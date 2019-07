200 millió forintos befektetést kapott a FIX24

Újabb 200 millió forintos befektetést kapott az mfb csoporthoz tartozó hiventures kockázati tőkealap-kezelőtől a sajtóban csak „szakembertinderként” emlegetett magyar startup, a FIX24.hu. Az online szakemberkereső a 2017-es, első körben kapott 150 milliós tőke segítségével eddig közel megháromszorozta szakemberbázisát, és már harmadik éve, folyamatosan megduplázta az előző évi árbevételét. A mostani tőkeinjekcióval a nemzetközi terjeszkedést készítik elő.

Jelenleg nemcsak hazánkban, de egész Európában is az egyik legégetőbb probléma, hogy megfelelő, megbízható szakembert találjunk a mindennapi építőipari és egyéb feladatok elvégzésére. Sok magyar mesterember ugyanis külföldön próbál szerencsét, így ma már hiányszakmának számítanak olyan foglalkozások, mint például a villanyszerelő, a festő, a hidegburkoló, az ács, vagy a gázszerelő.

Erre a problémára kínál megoldást a fix24.hu országos szakemberkereső weboldal, ahol akár magánemberek, de cégek is könnyedén és gyorsan kaphatnak megbízható szakemberektől ajánlatot az elvégzendő munkára, a szakemberek pedig új, fizetőképes megrendelőket szerezhetnek. Az oldal azért is egyedülálló, mert a vásárlóknak nem szükséges a szakmát megnevezni, beírhatják akár a problémát is – például erkély hidegburkolás –, és az intelligens program megtalálja a legközelebbi mesterembereket az adatbázisban, akik direkt ajánlatot küldenek a feladatleírás alapján. A fix24 mesterember ajánló rendszer egyik biztonsági elemét az internetes közösség ereje adja: az ajánlatkérők véleményt mondhatnak. Amennyiben az ügyfelek jónak, illetve nem megfelelőnek ítélik meg a szakember munkáját, akkor ezt megoszthatják a fix24 felületén.





Cél a nemzetközi terjeszkedés

A cég a 2016-os indulása óta közel megháromszorozta szakemberbázisát, így országosan már 200 szakmában, több mint 20 ezer szakember elérhető az oldalon, 70 százalékuk az építőipar területéről regisztrált a rendszerbe. Emellett a startup tavaly stratégiai együttműködést kötött a Praktiker barkácsáruház-lánccal, melynek keretében a weboldalán egyes termékekhez szakembereket, építőipari vállalkozásokat és szervizcégeket társítanak, akik segíthetnek megvalósítani a felújítási, építési munkálatokat.

„Az eddigi tőke segítségével sikerült stabil hazai bázist kialakítanunk és már harmadik éve, folyamatosan megdupláztuk az előző évi árbevételünket is. A Hiventures-től most kapott kockázati tőke felhasználásával a külföldi terjeszkedést készítjük elő, valamint az IT-fejlesztésben, marketing területeken és tartalomgyártásban szeretnének erősödni, de közeli cél, hogy egy olyan platformot hozzunk létre, ahol mind a szolgáltató, mind az ügyfél teljes körű megoldást talál a problémájára, ennek részleteiről majd a későbbiekben adunk további információkat” – hangsúlyozza Turi Sándor, a fix24.hu ügyvezetője.

***

