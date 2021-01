1,6 milliárd eurós tőkeemelés a GLP európai ingatlanalapjánál

Az első zárás utáni, szeptember 29-i közzétételt követően a GLP most azt közölte, hogy további mintegy 500 millió eurónyi forrást vont be páneurópai logisztikai alapjába, a GLP Europe Income Partners II-be. A pótlólagos jegyzéssel megközelítőleg 1,6 milliárd euróra (2 milliárd dollár) növekszik a tőkekötelezettségek összege, ami meghaladja az eredeti célt, továbbá ezáltal a jegyzés befejeztével 3,2 milliárd euróra (3,9 milliárd dollár) is rúghat a kezelt eszközök állománya. A mostani extra tőkeemelésre európai, közel-keleti és ázsiai intézményi befektető partnerek révén került sor.

A GLP EIP II szerte Európában kiváló minőségű, jó elhelyezkedésű logisztikai létesítményeket foglal magában, amit a csaknem 99 százalékos kihasználtságuk is bizonyít. Az ingatlanok átlagos kora nem éri el az öt évet, korszerű specifikációk szerint épültek, a bérleti szerződések érvényességi idejének súlyozott átlaga pedig csaknem hét év.

Ralf Wessel, a GLP alapkezelésért felelős ügyvezető igazgatója elmondta: „A GLP EIP II a kezdetektől fogva kivételesen jól teljesít, az ebből adódó erős befektetői érdeklődés nyomán pedig túlteljesítettük a terveinket. Örömmel látjuk, hogy a stratégiánk egybecseng jelenlegi és új befektetőnk érdekeivel, és továbbra is a prémium minőségű eszközöket célozzuk a vonzó hozamok elérése érdekében.”





Nick Cook, a GLP Europe elnöke elmondta: „A GLP 30 év tapasztalattal bír Európa legmagasabb színvonalú logisztikai ingatlanjainak piacán a befektetéstől a fejlesztésen át az üzemeltetésig, és mára meghatározó szereplővé váltunk szerte a kontinensen. Várakozásaink szerint 2021-ben az európai logisztikai szektor gyorsulni fog, mi pedig fegyelmezett növekedési stratégiánk mentén továbbra is kiváló elhelyezkedésű és minőségű eszközök megszerzésén dolgozunk.”

Európában a GLP az egyik legrégebb óta működő, teljes egészében integrált befektető, fejlesztő és üzemeltető a logisztikai szektorban, megközelítőleg 10 milliárd euró értékű eszközt kezel a kontinens legjelentősebb logisztikai piacain. A GLP EIP II a vállalat negyedik, kimondottan Európára összpontosító befektetési eszköze.

A GLP-ről

A GLP vezető globális befektetéskezelő és üzletfejlesztő csoport a logisztika, az ingatlanpiac, az infrastruktúra, a pénzügy és a kapcsolódó technológiák terén. Átfogó befektetési és működési tapasztalataink révén számottevő értéket teremtünk ügyfeleinknek és befektetőinknek. Tevékenységünk kiterjed Brazíliára, Kínára, Európára, Indiára, Japánra, az Egyesült Államokra és Vietnámra, az általunk ingatlan- és magántőkealapokban kezelt eszközök értéke mintegy 97 milliárd dollár.

