2020-tÃ³l nÅ‘ a biolÃ³giai Ã¶sszetevÅ‘k arÃ¡nya az Ã¼zemanyagokban

A kormány döntése alapján 2020 januárjától nő a biológiai eredetű összetevők bekeverési aránya a Magyarországon forgalomba kerülő üzemanyagokban – jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkára szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.

Kaderják Péter közölte, hogy 2020. január 1-jétől a benzinbe és a dízel üzemanyagba keverendő, megújuló energiaforrásnak minősülő, biológiai eredetű összetevők kötelező, legkisebb összevont mértéke 6,4 százalékról 8,2 százalékra nő. A 95-ös benzin bioetanol-aránya legalább 6,1 százalék lesz a bioüzemanyagok és folyékony bioenergiahordozók fenntarthatósági követelményeit szabályozó kormányrendelet módosítása szerint – tette hozzá.

A forgalmazók a használt sütőolajat és más hulladéknak számító anyagokat továbbra kétszeres energiatartalommal számolhatják el a bekeverési részarány összesítésekor. A változást követően a biokomponens-mentes, vagy az előírtnál alacsonyabb biokomponens-arányú benzin és gázolaj prémium üzemanyagként árusítható. Kaderják Péter hangsúlyozta, hogy az intézkedéssel Magyarország csatlakozik a környezetbarát E10-es üzemanyagot használó államokhoz. Mindez – mint fogalmazott – bizonyítja a kormány elkötelezettségét a klímavédelem iránt, a kőolajigény mérséklésével pedig hozzájárul az ország energiafüggetlenségéhez, valamint az EU előírásának megfelelve a megújuló energiák legalább 10 százalékos felhasználási arányához a közlekedésben.



Várakozása szerint a változás kedvez a magyar gabona- és kukoricatermelőknek is, hiszen a bioetanol-gyártás az ő termékeiket hasznosítja. Kérdésre válaszolva az államtitkár kifejtette, hogy az autók motorját a bioüzemanyagok felhasználása nem károsítja, Európa számos államában évek óta ezzel futnak a járművek, és a többi visegrádi állam is készül a bevezetésre. Az előzetes egyeztetések során kiderült azt is, hogy a változás nem zárja ki a Magyarországot ellátó finomítók egyikét sem – tette hozzá.(MTI)