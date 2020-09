5 tipp, hogy a vállalkozások ne érezzék kiszolgáltatottnak magukat

Napjainkban mikro-, kis- és középvállalkozások tízezrei küzdenek azzal a problémával, hogy nem tudják megfelelően optimalizálni a költségeiket. Ez az állapot leginkább annak tudható be, hogy kiszolgáltatottak a nagyobb piaci szereplőknek, ugyanakkor számos olyan innovatív lehetőség kínálkozik már számukra is, melyek egyszerre csökkentik a kiadásokat és növelik a bevételeket, így összességében nagyságrendekkel javítják a vállalkozás pénzügyi eredményeit.

Magyarországon a kkv-k számos olyan létfontosságú területen alárendeltek a szolgáltatóknak, melyek nélkülözhetetlenek a működésükhöz, de magas költségekkel járnak. A helyzetük nem egyszerű, hiszen kiszolgáltatottak a tárgyalóasztalnál, viszont ma már olyan összevont kedvezményekkel is élhetnek, ami nagyban megkönnyíti a fennmaradásukat és elősegíti a cég növekedését.

1. Pályázatfigyelés

A kis- és középvállalkozások napjainkban számos pályázati forrást vehetnek igénybe, de csak töredékük él ezzel a lehetőséggel, mert a komplex folyamatokat nem látják át. Ezt a kiszolgáltatottságot külső pályázatírók szüntethetik meg, akik olyan megoldásokat tudnak ajánlani, mely a cégek számára komoly haszonnal járnak. Ráadásul a megbízási díj jobb esetben csak nyertes pályázat esetén válik esedékessé, így jelentős költségek takaríthatók meg.

2. Olcsóbb üzemanyag

A kkv szektorban is rengeteget lehet spórolni az üzemanyagon, ha a vállalkozó megtalálja annak a megfelelő módját. Az üzemanyagkártyák használatával akár az ország több száz töltőállomásán és határon túli partnerkutaknál is kiemelt ügyfélként vásárolhatunk benzint illetve gázolajt, és így a mindenkori listaárnál akár 50-70 forinttal is olcsóbban tankolhatunk. Ezáltal nem leszünk többé kiszolgáltatva a piaci szereplőknek és olyan más előnyökre is szert tehetünk, mint a halasztott fizetési lehetőségek és az adóvisszatérítés.

3. Telekommunikáció

A telekommunikációs szolgáltatások havidíja minden vállalkozás életében jelentős költségnek számít, és sok esetben a szolgáltatók monopol helyzetben vannak, ezáltal az ügyfél kiszolgáltatott a tarifák kialakításánál. Ezzel együtt egy mobilflottához csatlakozva akár 80 százalékos kedvezményeket is elérhetünk, és családtagjainkkal, munkatársainkkal és több tízezer előfizetővel ingyenesen beszélgethetünk.

4. Biztosítások

A kis- és középvállalkozások számára is elengedhetetlen, hogy ingatlanjaikra, autóikra, eszközeikre biztosítást kössenek, ami éves szinten komolyabb összegbe kerül. A független biztosítási alkuszok közreműködésével kedvezőbb feltételekkel szerződhetünk, és valamennyi hazai biztosítótársaság ajánlatát összevetve ár-érték arányban a legjobb biztosítást köthetjük meg.

5. Együtt, összefogva könnyebb!

Több vállalkozói közösség is létezik Magyarországon, amely kölcsönös üzleti előnyök érdekében szerveződött. Közülük a legnagyobb a 20 éves múltra visszatekintő KéK Cégcsoport, akiknél számos olyan szolgáltatást vehetnek igénybe a kkv szektor szereplői, mellyel csökkenthetik a kiszolgáltatottság érzését. Csatlakozás után a vállalkozások mindent egy helyen tudnak megvásárolni, ráadásul olyan kiemelkedő kedvezményekkel, melyek a magyar piacon évtizedek óta egyedülállók, és jelenleg több mint négyezer cég veszi azokat igénybe.

A KéK Cégcsoportról:

A 20 éve működő KéK Cégcsoport a listaáraknál jóval alacsonyabb árakat és korszerű szolgáltatásokat biztosít tagjai számára. Az általuk felépített vállalkozói közösséghez már több mint 4000 mikro-, kis- és középvállalkozás tartozik, amelyek 30 multinacionális partnercég termékeit és szolgáltatásait vehetik igénybe jelentős kedvezménnyel.