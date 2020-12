11 millió forint hány csomag élelmiszert ér?

Az idei közös őszi összefogásuknak köszönhetően összesen 11 millió forinttal támogatja a Nestlé és a Tesco a Magyar Élelmiszerbank Egyesület munkáját. A jótékonysági akció keretében a Nestlé az október 1. és 14. között eladott Nestlé termékek értékének 1 százalékát ajánlotta fel jótékony célra, amely értéket a Tesco megduplázott. Az Élelmiszerbank a támogatásból az élelmiszermentést és nélkülözők élelmezését biztosítja.

Idén ősszel is összefogott a Nestlé és a Tesco, hogy a vásárlók segítségével támogassák a rászoruló családokat. A jótékonysági akció ideje alatt a Tesco hipermarketekben megvásárolt Nestlé termékek (kávé, édesség, babatápszer, állateledel stb.) árából a Nestlé 1 százalékot ajánlott fel, a Tesco pedig az így összegyűlt összeget megduplázta, így összesen 11 millió forinttal járultak hozzá a rászoruló családok élelmezéséhez. Az adományt a Magyar Élelmiszerbank Egyesület kapja, a szervezet az összegből közel 120.000 db élelmiszercsomagot tud eljuttatni rászorulóknak. Az élelmiszercsomagokba az Élelmiszerbank élelmiszeripari partnerei által felajánlott, mentett élelmiszerek kerülnek. Ezek jellemzően csomagoláshibás, szezonalitás miatt már nem eladható vagy raktáron maradt, lejárathoz közeli termékek, amik természetesen kiváló minőségűek, emberi fogyasztásra tökéletesen alkalmasak.

„Az Élelmiszerbanknál nap mint nap tapasztaljuk a munkánk során, hogy akár egy-egy csomag élelmiszeradomány is óriási segítség lehet azoknak a családoknak, akiknek sokszor hó végén már nem jut étel az asztalára, és akiknek az élelmiszer vásárlása napi szinten nehézséget okoz. Az elmúlt hónapokban pedig csak növekedett azoknak a száma, akik rászorulnak erre a segítségre. Hálásak vagyunk, hogy ez a kezdeményezés ismét létrejöhetett, és a vásárlók, a Nestlé és a Tesco összefogásával segíthetünk a rászorulóknak” – mondta Cseh Balázs, az Élelmiszerbank elnöke.

„Az elmúlt időszakban ismét bebizonyosodott, hogy egy kis figyelmesség csodákra képes, az összefogással pedig akár hegyeket mozgathatunk meg. Elsőre talán nem is gondolnánk, hogy egy-egy termék megvásárlásával mennyit segíthetünk azoknak, akik számára a mindennapi ennivaló előteremtése is gondot okoz. Nagy öröm számunkra, hogy a vásárlóinknak is fontos a jó ügy támogatása, és hogy partnerünk, a Nestlé ismét részt vett az akcióban” – mondta el Hevesi Nóra, a Tesco kommunikációs vezetője.

“Élelmiszeripari vállalatként különösen fontosnak tartjuk, hogy mi is tegyünk az élelmiszerveszteség megszüntetéséért, és folyamatosan támogassuk az olyan szervezetek munkáját, amelyek ez ellen küzdenek. Az Élelmiszerbank partnereként tavaly 40 millió forint értékben adományoztunk élelmiszert jótékony célra, idén ez a szám – elsősorban a koronavírus első hulláma alatt adományozott élelmiszerek mennyiségének emelkedése miatt – már most elérte a 231 millió forintot. Ennek a Tescóval közös akciónak az a különlegessége, hogy most az élelmiszeradományokon túl pénzt is fel tudunk ajánlani az Élelmiszerbanknak, amit ők főleg logisztikára, az élelmiszercsomagok rászorulókhoz való eljuttatásának költségeire fordíthatnak. Nagyon hálásak vagyunk a fogyasztóinknak, akik termékeink megvásárlásával támogatták ezt a fontos ügyet!” – mondta Tompa Gábor, a Nestlé Hungária vállalati kommunikációs igazgatója.

A Tesco és a Nestlé évek óta az Élelmiszerbank stratégiai partnereként vesznek részt az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelemben. Országosan a 201 Tesco áruházból jelenleg több mint 180-ban folyik a napi szintű élelmiszermentés, melynek célja az élelmiszer-felesleg mennyiségének csökkentése és a rászorulók támogatása. A programban részt vevő áruházak idén augusztus végéig közel 27 400 tonna élelmiszert ajánlottak fel jótékony célra, ami közel 68,5 millió adag ételnek felel meg.

A Nestlé 2020-ban eddig 38 tonna élelmiszert juttatott el az Élelmiszerbankhoz, összesen 231 millió forint értékben.

A Nestlé Hungáriáról: A világ legnagyobb, több mint 150 éves élelmiszeripari vállalata 189 országban van jelen világszerte. A svájci vállalat Magyarországon három gyárában (Szerencsen, Diósgyőrön és Bükön), illetve budapesti központjában összesen több mint 2400 embert foglalkoztat, akik a jobb életminőség és az egészségesebb jövő megteremtéséért dolgoznak nap, mint nap.

A Nestlé közel 30 éve van jelen Magyarországon, jelenleg a legnagyobb svájci befektető és munkáltató hazánkban. Az idén bejelentett büki beruházásával immár 150 milliárd forintot meghaladó értékben fektet be itthon és továbbra is hosszú távú hazai jelenléttel tervez.

A szerencsi gyár a Nestlé közép-európai regionális kávé- és kakaóitalpor-gyártó és -töltő üzeme. Évente 40 ezer tonna kávé- és kakaópor készül, amely 30 országba kerül kiszállításra.

A diósgyőri gyár a Nestlé egyetlen, kizárólag üreges figurák gyártására specializálódott üzeme a világon, ahol 120 millió darab csokoládéfigura készül évente. Ezeket a termékeket több mint 20 országba exportálja a vállalat.

A cégcsoport állateledel-gyártásának kelet-közép-európai központja, a büki PURINA® gyár 2018-ban ünnepelte fennállásának huszadik évfordulóját. Termékei a világ több mint 40 országába jutnak el Bükről.

A Nestlé Hungária beszállítóinak többsége magyar vállalkozás, amelyek évente összesen 54 milliárd forintértékben adnak el termékeket és szolgáltatásokat a Nestlé globális hálózatának