Eddig közel 14 ezer család vette igénybe a családvédelmi akcióterv valamelyik támogatását, az első hetek igazolták a várakozásokat, “nagyon szólt” a program – mondta el az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a Magyar Hírlap szerdai számában megjelent interjújában.

Novák Katalin mérföldkőnek nevezte a magyar családtámogatás történetében a családvédelmi akciótervet. “Még nagyobb fordulatszámra kapcsoltunk a családok segítése terén” – fogalmazott hozzátéve: gondolták, hogy nagy lesz az érdeklődés, hiszen kit ne mozgatna meg tízmillió forint, egy új autó vagy lakás lehetősége, vagy akár az, hogy csökkenhetnek a család hitelterhei.

Az új, tízmillió forintos babaváró támogatásról szólva az államtitkár közölte: az esetek nagy számában ezt az igénylők otthonteremtésre használják fel, ami nemcsak lakásvásárlást, hanem a meglévő lakás korszerűsítését, bővítését is jelentheti. Nem reprezentatív felmérésük szerint az igénylők egy része hitelkiváltásra veszi igénybe a támogatást, van aki autót vásárol belőle, de megtakarításra is felhasználják az összeget.



Sok fiatal pár ezzel a támogatással lesz “képes saját lábra állni. Ez is lenne a cél: segíteni az önálló életkezdést” – mutatott rá Novák Katalin.Közölte, az igénylő családok kilencven százaléka a maximális, tíz millió forintos összeget veszik fel, de a kisebb támogatást igénylők is általában hat-nyolc millió forintot vesznek fel.A jelzáloghitel-elengedés lehetőségével eddig 3100-an éltek. A Magyar Államkincstár adatai szerint az indulás óta már hétezer autóvásárlási támogatáskérelmet rögzítettek, és jellemzően a maximális, 2,5 millió forint összeget igénylik – mondta el Novák Katalin.Kitért arra is, hogy a jövő évi költségvetésben a családtámogatásra csaknem 2,5-szer annyi pénz jut mint a tíz évvel ezelőtti baloldali kormány idején. Jövőre 2228 milliárd forintot különítettek el a családok támogatására, 2010-ben a célra 960 milliárd forint állt rendelkezésre – mondta az államtitkár.(MTI)