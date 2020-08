3 megoldás, ha leterheli a HR-t a tömeges jelentkezések kezelése

A munkaerőpiac ma nehezen átlátható képet mutat, egészen más problémákkal, mint fél évvel ezelőtt. Akkor a munkaerőhiány miatt fájt a cégvezetők feje, azóta viszont minden összekavarodott. Sok ember elvesztette az állását, most pedig a helyzet stabilizálódásával mindenki elkezdett új embereket keresni a megüresedett pozíciókra. Ennyi változás minden cég működését felkavarja, a HR osztályokra pedig különösen nagy terhet ró – az Atlasz Csoport igazgatója, Szetlák Tamás megosztotta velünk tehermentesítő javaslatait.



Ésszerűen hirdesd meg az állást!



Az állásokra a jelentkezések tömegesen érkeznek: ennyi önéletrajzot egyenként átnézni kemény munka, az pedig külön bosszúság, amikor a próbálkozók egy része láthatóan meg sem felel a kitűzött követelményeknek.



A spam kategóriába illő pályázókat jó részben elkerülhetjük, ha a hirdetést megfelelően állítjuk össze. Ha specifikus pozícióról van szó, fogalmazzunk nyugodtan úgy, hogy kevesebben ismerjenek magukra a leírásban.



Alacsonyabb belépési küszöbű állásoknál pedig jó taktika lehet, ha a jelentkezés folyamatát időigényesebbre tervezzük: ha több a kérdés és a megadandó információ, a kevésbé lelkes próbálkozók könnyen lemorzsolódnak.



Legyenek azonban az érdeklődők akárhányan, az employer branding etikettje ma megköveteli, hogy minden egyes jelentkező kapjon választ a levelére – különben a cégre rossz fény vetül. A probléma megoldható egyszerű, gesztusértékű automatikus válaszokkal, de ezeket sem praktikus manuálisan intézni.



Precíz célzás, pontos kivitelezés



A jelentkezések tömeges kezelése gördülékennyé tehető, ha tisztában vagyunk a toborzással kapcsolatos legújabb technológiákkal és használjuk is őket. Az AtlaszPartner munkaközvetítőnél komplex, marketingszemléletű toborzási csomagokat kínálunk, amelyek különféle specifikus szoftverek használatát is lehetővé teszik.



Nem tudod, hogyan pozicionáld a hirdetésed, hogy a megfelelő szakembereket érje el? HR és marketing szakembereink igény esetén segítenek a megfogalmazásban éppúgy, mint a megfelelő targetelésben a közösségi médiában, állásportálokon. Akár automatikusan, egy perc alatt feladhatod az álláshirdetésedet és utána marketingkampányainkkal precízen célzott, fizetett hirdetésekkel gondoskodunk róla, hogy az üzeneted pontosan célba érjen.



A toborzás jövője: dolgozzanak helyetted a szoftverek



Adatbázisunkban kereshetsz az önéletrajzok tartalmában is, így pillanatok alatt megtudhatod, hogy jelentkezésében ki említette a számodra releváns információkat, kulcsszavakat. Jelöltkezelő rendszerünkben a hozzád érkező jelentkezések egy adatbázisban, könnyen áttekinthetően jelennek meg. Innen szervezheted az interjúkat és alapszolgáltatásaink közé tartozik az automatikus üzenetküldés is. Beállítható, hogy a rendszerünk a minden hozzád befutó jelentkezésre paraméterezett, személyre szabott automatikus választ küldjön. A megfelelő, professzionális benyomás és a pályázók pontos tájékoztatása így garantált.



A munkaerőpiac változásaira gyorsan kell reagálni – toborozzunk okosan, hogy a legjobb szakemberekkel dolgozhassunk együtt!