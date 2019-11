2019 első felében csökkent a boltok száma

2019 első felében tovább csökkent a boltok száma, több mint ezerrel, a friss statisztika szerint. 2005-höz, a csúcshoz képest 39 ezer a csökkenés, a boltok negyede azóta eltűnt. Több a bolt nélküli település. A Black Friday is üti-vágja a hagyományos boltokat.

Pontosabban a web. A webforgalom 30-40%-kal nőtt évente, miközben a boltos világ 5-6%-kal. Ebből könnyen adódik, hogy egy kisboltosnak már emiatt is sokkal nehezebb. De van itt más is.

Nem találod nyitva a boltocskád?

2019 első félévében 1.174 darabbal csökkent a boltok száma. A félév alatt leépült csaknem félezer élelmiszerbolt is. Az egyes szakboltok száma is visszaesett, alig akad egy-két kivétel, de a benzinkutak száma egy csipetnyit emelkedett ebben a féléves időszakban.

A statisztikából kiolvasható az is, hogy a kisebb boltok köre szűkült, hiszen a csökkenés döntő részben azokat a vállalkozásokat érintette, akik jellemzően 10 boltnál kevesebbet működtettek. A bezáró nagyobb boltokat előbb-utóbb továbbpasszolják, vagy éppen bérbe adják másnak.

A boltszám csökkenésnek több oka is van. A legfontosabb, hogy a boltos világ szervezetrendszere folyamatosan változik, az új értékesítési csatornák beruházásigényét a kisvállalkozások nem bírják.

Az említett webkereskedelem ugyanakkor kétirányú utca ebben a viszonylatban is. Egyrészt a nagy webáruházak félelmetes ütemben bővítik piacukat, sokszor a hagyományos hálózatukkal együtt, ugyanakkor sok kisboltos pontosan a webet választja menekülési útvonalnak. Így volt ez a kilencvenes évek második felétől indult bevásárlóközpont építési hullámban is, aki kisboltos tehette, mert volt rá pénze és felismerte a lehetőséget, a centerekben próbált üzlethelyiséget bérelni. Persze, ez sem volt biztos bérlet a jövőhöz, a túléléshez, nagy a jövés-menés a bevásárlóközpont bérlői között ma is.

De hát összességében a kisboltok versenyhátrányban vannak, nem is kicsit:

– sokkal kevesebb a vásárlójuk, kevesebb a bevételük (ez persze mindenütt a világon így van), így nyilván kevesebb a pénzük,

– számukra, mivel kisebb mennyiségben vásárolnak a szállítóiktól, mint a nagyláncok, drágább a beszerzés (ez persze más gazdasági területen is így van, ha keveset veszel, annak ára nagyobb, hiszen a listaárból az kap kedvezményt, aki sokat vesz, de például a kínai piacon is a “sok” az olcsóbb, még zokniból is),

– költségesebb a napi működésük, például drágább az egy kiló kenyérre, vagy liter tejre vetítve a szállítás, – új eszközökre is nehezen, vagy egyáltalán nem futja,

– sokan üzlethelyiséget bérelnek, az sem olcsó mulatság,

– rákényszerülnek a nagyobb boltos árak követésére is az előbbiek miatt, attól nagyon nem szakadhatnak el, amivel szemben kevés az előnyük, például közelségük a lakóhelyhez, vagy a személyes kiszolgálás,

– az akciós őrületekre nekik nyilván már nem futja,

– a kétszámjegyű béremeléseket alig bírják kifizetni, van, aki ezen bukik el.

De hát nem mindig az bukik, aki

És hát van még egy-két valami. Magyarország boltos hálózata az egyik legelaprózottabb az öreg kontinensen. Ez azt jelenti, hogy például tízezer lakósra számolva sok a bolt, így egy-egy bolt kevesebb vásárlót szolgálhat ki, mint más határon túli bolt, az átlagokat méricskélve. Ha pedig kevesebb a vásárló, akkor – eltekintve más okoktól – pusztán ezért is kevesebb a pénz. Így van még mivel szembenézni.









És gondoljunk csak azokra a boltocskákra is, bár ezekből egyre kevesebb van, amelyeket nem éppen a kereskedésre legalkalmasabb helyeken nyitottak a régi időkben, például kapualjakban, pincékben. Ezeket nyilván már a kényelmetlenség okán is elkerülik a vásárlók, nem úgy, mint hajdanán a kisbutikvilág virágzásakor az NDK-s , vagy más KGST-beli turisták. De hát az már rég volt, a bolthely meg még mindig ott van, ha még megvan.

A legrázósabb pedig, bár az online kassza és az online számla azért nem rossz, hogy nem mindig az marad talpon, aki betartja a játékszabályokat.

Végül a boltos világ így változott 2019-ben:

boltos világ 2018 2019 2019/2018 boltszám 129.220 128.046 – 1.174 ebből élelmiszer 38.987 38.510 – 477 iparcikk 80.568 79.875 – 693 üzemanyag 2.054 2.063 + 9 jármű, alkatrész 7.611 7.598 – 13 KSH, 2018: december 31., 2019: június 30.

És ez nem tegnap kezdődött

A boltos világ a boltok számát tekintve 2005-ben járt a csúcson. Azóta sok minden történt, formálódtak, váltották egymást az értékesítési csatornák, volt nagyobb válság is, de a már említett okok miatt folyamatosan csökkent a boltok száma. 2005 óta a boltok közel negyede tűnt el:

boltos világ 2005 2010 2015 2019 2019/2005 boltszám 166.738 151.911 141.133 128.046 – 38.692 ebből élelmiszer 48.622 43.517 42.271 38.510 – 10.112 iparcikk 106.835 97.337 88.800 79.875 – 26.960 üzemanyag 2.152 2.180 2.146 2.063 – 89 jármű, alkatrész 9.129 8.877 7.916 7.598 – 1.531 KSH, december 31., 2019: június 30.

A legfájóbb pont a falusi bolt

A falusi vásárló sok tekintetben kiszolgáltatott. Főleg, ha bolt sincs a falujában. De hát a bolt nélküli települések száma is csak nőtt a boltok körének szűkülésével együtt:

2014 2018 2019 település 3.154 3.155 3.155 boltos 2.963 2.875 2.871 bolt nélkül 191 280 284 KSH

Egyébként a fővárosban 28 ezer bolt van, a városokban 79 ezer, a községekben pedig 21 ezer (a városok száma 346, községeké 2.809).

