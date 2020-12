5 beszédes szám, ami megmutatja, mennyire máshogy ünneplik a karácsonyt a tengerentúlon

6,6

Az amerikaiak imádják kivilágítani házukat és kertjüket. A sorozatokból is ismert kertvárosokból indult el ez a hagyomány, de mára versennyé vált, hogy a tavalyinál és szomszédénál is fényűzőbb legyen a fényár. Amellett, hogy nem éppen környezetbarát megoldás, az ünnepi fények 6,6 milliárd KWH többletfogyasztást jelentenek az USA-ban december hónapban. Ez több, mint Etiópia egész éves áramfogyasztása, a paksi erőmű pedig kb. 5 hónap alatt termelné meg ezt a mennyiséget.

25

Az amerikaiak mindig karácsony másnapjának reggelén, december 25-én ünnepelnek, ekkor ajándékozzák meg egymást. Ennek az az egyszerű oka, hogy Amerikában nagyon nagyok a távolságok, a családtagok sokszor végig utazzák az egész országot, hogy együtt lehessenek az ünnepen. Így viszont van ideje mindenkinek hazatérni szenteste, hogy másnap együtt lehessenek. Többek között ezért is annyira népszerű a Driving home for Christmas dal, ami pont a hazafelé útról szól.

34

A tengerentúlon kétszer annyian járnak rendszeresen templomba, mint Magyarországon. Egy kutatás szerint, amit a magyar Lounge Group készített nemrégiben az USA-ban és Magyarországon, nem csak a templomba járás népszerű, de sok fiatal a politikával is ott találkozik először életében. Merthogy az egyik legnagyobb különbség, hogy a lelkészek odaát közügyekről is megnyilvánulnak, és az emberek harmadának (34%) számít is a véleményük, akárcsak a celebeké.

Az amerikaiak imádnak mindent megosztani a közösségi médiában, kvázi a netre költözött az ünneplés az elmúlt években. A Facebookot 70%-uk használja, az Instagramot harmaduk, a Twittert negyedük. Míg az amerikaiak rengeteg tartalmat gyártanak, Európában meghittebb, családiasabb az ünnep. Kis érdekesség: Magyarországon 85% a Facebookot használók aránya, szintén az említett Lounge Group kutatás alapján.

665 millió

Ennyi megtekintésnél jár Mariah Carey száma, az „All I want for Christmas” a legnépszerűbb videómegosztóra való 2009-es feltöltése óta. Bár ebben nem csak az amerikai nézők, hanem világszerte mindenki beleszámít, de az USA-ban menetrendszerűen novembertől minden évben eljön az idő, amikor az összes rádióban, de még a bevásárlóközpontokban is ez a dal folyik a csapból. A Last Christmas 553 milliónál jár, ez is azt mutatja, az amerikaiak jobban szeretnek popzenét hallgatni, míg Európában a tradicionális énekeket, népdalokat zengjük a karácsonyfát körül állva.