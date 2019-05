291 milliós TSLA opciós profit

Az egyik haverom eltökélt TSLA shortos és az elmúlt hónapokban felépített egy giga opciós short pozíciót, amit engedéllyel megoszthatok itt, hogy ilyet is lássatok:).

Tegnap átjött hozzám, hogy közösen kielemezzük az opciós portfólióját. Elsőre engem is meglepett, mert itthon még nem láttam embert aki ekkora pozícióval és meggyőződéssel lett volna benne egy termékben egy irányban.

Háttérsztori

Úgy másfél évvel ezelőtt kezdtem rávenni őt, hogy hagyja abba az alaptermék shortolgatást, sokkal jobban fog járni ha megtanulja az opciós alap stratégiákat, mert ha irányba beáll és be is jön az elképzelés, akkor opció vétellel egy halom pénzt lehet keresni (mint ahogy később láthatod is).

Tudtam róla, hogy szeret elmélyülni a dolgokban, de arra én sem számítottam, hogy ilyen mélyen belemászott a cégbe és ennyire erős a funda meggyőződése a short mellett. Elmondása szerint több, mint 3000 órát áldozott már TSLA elemzésre és kereskedésre. Tehát mondhatjuk, hogy value investor, csak ő nem éppen befektet, hanem spekulál valami ellen. Szerinte a TSLA egy csőd és ez hamarosan az árfolyamban is látszódni fog.

TSLA opciós portfólió

A történethez az is hozzá tartozik, hogy elég régóta hisz a short-ban, így voltak komolyabb veszteségei is, de a jelenlegivel bőven pluszban van. Nem állnak a háttérben tízmilliárdok, így az ügylet elég kockázatos és ennek tényével ő is tisztában van.

Íme az engedélyével megosztott IB képernyőkép, ami a tegnap esti (2019.05.22) állapotot tükrözi. A tegnapi 6%-os esés a portfólióban egy 140 millió forintos napi profitot eredményezett. A teljes lebegő nyeresége 291 millió forint. Nem gyenge. Persze azért azt is látjuk belőle, hogyha a tegnapi nap +6% lett volna akkor kb. ugyanekkora a veszteség…

Mint láthatod a portfólió elég sok tételből áll, de legfőképpen Put opció vételéből különféle lejáratokkal. Van benne júniusi, júliusi, augusztus, de jövő január is.

A portfólió jelenlegi értéke 574 millió forint.

Kockázatkezelés

Amint látjuk a fentiekből, ebben a portfólióban jelenleg nincs kezelve a long kockázata, azaz ha ellene mozdul az árfolyam, komoly a veszteség (profit visszaadása), mert full shortos. Az egész egy mérhetetlen erős meggyőződésre épít, mégpedig arra, hogy a cégnek annyi. Ha ez bekövetkezik és mondjuk 1 hónap múlva 50 a TSLA árfolyama, akkor a jelenleg kalkulált értékek alapján a lebegő nyeresége várhatóan olyan 3.2 milliárd (!!!) forint ha addig nem változtat a portfólión. Én személy szerint drukkolok neki és majd iszunk erre egyet:).

Átnézve a portfólió opciós görög analízisét az alábbi érdekes megállapításokat tehetjük:

minden egyes pont esés a TSLA árfolyamában 12 millió forint nyereség,

minden egyes nap időérték vesztesége 4 millió forint,

minden egyes százalékpont emelkedés a volatilitásban további 6.5 millió forint profit.

És a fentieknek az ellentettje is igaz. Amikor felhívtam a figyelmet a fenti görögök tompítására azt a választ kaptam, hogy nem hedge-elünk, mert akkor nem lehet vele akkorát szakítani ha megsemmisül a cég. Hát igen, az erős meggyőződés nem engedi a fedezést… de elég kétélű dolog. Ha bejön a számítás jackpot, ha nem, akkor könnyen el is úszhat egy félmilliárdos számla. Erre mondják, hogy helyén vannak azok a bizonyos golyók:).

Néhány érv a short mellett

Megkértem írja le nekem néhány érvét a short mellett, hogy megoszthassam. Íme:

A cég strukturálisan csődhelyzetben van. Negatív (vagy legjobb esetben is nagyon szerény) Gross Marginnal tud autót gyártani. A kimutatott Gross Margin csalás, a költségeket vagy nem számolják el (pl elégtelen garanciális tartalékok), vagy R&D-be vagy CAPEX-be rakják.

Az autókat nem tudják eladni. A korábbi cash cow Model S és X (állítólagos 30% közeli GM, de a valós is számottevő) listaárait az idén 7 alkalommal csökkentették, esetenként 70%-kal, és még abból akcióznak. A Model 3 három éves előrendeléseit kiszállították, azóta az eladások zuhannak. Q1 dráma volt, a Q2 talán minimálisan jobb lesz, de meg se fogja közelíteni a 3 hete még megerősített 90-100 ezres számot. Legjobb esetben is 75 ezer körül várható, de jóval alacsonyabb sincs kizárva, és ez gyakorlatilag margó nélkül.

A konkurencia csak most érkezik. A Jaguar I-Pace és az Audi E-Tron Európában már rommá verte a Model S-t és X-et (amikhez évek óta nem nyúltak), a Mercedes EQC-t most kezdték gyártani, a Porsche Taycan hamarosan jön – mindezek hasonló vagy jobb áron, mint a Teslák, hasonló vagy jobb paraméterekkel, nem katasztrofális Tesla minőségben és létező szervizháttérrel. A Model 3 mint “prémium sedan” még egyedül van a piacon, de már ő se sokáig: lassan jön a PoleStar (Volvo), az e-Mini, a VW és a többiek. Kizárt, hogy a Tesla sokáig húzza.

A cash pozíció a 3 héttel ezelőtti tőkeemeléssel javult, nincs akut csődhelyzet, de novemberben újabb több mint félmilliárd dollár hitelt kell úgy visszafizetni, hogy a működő tőke most is negatív. Az idén újabb csődhelyzet várható.

Ha mindez nem lenne igaz, ez egy autógyártó, annak is kicsi és hatékonytalan. A nagy és hatékony autógyártók árazásával $6-$11 között kéne lennie a részvényárnak P/S alapon. P/E a veszteség miatt nem értékelhető.

Musk legutóbb már kicsinyítette az autógyártás jelentőségét és az önvezető robotaxikról vízionált, amikből 1 millió darabot ígért jövőre. Azon túl, hogy nem fognak addig annyi autót gyártani, a prezentált számok (bevétel, költségek, margók) teljesen összeszedetlennek és légből kapottnak tűnnek (pl ma a Teslától drágábban lehet autót lízingelni, mint amit a prezikben bérbeadott robotaxi bevételként, tehát nem költségként mutattak be), a Tesla a PR ellenére minden elemző és gyakorlati tapasztalatok alapján súlyosan le van maradva a versenytársak mögött. Nemhogy level 5 autonómiát nem fog tudni jövőre, de a level 3-at se tudja megbízhatóan. Szinte már hetente halnak meg emberek azért, mert autópálya melletti hidaknak, vagy simán egyenesen haladó teherautóknak ütköznek az autók (és mert a sofőrök elhiszik, hogy az AutoPilot automata sofőr).

Mindent feltenni egy lapra?

Sokan gondolhatják a fentiek alapján, hogy ez színtiszta kaszinózás, de nem vagyunk egyformák. Ő annyira hisz benne az információi alapján, hogy nem akar sem hedge-elni sem diverzifikálni. Én személy szerint sosem mernék mindent feltenni egy lapra, sokkal konzervatívabb játékos vagyok. Ettől függetlenül nagyon drukkolok neki és köszönöm, hogy megosztotta velem ezt a bizalmas információt. Jó egy ekkora opciós pozíciót látni élőben. Sok sikert!

Ne másold le!

Fontos, hogy saját meggyőződés nélkül ne kövess senkit sem. Nem kell utánoznod és csak azért beállnod short-ra, mert neki erős a meggyőződése. Ahogy az angol mondaná DYOR, azaz végezd el a saját elemzésed és csak utána hozz kereskedési döntést.