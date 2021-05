2021 gyorsjelentés: Nőtt a Mol-csoport EBITDA-eredménye az első negyedévben

A Mol-csoport 664 millió dollár (199,8 milliárd forint) tisztított, kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredményt (EBITDA) ért el az idei első negyedévben, 7 százalékkal többet, mint az előző év hasonló időszakában, még a koronavírus-járvány harmadik hulláma, az azt követő utazási korlátozások és a lezárások ellenére is – tette közzé a társaság a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján pénteken.

A vállalat értékelése szerint az eredményekhez hozzájárultak az erős olaj- és gázárak, a rekordmagas petrolkémiai árrés és a fogyasztói szolgáltatások jó teljesítménye.

Az elért EBITDA meghaladta a 184,5 milliárd forintos piaci konszenzust.

A csoport nettó eredménye 92,2 milliárd forint volt az első három hónapban, a tavalyi első negyedévi 48,4 milliárd forint nettó veszteség után.

A társaság közleménye idézi Hernádi Zsoltot, a vállalat elnök-vezérigazgatóját, aki kiváló eredményként értékelte az elért több mint 660 millió dollár EBITDA-t, figyelembe véve a világ és a régió gazdaságát még mindig sújtó járványhelyzetet. Az erős teljesítmény a Mol stratégiai kezdeményezéseinek és integrált, rugalmas üzleti modelljének közös eredménye – hangsúlyozta.

Az elnök-vezérigazgató úgy fogalmazott: az eredmények azt mutatják, hogy a Molnál megtanultak alkalmazkodni, és tudják, hogyan kerülhetnek ki erősebben a válságból. Hozzátette, hogy a növekvő átoltottság és a régióban tapasztalható fokozatos nyitás láttán van ok az optimizmusra.

Kiemelte azt is, hogy az előző évvel ellentétben idén tudnak osztalékot fizetni, így a jó eredményekből a befektetők is profitálhatnak.



Hernádi Zsolt szerint az első negyedév újabb mérföldkőnek bizonyult a Mol-csoport történetében. Közzétették a 2030+ stratégiát, a “Shape Tomorrow”-t, amellyel tovább gyorsítják átalakulásukat, hogy az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, körforgásos gazdaság kulcsszereplőjévé válhassanak Közép-Kelet-Európában – jelezte.A kutatás-termelés (upstream) üzletág EBITDA-ja elérte a 307 millió dollárt, ami 66 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, és 70 százalékkal magasabb az előző negyedévhez viszonyítva. A jó teljesítmény a jelentősen magasabb olaj- és gázáraknak, valamint az azerbajdzsáni ACG mező hozzájárulásának köszönhető. A 116,7 millió hordó napi termelés kissé alacsonyabb volt, mint az előző negyedévben, de 6 százalékkal több az előző év azonos időszakához képest.A feldolgozás-kereskedelem (downstream) üzletág EBITDA-ja 254 millió dollár lett, 14 százalékkal alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakában, a lezárások, valamint az alacsonyabb finomítói mennyiségek és árrések miatt. Ezt a csökkenést részben ellensúlyozta az erős petrolkémiai teljesítmény, mivel az integrált petrolkémiai árrés 74 százalékkal nőtt az előző évhez képest.A fogyasztói szolgáltatások EBITDA-ja dollárban számolva 30 százalékkal nőtt, és az eddigi legmagasabb első negyedévi eredményét érte el, 115 millió dollárt.A gázszállítási üzletág EBITDA-ja 33 százalékkal, 48 millió dollárra csökkent az előző év első negyedévéhez viszonyítva, mert mind a szállítási bevételek, mind a szabályozott bevételek visszaestek a határkeresztező kapacitások és a szállítási kereslet jelentős csökkenése miatt.A Mol részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek, a papír záróára csütörtökön 2154 forint volt. Az elmúlt egy évben a részvények legmagasabb árfolyama 2480, a legalacsonyabb 1502 forint volt.(MTI)