70 milliós befektetest kaphatnak magyar startupok a regióban is egyedülálló programban

Hardver startupok számára indít közös akcelerációs programot a tungsram es a startup campus. A kiválasztott csapatok kezdő 20 millió forintos tőkebefektetest, gyártási kapacitást es üzleti kepzest kapnak ahhoz, hogy a feleves program vegere sorozatgyártásra alkalmas prototípust es piackepes üzleti modellt keszítsenek. Az akceleráció fő befektetesi partnere az mfb csoporthoz tartozó hiventures, emellett szakmai partnerkent csatlakozott a deloitte private es a magyar exportfejlesztesi ügynökseg (hepa), az edc debrecen pedig a program hivatalos smart city partnere.

Az áprilistól október végéig tartó program üzleti képzéssel és termékfejlesztéssel kezdődik, majd ezzel párhuzamosan elindul a prototípus gyártása és tesztelése is. Ehhez a csapatok a Tungsram erőforrásait és mérnöki szakértelmét vehetik igénybe a Hiventures és a Startup Campus Inkubátor által biztosított 20 millió forintos tőkebefektetésből. A sikeres startup elindításához szükséges üzleti ismereteket változatos workshopok és egyéni mentorálás keretében szerezhetik meg a résztvevők. Az akcelerációt egy Demo Day zárja, ahol a résztvevők a nagyközönség előtt is bemutathatják fejlesztéseiket. A legjobb projektek további 50 milliós tőkebefektetést is kaphatnak a program után.

A szervezők olyan hardver csapatok jelentkezését várják, akiknek a mobilitás, okos város, egészségügy- és életmód-technológia, energia vagy agrártechnológia területeinn van validált ötletük, esetleg már dolgoznak a prototípuson.

“A Tungsram, akárcsak a két világháború között, ismét a magyar innováció zászlóshajója akar lenni” – mondta Pongrácz Ferenc, a vállalat innovációért felelős ügyvezető igazgatója. “Magyar tulajdonú értékláncként tudjuk hazai innovatív ötleteket a világpiacra vinni. A startupok korai fázisára építünk, ezért most ötleteket keresünk, amelyet gyártási kapacitásunkkal, 100 országban működő értékesítési hálózatunkkal és ismert márkanevünkkel segítünk – ezek nélkül nehéz eljutni a piacokig. Mindehhez természetesen elengedhetlen a program többi partnerének munkája és az állami szerepvállalás.”





“A következő évek a tárgyak, eszközök, városok, gyártási folyamtok teljes körű digitalizációját hozzák el. Partnereinkkel közösen ebbe az innovációs versenybe sikeresen részt vevő »Made in Hungary« startupok létrejöttét segítjük elő. A programmal támogatjuk a magyar tehetségeket, a gazdaságot és a későbbi globális cégek megszületését is” – fogalmazott Kovács Zsolt, a Startup Campus ügyvezető igazgatója.

“A startupok globális sikere nagyban múlik a hazai piaci és állami szereplők összegfogásán, együttműködésén. A HEPA kiemelt célja ezen együttműködések ösztönzése, melynek érdekében egy ernyőszervezetet hoztunk létre. Az ernyőszervezet munkájának is köszönhető, hogy létrejött ez az akcelarátor program, melyben a cégek nemzetközi validációját fogjuk támogatni a HEPA szakmai szolgáltatásaival” – mondta el Hendrich Balázs, a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség (HEPA) vezérigazgatója.

Az online jelentkezések beküldésére február 29-ig van lehetőség a program weboldalán keresztül: https://www.tungsram.startupcampus.hu/