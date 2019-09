18 új villámtöltőt telepít az Optimum Way a hazai LUKOIL-töltőállomásokra

Közösen fejleszti magyarországi villámtöltő-hálózatát az Optimum Way és a hazai LUKOIL-kutakat üzemeltető Normbenz Magyarország Kft. A két társaság közötti stratégiai megállapodás értelmében az Optimum Way 2020 nyaráig két ütemben összesen 18 új elektromos autótöltőt létesít a LUKOIL-töltőállomásokon, s emellett a kúthálózat már meglévő három villámtöltőjének üzemeltetését is átveszi.

Az európai piacon megfigyelhető trendhez hasonlóan hazánkban is egyre több elektromos autóval találkozhatunk: 2019 nyarára a zöld rendszámú járművek száma meghaladta a 13 ezret. Ez a szám átlagosan havi 5-600 autóval nő a Belügyminisztérium adatai szerint, így 2019 végére elérheti a 17 ezret is. Az elektromos autók elterjedéséhez elengedhetetlen a töltőhálózat folyamatos fejlesztése, stratégiai együttműködésük megkötésével ebbe az irányba tett történelmi lépést a Normbenz Magyarország Kft. és az Optimum Way. A megállapodás értelmében idén ősszel a jelenlegi tervek szerint 8 új villámtöltőt telepítenek a LUKOIL-töltőállomásokon, majd egy második ütemben, 2020 nyaráig újabb 10 töltőt helyeznek üzembe, s így a kúthálózatban összesen 21 töltőpont lesz elérhető a villanyautósok számára. A készülékeket az olasz energiaipari óriás, az Enel hazai stratégiai partnereként az Optimum Way Kft. szállítja, s a vállalat felel majd a szolgáltatási hálózat működtetéséért is.

Az első villámtöltőket 2017 júniusában adták át a Normbenz által üzemeltetett LUKOIL-töltőállomásokon, s az elmúlt években a társaság hasznos tapasztalatokat gyűjtött az elektromos autóval rendelkezők felhasználói szokásairól. Ezekre építve vezették be 2018 októberében a BookMyCharging mobilalkalmazás használatát a töltők előfoglalására, illetve a töltések elindítására, s az új töltők telepítése során is a vásárlók igényeit fogják szem előtt tartani.

„Az Optimum Way küldetése, hogy gyors és kényelmes autótöltéssel biztosítsa az ország minél zökkenőmentesebb átutazhatóságát, új lendületet adva a mindennapoknak. Éppen ezért fontos mérföldkő, hogy 2019 őszén előreláthatóan 8, majd 2020 nyaráig újabb 10 töltőt telepíthetünk a LUKOIL-benzinkutakra országszerte. Büszkék vagyunk arra, hogy ezt a bővülést olyan professzionális partnerrel léphetjük meg, mint a Normbenz Magyarország Kft. Az Optimum Way töltői – a tulajdonosok szándékai szerint – rövidesen naperőművi táplálással, 100%-ban megújuló forrásból származó elektromos árammal fognak tölteni! Ez a folyamat más töltőknél már megvalósult és bizonyította létjogosultságát.” – mondta el Szentkirályi-Szabó Sándor, az Optimum Way ügyvezetője.

„Egyre több autósnak van napi szinten szüksége elérhető közelségben található villámtöltőkre, amelyek számának növelése a környezetbarát elektromos autózás további terjedésének is nélkülözhetetlen feltétele. Éppen ezért örömmel tölt el, hogy az Optimum Way-jel kötött megállapodásunknak köszönhetően jelentősen növelni tudjuk a kúthálózatunkban elérhető töltőpontok számát. A vásárlói igények kiszolgálása mellett ez azért is fontos, mert az elektromos járművek számának növekedésével együtt csökken a károsanyag-kibocsátás is, tehát ezzel az intézkedéssel lehetőségeinkhez mérten mi is hozzájárulhatunk a környezet védelméhez.” – mondta el Horváth Dori Jenő, a Normbenz Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója.

Optimum Way

Az Optimum Way Kft. a napelemes rendszerek telepítésével és kapcsolódó szolgáltatások terén piacvezető Optimum Solar cégcsoport tagja. A cég által forgalmazott prémium otthoni és nagy teljesítményű közösségi elektromos autó töltők hozzájárulnak hazánk gépjármű-kereskedelmi piacának fejlődéséhez, valamint az ország elektromos autókkal történő átutazhatóságának megteremtésével egy környezettudatos életmód mind szélesebb körű elterjedéséhez.

Normbenz Magyarország Kft.

A Normbenz Magyarország Kft. a hazai üzemanyag-kiskereskedelem négy legnagyobb szereplőjének egyike. Az energetikai vállalat érdekeltségébe tartozik a hetvenhét magyarországi és a tizennyolc szlovákiai LUKOIL-töltőállomás.