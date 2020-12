1700 Mikulás-csomagot osztott szét gyermekkórházakban és gyermekotthonokban az OTP Fáy András Alapítvány

1700 gondosan összeválogatott Mikulás-csomagot osztott szét december elején rászoruló és betegséggel küzdő gyermekek közt az OTP Fáy András Alapítvány. Budapesten és vidéken összesen nyolc gyermekkórházba, illetve gyermekotthonba juttatták el a több mint 3 millió forint összértékű csomagokat, amelyekkel Mikulás alkalmából lepték meg az apróságokat.

Az Alapítvány jóvoltából Budapesten a Semmelweis Egyetem II. számú Gyermekklinika, közismert nevén a Tűzoltó utcai gyermekklinika, az RE Bethesda Gyermekkórház, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, valamint a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet kis betegei kaptak Mikulás napi meglepetést.

A jótékonysági akció keretében az OTP Fáy András Alapítvány emellett vidéken élő gyermekeket is meglepett a finomságokkal: a nyíregyházi Jósa András Oktatókórházban, a debreceni Kenézy Gyula Kórházban, illetve két gyermekotthonban, Nyírszőlősön és Mátészalkán szereztek örömet a kicsiknek.

„A koronavírus-járvány miatt a beteg, vagy hátrányos helyzetű gyermekeknek, ha lehet, még a korábbiaknál is nehezebb a helyzete az év végi ünnepi időszakban. A járványügyi intézkedések miatt sok kórházban fekvő gyermeknek nélkülöznie kell családja társaságát nemcsak most, hanem akár karácsonykor is. Ebben a helyzetben, úgy véljük, még többet jelent egy-egy jótékonysági akció, ami a kórházakban hősként küzdő, gyógyulásukat váró gyerekeknek ad némi erőt. Bízunk benne, hogy az az 1700 Mikulás-csomag, amit szétosztottunk, hozzájárul ehhez” – hívta fel a figyelmet Gróf Henrik Balázs, az OTP Fáy András Alapítvány oktatás-szakmai igazgatója.





Idén is segítik a rászoruló gyerekeket és a családokat

Az OTP Fáy András Alapítvány évek óta fog össze más jótékonysági szervezetekkel, hogy hátrányos helyzetű gyermekeket és családjaikat segítsen. A közös munkával idén decemberben is több mint 150 dél-dunántúli, szabolcsi és jászsági rászoruló családoknak biztosítanak tartós élelmiszerből és játékokból összeállított csomagokat. A kiválasztott családok listáját civil szervezetek javaslatai alapján véglegesítették, figyelve arra, hogy mind olyanok legyenek, amelyben legalább egy iskolás korú gyermek él.

Mindeközben a Humanitás Szociális Alapítvány két óvoda számára szervezett játékgyűjtést, amihez szintén csatlakozott az OTP Fáy András Alapítvány, bevonva budai és jászárokszállási partneriskoláit, illetve az OTP Bank dolgozóit is. Mindkét összeválogatott játékgyűjtemény 500 ezer forintnyi összegnek felel meg, és december folyamán el is juttatják őket az óvodákhoz.

Az OTP Fáy András Alapítványról és az OK Oktatási és Innovációs Központról

Az OTP Fáy András Alapítvány 1992-ben jött létre azzal a céllal, hogy a fiatalok számára színes programokat nyújtson, segítse őket támogató tevékenységével. 2012 novemberében a pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási edukáció és a magyar köznevelés szempontjából mérföldkőnek számító program indult az OTP Fáy András Alapítvány irányításával: a budapesti Benczúr utcában európai uniós forrás felhasználásával a térségben – egyedülálló módon – megkezdte működését a Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja, röviden az OK Oktatási Központ (ma már OK Oktatási és Innovációs Központ). Az intézmény a legmodernebb audiovizuális eszközökkel ellátott tantermeiben fogadja és oktatja az ország különböző pontjairól érkező diákokat és 2018 óta már felnőtteket is, illetve az Alapítvány eddigi tevékenységét megtartva új eszközrendszerrel támogatott, utazó oktatói hálózatot üzemeltet. Ezek során saját fejlesztésű pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási oktatási anyagait használja fel oly módon, hogy a tréningszerű elemeket tartalmazó modulok mindegyike eleget tegyen a „szórakoztatva tanítást” előtérbe helyező elvárásoknak. A szórakoztató tréninganyagok mellett az idelátogató csoportok többek között a sport, a média, a környezetgazdálkodás és az üzlet relációjával, továbbá a pénz evolúciójával is megismerkedhetnek. Az Alapítvány 2016-ban Nyíregyházán is megnyitotta a régió igényeit kiszolgáló OK Oktatási Központját.