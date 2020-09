400 milliárdot befékeztek a háziasszonyok

A családi költekezés 9%-ot esett a második negyedévben. A háziasszonyok 400 milliárddal kevesebbet engedtek elkölteni a spájzolós első negyedévhez képest, az előző évihez mérve pedig 300 milliárdot faragtak le a családi kasszákból. A családi költekezés első félévi mérlege -1,1%. És itt a második hullám. Ha te is hordasz maszkot, kisebb is lehet.

2020 első fél évében 10.652 milliárd forintot költöttek a családok, ami így még több is, mint az előző év első hat hónapjának 10.499 milliárd forintja. Ebben minden benne van, amit a háziasszonyok elkölthetnek a mindennapokban a háztartásban, a bolti költekezésen kívül például a vendéglátás, turizmus, autóvásárlás (hivatalos nyelven a háztartások fogyasztási célú kiadásai). De hát volt közben némi drágulás is, így mennyiségben (kilóban, darabban, literben, azaz volumenben) már visszaesést mutat a féléves mérleg, -1,1%-ot.

Na de az a járványos második negyedév: az már -9%

Márciusban spájzoltunk egy nagyot, az megdobta a családi költekezés mérlegét, ami 7%-kal nőtt is. De hát a második negyedévben nagyot zuhant a családi költekezés, 9%-ot mutat a statisztika. Faragtak egy nagyot a bevásárló listákból a háziasszonyok ezek szerint.

A családi költekezés legnagyobb szelete a boltos vásárlás, ott a negyedéves visszaesés csak 4% volt (áprilisban 10%-kal esett, májusban már csak 4% körül, júniusban pedig elérte az előző évi szintet), ami azt is jelzi, hogy a családok a mindennapi megélhetés legfontosabb területeire figyeltek legjobban, ami érthető is. De hát volt kijárási korlátozás is, így például a ruházati boltok forgalma 90%-kal zuhant áprilisban, a webköltekezés pedig megkétszereződött (de a pénzünk döntő részét ezzel együtt is a hagyományos boltokban költöttük, áprilisban is).

Lehetett volna nagyobb is a visszaesés a költekezésben, de úgy tűnik, hogy legnagyobb részt a hiteltörlesztési moratórium sokat segített a családokon (a pénztárosok mindent tudnak), és nyilván, aki kapott, annak a munkahelyvédelmi program is javított a családi kasszáján.

családi költekezés 2019 2020 I. negyedév II. negyedév első félév I. negyedév II. negyedév első félév költekezés 5.054 5.446 10.499 5.540 5.112 10.652 ebből bolt 2.628 3.050 5.678 2.947 2.951 5.898 bolt részesedése 52% 56% 54% 53% 58% 55% KSH, háztartások fogyasztási célú kiadása, érték: ezer milliárd forint, folyó áron

A mindennapi költekezés súlya meg is ugrott a második negyedévben:

Az infláció is megrágta a pénztárcákat, ami faragott egyet a statisztika mutatóin is. A boltos világ tartotta magát az első félévben, de más területeken nagyobbat kényszerültek vágni a bevásárló listákon a családok, ami érthető is, így összességében, ha kisebb mértékben is, de lefelé billent a családi költekezés féléves mérlege is:

2019 2020 I. negyedév II. negyedév első félév I. negyedév II. negyedév első félév +6,5% +4,7% 5,6% +6,9% -8,6% -1,1% ezen belül a boltos világ +6,7% +5,5% +6% +7,5% -4,1% +1,3% KSH, háztartások fogyasztási célú kiadása, valamint bolti kiskereskedelem érték: kiigazítatlan volumenindex, előző év azonos időszakához képest

Ha hordunk maszkot, kisebb lehet. Ez persze egyszerűsítés, de a járvány elleni védekezésnek is két oldala van. A jogszabályokban elrendelt korlátozások egyik oldalról, amit ellenőrizhet a hatóság is, a másik, mit tartunk be, olíat is, amit csak ajánlanak. Például mennyit mosunk kezet. Ez persze nem ilyen egyszerű, de a hétköznapoknak is megvan a maga súlya, hogy a korábbi lendület visszatérjen a családi költekezésben is, az 5-6%-os növekedés:

2018 2019 háztartások 19.970 21.714 boltok 11.227 12.263 KSH, folyóáras adatok, háztartások: fogyasztási kiadás, érték: milliárd forint,

(blokkk.com)