700 ezerrel többen intézték adóügyeiket online

Az előző év első hét honapjához képest idén júliusig az adóhivatalnál 700 ezerrel többen intézték ügyeiket online – mondta Kis Péter András, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szóvivője csütörtökön az M1 aktuális csatornán.

Hozzátette: nagyjából ugyanennyivel csökkent a vámhivatalok leterheltsége is. Mint mondta, a korábbi évekhez képest idén többen választották a telefonos ügyintézést is. Az adóhivatali ügyintézés szinte már teljes mértékben online bonyolítható – fűzte hozzá, megjegyezve, hogy csak az első hét hónapban 4 millió internetes ügyintézés történt. Kis Péter András kitért arra is, hogy akik az online adóügyintézés mellett döntenek, első lépésként a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség weboldalán kell, hogy beazonosítják magukat.(MTI)