50%-kal több utas, 2020-ra duplázódó előfoglalás az ALDI UTAZÁSNÁL

Jelentősen bővült 2019-ben az ALDI UTAZÁS magyarországi tevékenysége: az év első 11 hónapja során mintegy 50%-kal nőtt az utasok száma az előző év hasonló időszakához képest, miközben a forgalom közel 60%-kal mutatott magasabb értéket. A magyarországi utasok ALDI UTAZÁS iránti bizalmát mutatja, hogy az értékesítés nagyobb részét kitevő, környező országokba szóló, kedvezményes, jellemzően néhány tízezer forint értékű utak és szállások mellett rendkívül kelendők voltak a különböző, több százezer, néha egymillió forintot is meghaladó értékű tengeri hajós körutak is. Az ALDI UTAZÁS 2019-es szezonjában a legdrágább és egyben legtávolabbi út egy Ausztráliát és Új-Zélandot is magában foglaló tengeri körutazás volt, amely szintén megtalálta utazóközönségét. Mindezek következtében nőtt az egy utasra jutó foglalások átlagára: az elmúlt 11 hónapban bő 10%-kal emelkedett ez az érték.

Változó foglalási szokások

A vállalat változó fogyasztói trendeket tapasztal mind a nyári, mind a síszezon alatti utaknál, a magyar utasok a last minute ajánlatok helyett egyre inkább az „early bird” ajánlatokat keresik, és hónapokkal előre terveznek. Az utazók zöme az autóval is könnyen elérhető desztinációkat részesíti előnyben, de rendkívüli mértékben fejlődik a tengeri utazások szegmense is. A telefonos ügyfélszolgálat adatai alapján a vállalat ügyfelei kiemelt figyelmet fordítanak a megbízhatóságra – ha befizetik az utat, a biztos hazajutás megnyugtató tudatában szeretnének útra kelni.

Ausztria a legnépszerűbb, feljövőben a hajós körutak

A szolgáltatást nyújtó osztrák Eurotours tapasztalata szerint a nyári foglalásoknál a horvát és olasz tengerparti nyaralások mellett a belföldi és a hajós körutak lettek a legnépszerűbbek: ez utóbbiak közül a magyar utazók a mediterrán hajós körutakat választják a leggyakrabban.

Az ALDI UTAZÁS célországai közül még mindig Ausztria a legnépszerűbb, minden harmadik foglalás ide érkezik. Elsősorban az osztrák síutak és városnézős programok kedveltek, vagyis Bécs és Salzburg a leglátogatottabbak, de Karintia és Stájerország szintén felkapott a magyarok körében. Nem véletlen, hiszen az ALDI UTAZÁS kínálatában rendkívül jutányos áron is találni minőségi szállásokat – volt olyan osztrák apartman, amelyben 4 felnőtt részére 7 éjszakára éjszakánként 4 812 Ft-tól lehetett szállást bérelni, azaz 1 203 Ft-ba került egy főre egy éjszaka.

Ausztria mögött második helyen – holtversenyben – következik Horvátország és Olaszország, majd a belföldi utak jönnek: a harmadik legtöbb foglalás már Magyarországra érkezik. Kedveltek a wellness hotelek, illetve feljövőben van a Balaton. Negyedikként – a foglalások közel 7%-ával – a szlovéniai utakra foglalnak legtöbben az ALDI UTAZÁS vevői közül, és ötödik helyre jöttek fel a különféle hajós körutak, amelyekből szintén széles választékot kínál az ALDI UTAZÁS.

Az ALDI UTAZÁS ügyfelei körében a legkedveltebb ausztriai desztináció nyáron Salzburg és Karintia volt, télen pedig Semmering és a Rauris síparadicsom. Horvátországban Krk szigete és Gradac, Olaszországban pedig Jesolo és Lignano a legkeresettebbek, míg Magyarországon a Balatonra és Sárvárra utaznak a legtöbben a vállalat utasai közül.

Duplájára nőtt az előfoglalások száma 2020-ra

A 2020-as szezonra kétszer annyi előfoglalást regisztrált a vállalat, mint egy évvel korábban. A beérkező előfoglalások esetében immár közel 80%-kal magasabb az egy utasra jutó foglalások átlagára – vagyis a drágább utakat már idén lefoglalják a magyar utasok. Jövőre a vállalat még több magyar nyelvű körutat tervez beépíteni kínálatába, köztük az Egyesült Arab Emirátusokba (Dubaiba és Abu Dhabiba), Törökországba, Izraelbe és Jordániába, Kínába, Thaiföldre, Vietnámba, Kambodzsába és Kubába utazhatnak majd az ALDI UTAZÁS ügyfelei.

Évente átlagosan 10 000 utas

Ugyancsak a bizalmat mutatja, hogy alig több mint két év alatt mintegy 20 000 utas választott a vállalat által online kínált utazások és szállások közül. Szintén a vásárlói elkötelezettség és rugalmasság jele, hogy az ALDI UTAZÁS bécsi indulású útjait is előszeretettel választják a vásárlók. Az utasok 20%-a az utazás időtartamára szóló utasbiztosítását is az ALDI UTAZÁS online felületén keresztül köti meg. Az ALDI UTAZÁS az indulása óta bruttó árazást alkalmaz, vagyis a meghirdetett árak az adókat és illetékeket is tartalmazzák, illetve minden út továbbra is ingyenesen lemondható a foglalást követő 24 órán belül.

Az ALDI-ról

Az ALDI a diszkont filozófia megalkotójaként kiváló minőségű élelmiszereket és non-food termékeket biztosít vásárlói számára a lehető legkedvezőbb áron. Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. 2008-ban nyitotta meg hálózatának első áruházát Magyarországon, jelenleg országszerte 143 üzlettel van jelen a magyar kiskereskedelemben és mintegy 3600 főt foglalkoztat. A vállalat ALDI UTAZÁS márkanév alatt egyéni és csoportos utazások, szállások és széles körét kínálja online platformon, továbbá öt üzletének parkolójában diszkont benzinkutakat üzemeltet. Az ALDI mind a biatorbágyi logisztikai központjának, mind pedig boltjainak teljes áramszolgáltatását zöldárammal biztosítja, továbbá klímavédelmi projektek támogatásával ellentételezi az operatív működéséből származó üvegházhatású-gázkibocsátását, így karbonsemleges működésű. A vállalatról bővebb információ a www.aldi.hu honlapon található.