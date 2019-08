5+1 tipp a fenntartható tanévkezdésért

Pár nap és kezdődik az iskola – ami évről évre tetemes kiadást jelent a szülők számára. Azonban vannak olyan lehetőségek, apró trükkök, amelyekkel nemcsak a családi kiadások csökkenhetők, hanem természeti értékeinket is óvjuk. A K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő szakértői összegyűjtöttek 5+1 tippet, amik követésével pénztárca- és környezetkímélő is lehet a tanévkezdés. Érdemes ezeket a szempontokat a gyerekekkel is átbeszélni!

A K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő egy egész tanéven át okos pénzkezelést tanít az általános és középiskolásoknak – ennek része a nem pazarló, tudatos fogyasztás is, amellyel környezetünk védelméhez, bolygónk fenntarthatóságához is hozzájárulhatunk. Vajon mit tehet a szülő, hogy zölden kezdje az iskolát a gyerek miközben pénzügyileg is tudatos döntéseket hozhat?

leltározzunk! Mielőtt őrült vásárlásokba kezdenénk nézzük át, mi maradt tavalyról – jó-e még az iskolatáska, van-e még vízfesték, radír és ragasztó? Maradt-e füzet, csomagolóanyag. Gondoljuk át, hogy mire lesz szükség: ha csak 3 radírra, felesleges megvenni a 10 darabos készletet. Ezzel nemcsak a pénztárcánkat fogjuk megkímélni, hanem a felhalmozást is elkerüljük. kölcsönözzünk! Számos iskolában adnak a gyerekeknek úgynevezett tartóskönyveket, amelyeket több éven át több gyerek használhat. Az év végén a kukába (jobb esetben a szelektív gyűjtőbe) kerülő tankönyvek mennyiségét jócskán csökkenti ez a módszer. Tájékozódjunk az iskolában, hiszen amellett, hogy sokat spórolhatunk, a fák védelméért, a papírfelhasználás csökkentéséért is sokat tehetünk. válasszuk az újrahasznosított iskolatáskát, tolltartót! ha van nagyobb testvér, barát, rokon, akkor igazán környezetkímélő megoldás lehet, ha a táska több gyereket is kiszolgál. A gyerekek nagy része persze iskolakezdésre szeret új táskát kapni: ha emellett döntünk, van lehetőség arra is, hogy petpalackokból újrahasznosított, strapabíró táskát és tolltartót vegyünk. A PVC-t mindenképp kerüljük! szerezzünk be uzsonnásdobozt! Már az iskolakezdés előtt gondoskodjunk arról, hogy miben viszi majd gyermekünk uzsonnáját. Kerüljük a nejlonzazskót, és arra sem árt figyelni, hogy BPA-mentes dobozt válasszunk, hiszen ez a műanyag tiltólistás több országban. Engedjük, hogy az újrahasznosított uzsonnás dobozt gyermekünk válassza ki, így biztos lelkesen viszi majd az iskolába. újrahasznosított füzetek, környezetbarát ceruza! Nézzük meg, hogy a füzet újrahasznosított papírból készült-e, illetve ne legyen műanyag bevonata, csakis papír. Egyes termékek fekete-fehér újságpapírból készülnek, amihez negyedannyi víz szükséges, mint a fehér papír előállításához. A tolltartót pedig töltsük meg FSC fából készült ceruzákkal, amelyek alapanyaga felelős erdőgazdaságból és egyéb ellenőrzött forrásból származik.

+1 válasszunk magyar terméket! Különösen jó, ha találunk újrahasznosított, károsanyag-mentes magyar terméket, hiszen az import árukat rengeteget kell utaztatni, míg elérnek hozzánk. Ezzel nemcsak a hazai gazdaságot támogatjuk, de környezetünk terhelésének csökkentésért is teszünk.





A K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedőről

A K&H Csoport társadalmi szerepvállalásának részeként 2010-ben indította útjára a K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedőt. A program célja, hogy a magyarországi általános és középiskolások pénzügyi, gazdálkodási ismereteit gyarapítsa. A vetélkedő programja évről évre egyre több diákot vonz országszerte. A verseny indulásától a nevezések száma mintegy megtízszereződött, 2019-ben immár 8264 fő részvételével zajlik a verseny. 2010 óta a K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedőre összesen 759 településről 1696 iskola csapata pályázott. Ez összesen több mint 46 200 résztvevődiákot jelentett. A K&H Csoport a K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő programjával a felnövekvő generáció pénzügyi tudatosságra nevelését kívánja előre mozdítani annak érdekében, hogy felnőttként majd okos pénzügyi döntéseket hozhassanak.

A K&H Csoport

Az ország egyik vezető és országosan közel 4000 munkatársat foglalkoztató pénzintézeteként a K&H célja, hogy ügyfelei igényeit mindenkor magas szinten elégítse ki, és a lehető legteljesebb termékpalettát nyújtsa számukra. A K&H országszerte 206 lakossági fiókot működtet, és csoportszinten több mint másfélmillió ügyfélnek kínál pénzügyi szolgáltatásokat. A magyar gazdaság működését több mint 2200 milliárd forintnyi kihelyezett hitel- és hiteljellegű állománnyal segíti háztartások, kisvállalkozások, vállalatok és önkormányzatok finanszírozásán keresztül. A cégcsoport teljes tevékenysége hozzávetőlegesen 4000 magyar beszállítónak és mintegy 700 banki és biztosítási ügynöknek biztosít megrendeléseket és folyamatos tevékenységet

