2019-ben már egyértelműen a digitalizáció hajtotta a flottapiacot

Óriási lendületet vett 2019-ben az adatalapú operáció az Arval tapasztalatai szerint. A hazai gépjármű tartós bérleti és járműpark kezelési piac meghatározó szakértője ráadásul azt prognosztizálja, hogy a legújabb okosmegoldások térnyerésével a trend a következő években egyre intenzívebb lesz. Az adatvezérelt működés azonban szolgáltatói részről komoly informatikai befektetést, ügyféloldalon pedig több nyitottságot, vagyis a jelenleginél szélesebb körű adatszolgáltatást igényelne.

Számos iparágban már szinte közhely, hogy az adatközpontú megoldások egyaránt rendkívüli előnyöket nyújtanak a mindennapi működés és a hosszú távú eredményesség terén. Nincs ez másképp a flottakezelésben sem: nem csak a járműpark kezelése egyszerűsödik, gyorsul, automatizálódik, de a vállalatok is átfogóbb képet kaphatnak flottájukról, vagy akár az abban megfigyelhető használati szokásokról, mikro- és makroszintű mintákról. Az intelligens rendszerek és részletes adatok segítségével tehát sokkal pontosabb, akár az egyén szintjéig kidolgozott cégautó stratégiák is megvalósíthatók.

Az Arval szerint mindez a flottakezelők számára komoly kihívás és egyúttal felelősség is, hiszen az informatikai háttér megteremtése jelentős befektetést igényel. „Nem is olyan régen még az adatalapú tervezés a járművek futásteljesítményére és a fogyasztásra korlátozódott. Ma már azonban a technika segítségével képesek vagyunk arra is, hogy a műszaki állapot prediktív kezelésével, sofőr attitűdjével vagy akár a gyakran használt útvonalak optimalizálásával, a megtervezett tankolásokkal és más tényezőkkel kapcsolatban következtetéseket vonjunk le, akár egy teljes flottára, akár annak egyetlen egységére vonatkozóan” – mondja Kovách Kristóf, az Arval Magyarország értékesítési igazgatója.

„Ez persze sok fejlesztést, következésképpen jelentős beruházásokat kíván a flottakezelők részéről. A globális háttérnek köszönhetően az Arvalnál ez évekkel ezelőtt megtörtént, megújítottuk belső háttérrendszereinket, valamint létrehoztunk ügyfeleink számára saját fejlesztésű Arval Active Link telemetriai rendszerünket és a My Arval jármű- és flottakezelő applikációnkat.”

A technológiai háttér megalapozása mellett legalább ugyanakkora kihívás a megfelelő mértékű ügyféltudatosság megteremtése. A hazai vállalatok sikeresen felismerték az adatokban rejlő hatalmas értéket, de a számok azt mutatják, hogy a strukturált adatszolgáltatásra ma még viszonylag kevesen szánnak erőforrást.

„Tapasztalataink szerint a hazai vállalatok közül kevesen járnak még a tudatosság ilyen szintjén, pedig megfelelően kidolgozott, biztonságos folyamatok esetén ésszerű, végső soron pedig jövedelmező döntés az adatok használatba vétele, hiszen a fejlett eszközök segítségével még hatékonyabb, gyorsabb, akár személyre szabott is lehet a szolgáltatás. Az Arval hazai portfolióját tekintve ez azt jelenti, hogy ma mindössze az ügyfelek alig több mint harmada, 35%-a biztosítja az összes olyan adatot, ami a fejlett informatikai rendszerek teljeskörű kihasználásához szükséges. Ez a kezelt flotta méretére vetítve azt jelenti, hogy csak minden kilencedik autó esetén áll rendelkezésre elegendő információ ahhoz, hogy a szolgáltatásainkból kihozhassuk a maximumot.”

Az Arval Magyarország kiemelt célja, hogy ügyfeleinek adatszolgáltatási aránya 2020 végére 75%-ra emelkedjen. Mindez nemcsak az IoT megoldások hatékony alkalmazásának alapja, hanem annak is előfeltétele, hogy a cég felkészülhessen az újabb intelligens mobilitási megoldások fogadására, legyen szó önvezető vagy automatikusan vezérelt járművekről, vagy rendszerszinten kapcsolt közlekedési eszközökről.