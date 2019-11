2020-tól már kevesebb vér fog folyni

A boltos eladóvadászat nyomán. Létszámhiány lesz persze, az egyik pillanatról a másikra nem szűnik meg, de fojtogató ereje gyengülni fog. Még szép, hogy nem karácsony előtt, de utána van rá esély. Csökkent a boltos világ bérelmaradása, más ágazatokban esett az üres álláshelyek száma, terjednek az önkikasszák.

Az elmúlt években felpörgött a boltos világban is a munkaerőhiány. Nem egyik pillanatról a másikra, hanem fokozatosan, ezt pontosan mutatja a statisztika a betöltetlen, üres álláshelyek mutatószámával. A teljes kereskedelemben ez a mutató bizony a kétszeresére ugrott 2019-re, 2015 elejéhez képest. De a 2019 első negyedéves csúcs második negyedévre kopott valamelyest, pedig a kereskedelem leggyengébb időszaka az év eleje:

2015 2016 2017 2018 2019 I. II. I. II. I. II. I. II. I.↑ II.↓ 2.945 3.260 3.819 4.608 5.465 5971 5.215 5.701 6.634 6.264 KSH, üres álláshelyek száma, negyedéves adatok, teljes kereskedelem (nagy-, kis- és járműkereskedelem együtt), intézményi adatgyűjtés, mennyiség: fő

első intő jel

De hát a versenyszférában az üres álláshelyek mutatószáma 2018 harmadik negyedévében volt a csúcson, 63 ezer fővel, ami 2019 második negyedévére 55 ezer főre csökkent. Ez nem kevés.

A kormány és a gazdaságkutatók előrejelzései szerint is 2020-tól valamelyest, ilyen, vagy olyan arányban mérséklődik a gazdaság növekedésének üteme a jelenlegihez képest. Mindez pedig azt jelenti, hogy az ágról-ágra, munkahelyről munkahelyre röpdösők munkahelyet keresők tere szűkülni fog. Egyes területeken, például az autóiparban már bejelentettek létszámcsökkentéseket. Így egy árufeltöltő nehezebben fog tudni más ágazatban segédmunkát vállalni, ahol pedig leépítés lesz, nem lesz rest az elküldött dolgozó boltos munkát is vállalni, ha éppen nem lesz sok más választása.

második intő jel

Az elmúlt években azért olvadozott a boltos létszám, a foglalkoztatottak számát nézve. A nagyobb láncok folyamatosan korszerűsítettek, terjeszkedtek is, közben pedig a kisboltok száma csökkent. A létszámcsökkenés is a kisboltosok térvesztése elsősorban:

boltos világ 2015 2016 2017 2018 2019 foglalkoztatottak 369 368 368 361 353 ebből alkalmazott 316 314 319 315 308 KSH, foglalkoztatottak száma, érték: ezer fő, éves adatok, kivéve 2019

A nemrégiben szigorított plázastop további gyors terjeszkedést már nem enged, így erről az oldalról is enyhülhet a munkaerőhiány szorítása.

harmadik intő jel

Hát azért a bérek szépen emelkedtek a boltos világban is:

boltos bérek 2016 2017 2018 2019 2019/2016 kisker 194 225 252 283 + 89 46% eladók 152 182 215 251 + 99 65% KSH, kisker: fizikai és szellemi dolgozók együtt, eladók: fizikai dolgozók, havi bruttó átlagkereset, érték: ezer forint, 4 főnél nagyobb vállalkozások, teljes munkaidősök, 2019: új módszertan, eltérő évközi havi adatok

Igaz ugyanakkor, hogy a legutóbbi adatok szerint a fizikai dolgozók körében a nemzetgazdasági átlag 264 ezer forint volt, a boltos kiskereskedelemben pedig 251 ezer forint, de az olló zárult valamelyest. Korábban 20 ezer forint felett volt a boltos világ eladóinak bérelmaradása.

negyedik intő jel

A szakmai és földrajzi területi bérolló még mindig nagy a boltos világon belül, 90-100 ezer forint környékén jár mostanság, de nagyobb hátrányban főleg a kisboltosok vannak. Előreláthatóan ez a különbség is szűkülni fog.

Hozzátartozik a képhez az is, hogy sokat tisztult a boltos munkaerőpiac az online kassza, és bármilyen meglepő, de az online számla miatt is. A nagyobb tiszta forgalomhoz pedig több dolgozó dukál, de az alkalmazottak körében el is várják többen, mint korábban a tiszta foglalkoztatást. Nem véletlen, hogy sok az olyan álláshirdetés, ahol bejelentett munkalehetőséget kínálnak, nem is kevesen.

Nem véletlenül. Sokat nyomnak a mérlegen a munkakörülmények is, főleg a még mindig erős fluktuáció, boltok közötti munkaerő vándorlás miatt. Ezen a területen is nagy a tülekedés a munkaadó boltosok között, ki mit kínál.

ötödik intő jel

Egyre erősebb a webpiac, ott pedig kisebb a munkaerő igénye az értékesítési csatornának. Jönnek az önkiszolgáló kasszák, az elektronikus polccímkék és más digitális megoldások, melyek nyomán kevesebb boltos dolgozó kell.

