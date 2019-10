33%-kal több a magyarok hosszútávú hitele – hányan kerülnek KHR listára egy újabb válságnál?

Folyamatosan nő a magyar lakosok hosszútávú hiteleinek összege, ez jó látható a KSH által vezetett statisztikából. Míg a 2015. I. negyedév végén 741,9 Mrd forinttal tartozott a lakosság a hitelezők felé, addig ez az összeg a 2019-es év I. negyedévének végén majdnem 33%-kal magasabb volt, s elérte a 935,3 Mrd forintot. Ez annak is köszönhető, hogy a személyi kölcsönök és lakáshitelek egyre alacsonyabb kamattal vehetők igénybe.

A növekedés folyamatos volt a vizsgált időszak során, már 2016. I. negyedévére 6%-kal nőtt a bázis összeg, 786,3 Mrd forintos tartozást jelentve. A hitelfelvételi kedv 2017-ben sem lankadt, ekkor már 7,3%-os bővülésről adott hírt a KSH első negyedével gyorsjelentése. Az összes tartozás értéke ekkor elérte a 843,7 Mrd forintot. Majdnem ugyanekkora arányban, 6,5%-kal bővült az összesített hitelösszeg 2018-ban, 898,7 Mrd forintot kitéve. Innen nőtt további 4,1%-kal a hosszútávú hitelek állománya a 2019-es összegre.

Ilyen mértékű hitelezés magával hozza a nemfizetők körének bővülését is. Korábban a törlesztésben elmaradó adósokat a Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer (BAR) gyűjtötte össze, a nyilvántartáshoz az összes magyarországi hitelintézet hozzáfért. Ezt a megoldást cserélte le a BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. által működtetett Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR).

A korábbi BAR listások helyét ennek megfelelően a KHR listások vették át, ők azok a magánszemélyek, akik több, mint 90 napos elmaradásban vannak a törlesztőrészleteket illetően. A BISZ Zrt. a mulasztásokról rendszeres statisztikát vezet, melynek adatai azt mutatják, hogy valamelyest javult a mulasztók száma.

A 2014. év végén 1.894.000 darab mulasztást tartott számon a BISZ, ez 2019. júniusára 1.322.000-re csökkent. Ez a tendencia határozott javulást mutat, kérdéses azonban, hogy a gazdasági környezet romlása vagy egy újabb válság hány ember hitelét fogja ismét bedönteni.

A KHR lista lekérdezése

A jelenlegi törvényi szabályozás nem teszi kötelezővé a pénzintézetek számára, hogy tájékoztassák az ügyfelet a BAR listára (KHR listára) kerülésükről. Ezt érdemes mindenkinek saját magának lekérdezni, hiszen hiteligényléskor könnyen meglepetés érhet, ha a BAR listára kerülés miatt nem kapunk hitelt.

Hogyan lehet BAR listára (KHR listára) kerülni?

A BAR listára többféle módon is rá lehet kerülni, így néha meglepő lehet, mi derül ki a KHR adatok lekérése után:

a leggyakoribb felkerülési ok a hitel 90 napon túli nem fizetése

kezesként vagy adóstársként is felkerülhetünk, ha az adós nem fizet

bankkártyával vagy hitelkártyával kapcsolatos visszaélést észlel a rendszer, s emiatt adataink felkerülnek a KHR rendszerébe

BAR státusz (KHR) státusz online lekérdezése

Azonnali online lekérdezésre magánszemélynek nincs lehetősége, mindenképpen meg kell keresni az adatokat kezelő BISZ Zrt-t. A KHR státusz lekérését azonban segíti az a dokumentum, melyet a BISZ Zrt. egy PDF fájlban feltett a honlapjára, s mely itt elérhető: https://www.bisz.hu/letoltesek/01-SH_LAK_20180525_v3.pdf

Ezt a Saját Hiteljelentés Kérelem Természetes Személy Részére nyomtatványt kell kitöltenünk az hiteljelentéshez. Fontos, hogy az adatokat pontosan adjuk meg, s két tanú is hitelesítse a kérelmet az adataival és a saját kezű aláírásával.

A kérelem online módon nem adható le! Bár a PDF fájl letölthető, és kitöltés után be is szkennelhető lenne, a BISZ Zrt. így nem fogadja el hitelesnek a dokumentumot, s nem szolgálja ki az adatokat. A kitöltött nyomtatvány ehelyett postán fel kell adni a rajta látható postacímre, vagy személyesen be kell vinni a BISZ Zrt. központjába.

A jelentés kézhez kapását jelentősen meggyorsíthatja, ha nem postán kérjük az igazolást, hanem az email címünkre. Ekkor az e-mail címünket be kell írni a nyomtatvány A kézbesítés e-mail címe mezőbe. Fontos, hogy ekkor hiába töltjük ki a postacímet, az igazolás mindenképp elektronikus úton érkezik meg.

A postázási címet biztonsági okok miatt érdemes megadnunk, hiszen, ha az email címünket elírtuk, akkor a BISZ Zrt. munkatársa fel fog hívni minket, s egyeztet a postázásról. Természetesen ez is csak akkor fog működni, ha az opcionálisan kitöltendő telefonszám mezőben feltüntetjük a számunkat az űrlapon.

Alternatíva lehet, hogy a bármely magyarországi bankban is lekérhetjük a KHR státuszunk, még az adott pénzintézet ügyfelének sem kell lennünk.

Kaphatnak hitelt a BAR listások?

A jelenlegi KHR (BAR) rendszerben kétféle adósstátuszt különböztetnek meg, az aktív KHR listás (BAR listás) vagy a passzív KHR listás (BAR listás) státuszt.

Aktív KHR listás státuszunk akkor van, ha a hitelt 90 napnál tovább nem fizetjük, vagy a fent említett további esetek valamelyik fennáll. Magyarországi hitelintézet ilyenkor nem fog nekünk hitelt adni, mivel ezt a törvény tiltja!

Passzív KHR listás státuszba kerülünk, ha a hitelt sikeresen visszafizetjük, vagy a bank eladja a hitel mögött álló ingatlant, vagy megegyezünk a pénzintézettel a hitel átütemezéséről. Ekkor az aktív BAR listás státuszból 1 évig a passzív BAR listás státuszba kerülünk, az év eltelte után pedig egyáltalán nem leszünk benne a KHR rendszerében.

Passzív BAR listásként nem tiltja a törvény a bankoknak, hogy hitelt adjanak nekünk, de a legtöbb pénzintézet ódzkodik ettől. Amelyik mégis ad, az rendszerint rosszabb feltételekkel szolgálja ki a passzív KHR listás ügyfeleket, mint a KHR-ben nem szereplő normál ügyfeleket. Így, ha már csak rövid idő van hátra a passzív KHR státusz 1 évéből, érdemes megvárni annak leteltét a kedvezőbb hitelfelvételi lehetőségek miatt.

Hitelfelvétel BAR listásoknak

Gyakori kérdés, hogy hogyan kaphatnak hitelt a BAR listások? A törvényi előírások miatt ugyan magyarországi pénzintézet nem adhat nekik hitelt, alternatív megoldások, vagy kiskapuk azért léteznek. A Hitelmindenkinek.hu cikke több ötletet is felsorol a KHR listások hitelhez jutására.

Ha aktív KHR vagy BAR státusszal rendelkezünk, de rendelkezünk fizetéssel, akkor érdemes megtekinteni a külföldi bankok ajánlatát. Számos hirdetés érhető el osztrák hitel BAR listásoknak címszóval, ezek a pénzintézetek ugyanis külföldiként nem látnak bele a KHR rendszerébe.

Így ők csak azt nézik, hogy a hitelt kérelmező megfelel-e a saját maguk által előírt feltételeknek, s ha igen, akkor kaphat külföldi banki hitelt a magyar BAR listás személy.

Alternatív megoldás lehet a magyarországi pénzszerzésre az autófedezetre adott gyorskölcsön, ahol a legalább félmillió forintot érő gépjárművekre vehető fel hitel. Az autót ráadásul tovább lehet használni, csak a törzskönyvet kell letétbe helyezni a hitelezőnél. Laptop vagy más nagy értékű műszaki cikkre is kérhető kölcsön, ilyenkor ezeknek is el kell érniük a megadott értékhatárt, és nem lehetnek idősebbek egy adott limitnél. A műszaki cikket az autóval ellentétben át kell adni a hitelnyújtónak, aki elzárja azt a raktárába, s ott őrzi a kiváltásáig vagy az eladásáig.

A munkáltatói kölcsön is segíthet áthidalni a nagyobb kiadások okozta problémákat, ilyenkor a munkaadónál kell kérelmezni a hitelt. Az ő döntése alapján kell azt majd a megadott részletekben visszafizetni, s a munkaadó automatikusan le is emeli az adott összegeket a havi fizetésekből.