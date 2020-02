6% volt 2019-ben a webrészesedés a boltban

És 1,3%-ot tettek a webáruházak a teljes boltos világ 6%-os növekedéséhez 2019-ben. Megfordítva: web nélkül nem 6%, hanem csak 4,7% lett volna a boltos kisker növekedése. És van még tere a webáruházaknak. Húszszoros növekedés is mérhető. Nincs semmi új, különösebb titka a webáruháznak: a vásárló mindig is szeretett válogatni, ráadásul lusta is egy kicsit.

Hivatalosabban fogalmazva, szereti a kényelmet is.

A vásárló imád válogatni, ő már csak ilyen volt mindig is. Régen a Váci utca volt a válogatás, vagy éppen a kirakatok nézegetésének a legkedveltebb terepe, de más sétáló utcákon is sokan bóklásztak kirakatokat bámulgatva. Az egyes értékesítőcsatornák oldaláról hajdanán – réges-rég – a piacok annak köszönhették népszerűségüket, hogy egy helyen lehetett sok árus portékájából válogatni. A múlt század eleje táján indult hagyományos nagyáruházak is ennek köszönhették népszerűségüket, de kicsiben a falusi szatócsbolt is. A piacokra visszatérve mindegy volt, hogy élelmiszert, vagy a későbbiekben ruhafélét, vagy éppen NDK-s lemezjátszót, vagy szovjet barkácskészletet árultak, hiszen például a rendszerváltás előtt a KGST piacokon is volt tolongás. És a kínai piacokon is, kicsit később. A hipermarketek is azzal taroltak néhány évtizeddel ezelőtt nekilódulva, hogy egy helyen szinte mindent meg lehetett nézni és persze vásárolni.

Tehát a vásárló mindig imádta, ha sokféleségből tud válogatni, csak éppen a piacterek változtak az évek során. És a web azt mutatja, hogy a kényelem sem utolsó (rossznyelvek szerint lusta is a vásárló fel-alá rohangálni, ha nem muszáj), a web árutömegét egyébként sem lehet egy helyen kiállítani és mindent megtapogatva körbesétálni.

És a felgyorsult életvitel is a web malmára hajtja a vizet, hiszen gyors is, ha nem késik a futár sokat.

Magyarországon már az ezredforduló előtt is ügyködött egy-két webáruház, bár akkor az úgynevezett csomagküldők (a statisztika ma is őrzi nevüket), a postaládába katalógusokat bedobáló áruházak voltak akkortájt az otthoni vásárlásokban többségben, akik egyébként időközben már eltűntek a piacról. De hát a G’Roby 2000-től működik, vagy például az eBolt, vagy a Lira is ebben az időszakban vágott bele a webbe. Ma már persze többen vannak. Hivatalos adat nincs a családokat kiszolgáló webáruházak számáról, sokan ráadásul a hagyományos bolttal együtt viszik a webáruházukat, ezért számuk csak becsülhető, szerintünk tízezer felettire.

A vásárlónak köszönhető végül, hiszen ő dönti el, hol vásárol, hogy évről-évre rohamos tempóban ugrik a webköltekezés. 2020-ra egy évtized alatt nézve hússzoros megugrás várható.

A webáruházak piaci részesedése a reklámhadjárataik alapján, ami az év minden napját meghatározza, nem csak a Black Friday sorozattal telelőtt novembert, nagyobb arányt sejtet. De hát a statisztika kegyetlen. Ennyi:

2000 2005 2010 2015 2018 2019 2020 várható webáruházak 10 26 46 235 543 729 875-900 boltos kisker 4.119 6.572 7.479 9.016 11.227 12.250 13.100-13.200 részesedés 0,2% 0,4% 0,6% 2,6% 4,8% 6% 6,7-6,8% KSH, érték: milliárd forint, boltos kisker: teljes bolti kiskereskedelem értéke

A webnövekedés varázsa: 1,3%-ot dobott a web a boltos világon

A statisztikában a kiigazítatlan növekedési mutató a legfontosabb, ami az ármozgások kiszűrésével mutatja a változást, tehát mennyiségben összegezve, mint ha darabban, kilóban, méterben, literben számolnánk. Ezt nézzük most is.

Végül az kerekedik ki, hogy az elmúlt években és 2019-ben is a boltos kiskereskedelem növekedéséhez 1-1,3%-kal járult hozzá a webáruházi piacbővülés. Megfordítva, webáruházak nélkül ennyivel kisebb lett volna a boltos világ növekedése.

Ez talán meglepő, nyilván mindenki nagyobb arányra számítana, ha megkérdeznénk, de a már bemutatott viszonylag csekélyebb számszerű súly azért erre is ad magyarázatot:

növekedés webhatás: ennyit tesz hozzá együtt web kisker web nélkül webhatás érték növekedés 2015 +5,8% +33% 8.781 . . 2016 +4,8% +30% 9.094 3,8% +1% 2017 +5,6% +32% 9.794 4,6% +1% 2018 +6,7% +35% 10.684 5,6% +1,1% 2019 +6% +34% 11.521 4,7% +1,3% KSH, érték: milliárd forint, növekedés: kiigazítatlan volumen index (árváltozások nélkül), előző évhez képest

Nyilván lehet másként is számolni. Főleg azért, mert a statisztika a kiskereskedelemben nem a teljes inflációs mutatót veszi figyelembe, hanem külön számol a boltos árukörre egyet.

(blokkk.com)