azzal lehet számolni 2019-be, hogy a webáruházi piac túllépi a 700 milliárd forintos határt. És a fekete péntek, a karácsony csak majd következik:

2015 2016 2017 2018 2019 várható webáruházak 235 308 408 536 710 boltos kisker 9.016 9.402 10.203 11.209 12.300 részesedés 2,6% 3,3% 4% 4,8% 5,8% KSH, érték: milliárd forint

(blokkk.com)