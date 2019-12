2019 a halogatás éve volt: idővonalon a legfontosabb pénzügyi események

Mozgalmas év volt 2019 pénzügyi szempontból: a kormány beharangozta, majd elindította a családvédelmi akciótervet, csúszott az azonnali utalás és az adategyeztetés határideje, és persze tovább pörgött a hitelpiac is. A Bank360 szakértői összefoglalták és idővonalra tették a legfontosabb pénzügyi eseményeket.

Eltörölték a tranzakciós illetéket – de csak 20 000 forint alatt

A január azonnal egy kedvező hírrel indult a bankszámla tulajdonosoknak, ugyanis a 20 000 forint alatti lakossági átutalások mentesültek a 0,3 százalékos tranzakciós illeték alól – a 20 000 forint feletti utalásoknál maradt a 0,3 százalék. A csökkenés az elektronikus úton végzett utalásoknál jelent meg, a személyes ügyintézésért továbbra is többet kell fizetni a pénzintézetekben, mintha a netbankot használnánk.

Tovább pörög a családtámogatás: a családvédelmi akcióterv átrendezte a hitelállományt is

Az egész évet meghatározó pénzügyi termékekről Orbán Viktor miniszterelnök beszélt először február 10-i évértékelőjében. Beharangozta a fiatal házasok számára elérhető 10 millió forintos kamatmentes kölcsönt – ezt először asszonyhitelként kapta fel a sajtó, majd a becsületes neve babaváró hitel lett. Az is kiderült emellett, hogy a kamattámogatott CSOK hitelt elérhetővé teszik a használt ingatlanok megvásárlásához is, valamint elindult a CSOK vidéket preferáló programja, a falusi CSOK is, ami az ingatlanvásárlás és bővítés mellett a korszerűsítést is lehetővé teszi.

Az államilag támogatott hitellehetőségek mellett a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását is ekkor harangozta be a miniszterelnök – ezzel legfeljebb 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz juthatnak azok a családok, akik legalább 7 személyes, legfeljebb 1 éves családi autót vásárolnak. A családtámogatás új elemei július 1-jén indultak el.

Már csak két lakástakarékpénztárnál köthetünk szerződést

A lakástakarékpénztárak állami támogatásának megszűnése után számítani lehetett a piac átrendeződésére. Elsőként a Fundamenta, másodikként az OTP Lakástakarék rukkolt elő új termékkel, végül a piac harmadik szereplője, az Erste is piacra dobta új ajánlatát. Ezt egy fontos hírrel kiegészítve tette, ugyanis ők vették meg az Aegon Lakástakarékpénztár portfólióját – ősszel már az ügyfelek számlái is átkerültek. Az év ezzel nem ért véget LTP fronton, ugyanis az OTP az újraindulás után néhány hónappal úgy döntött, hogy kivezeti a termékeit; november 1. óta nem lehet a legnagyobb banknál lakástakarék szerződést kötni.

Több banknál is elérhető az Apple Pay

Májusban az OTP Bank, júliusban az Erste Bank, a Gránit Bank és a Revolut, októbertől pedig a CIB Bank, decemberben pedig a K&H Bank indult el az Apple Pay fizetési lehetőséggel. Az almás készülékeket használó ügyfelek kényelmesen, egy érintéssel fizethetnek a POS-termináloknál, míg online fizetéseknél is kényelmesebbé vált a folyamat. A fizetési megoldás használható bármely 2012 utáni, MacOS Sierra rendszert futtató Macen, ahol a fizetést az iPhone 6-os vagy annál újabb verziójú telefonnal vagy az Apple Watch-al erősíthetjük meg. Az új MacBook Pro esetén a fizetés Touch ID-vel, az üzletekben pedig iPhone SE, iPhone 6 vagy annál újabb telefonokkal és az Apple Watch-al használható.

Elindult a MÁP+, a szuperállampapír

A második félévet pénzügyi oldalon jelentősen átrendezte a június elején bevezetett új állampapír forma, a MÁP+. Az eladott mennyiség átlépte a 3000 milliárd forintos határt december közepére. Népszerűségét annak köszönhette, hogy a korábban elérhető állampapírokhoz képest magasabb hozamot kínál: az 5 éves futamidejű papír sávos kamatozású, az EHM 4,95 százalék, ami kiemelkedően magas hozam a nagyon alacsony kockázathoz képest.

Az adategyeztetés csúszott, az azonnali utalás még mindig csúszik

Június 26. volt az eredeti határideje az adategyeztetésnek, ezt néhány nappal előtte kitolták augusztus, majd október 31-ig. Ennél több türelmet azonban már senki nem kapott, aki nem egyeztetett, annak zárolták a bankszámláját. A becslések szerint körülbelül félmillió lakossági és vállalati bankszámla tulajdonosa nem tett eleget az adategyeztetési kötelezettségnek, ezeknek azonban a 80 százaléka alvó számla, tehát már nem használták őket. Azok viszont, akik használták volna a számlát, de lecsúsztak a határidőről, meglepődhettek november 1-jén: ők addig semmilyen tranzakciót nem tudtak elvégezni, amíg be nem mentek a bankfiókba egyeztetni.





Az azonnali fizetési rendszer július 1-jén indult volna el a tervek szerint, de végül ekkor csak a próbaüzem kezdődött el, mert több bank is csúszásban volt a rendszer kiépítésével. A felhasználók leghamarabb 2020. március 2-tól élvezhetik az azonnali utalás előnyeit, ami azt jelenti, hogy az év minden napján, 24 órában, legfeljebb 5 másodperc alatt teljesülnek az átutalások. Ráadásul a bankszámla szám helyett már elég lesz például telefonszámot vagy email címet megadni ahhoz, hogy pénzt küldjünk vagy kapjunk.

A nap, amit mindenki nagyon várt: július 1.

Ezen a napon startolt el a Családvédelmi akcióterv több eleme. A legtöbb ember a 10 millió forintos állami támogatássá alakítható babaváró hitelre várt, hiszen egy gyermek vállalásával is kamatmentessé válik a konstrukció. Nem csoda, hogy az első napokban hosszú sorok kígyóztak a kormányablakoknál, hogy mindenki beszerezze a támogatásokhoz szükséges TB jogviszony igazolást, amely kezdetben nem volt döccenőmentes, de mára minden akadály elhárult és több ezer házaspár igényelt azóta sikerrel babaváró kölcsönt:

A harmadik negyedévben a bankok 277 milliárd forint babaváró hitelt folyósítottak a jegybank adatai szerint. Az átlagos hitelösszeg 9,5 millió forint, azaz szinte mindenki a maximum hitelösszegre pályázott. Az átlagos hitelösszeggel számolva ez megközelítőleg 30 ezer házaspárt jelent.

A képzeletbeli népszerűségi verseny második helyezettje a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása ebben a félévben, november végéig már 21 ezren adták be az igénylést. Ennél a támogatásnál szűkebb a jogosultak köre, ugyanis ez a lehetőség csak a nagycsaládosok számára érhető el.

Július 1-től a CSOK is több elemmel bővült. A kedvezményes, 3 százalékos kamattal igényelhető CSOK hitel már használt ingatlanra is felvehető, és elindult a falusi CSOK is. Utóbbi a mostoha gyermek a bankoknál, ugyanis mindössze két hitelintézet vállalta be az indulást júliustól: az OTP Bank és a Takarék. A harmadik negyedévben az első félév végéhez képest nőtt a támogatott lakáshitelek állománya az MNB adatai szerint, de közel sem akkora mértékben, mint amit a személyi kölcsönök vagy a babaváró hitel esetében tapasztalhattunk.

Népszerű elem a jelzáloghitel elengedése is, amely júliustól 4+1 millió forinttal csökkentheti a hiteltartozását.

A Takarékbank az ország ötödik legnagyobb bankja lett

2013-ban kezdődött meg a takarékszövetkezetek integrációjának az előkészítése. A hat éves folyamat végeredményeként 2019. október 31-én lezárult az országos fúzió, és a Takarékbank az ország ötödik legnagyobb bankjává lépett elő azzal, hogy egyesült két bank és tizenegy takarékszövetkezet.

Rövid hitelkörkép: 2019-ben is pörgött a hitelezés

2019-ben tovább nőtt a lakosság hitelállománya, azon belül azonban megoszlanak a termékek. A legnagyobb nyertes egyértelműen a személyi kölcsön: az MNB statisztikái szerint szeptemberben a személyi hitelek állománya átlépte a 800 milliárd forintot. Szintén a befutó konstrukciók között van a július 1-jén startoló babaváró hitel, amit az MNB az áruvásárlási és egyéb hitel kategóriába sorol a statisztikákban. Beszédes adat, hogy míg a második negyedév végén a hitelállomány 216 milliárd forint volt, addig szeptember végén ez a szám 575 milliárd forintra, vagyis több mint a kétszeresére emelkedett három hónap alatt.

A lakáshitelek állománya is nőtt az első három negyedévben, de közel sem akkora lendülettel, mint a személyi kölcsönöké – szeptember végén átlépte a 2900 milliárdot, és ha az elmúlt hónapok növekedési átlagát vesszük figyelembe, éppen 3000 milliárd forint alatt marad év végére. A szabad felhasználású jelzáloghitelek állománya a nagy hiteligénylési kedv ellenére is évek óta csökken, a harmadik negyedév végén már alulmúlta a személyi kölcsön állományt is – igaz, csak 3 milliárd forinttal.



