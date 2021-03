11 hónap alatt óriásit lépett előre a pénzügyek digitalizációja

Soha nem volt olyan fontos a digitális pénzügyi ismeretek elsajátítása, mint az elmúlt 11 hónapban, mióta a koronavírus életünket nagyban megváltoztatta – online vásárlás, bankkártyás fizetés, online biztosításkötések, digitális bankolás, ezek mind hatalmas mértékben növekedtek a korábbi időszakhoz képest. Most azok is felismerhették, mennyire fontos területe ez a mindennapoknak, akik a járványt megelőzően idegenkedtek a pénzügyeik digitális kezelésétől. A K&H a felnövekvő generáció pénzügyi nevelésében továbbra is elkötelezett, 2021-ben 11. alkalommal indította el a K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedőt, melyben idén is hangsúlyos szerepet kap a pénzügyek digitalizációja.

Tíz évet fejlődött nem egészen egy év alatt a digitális eszközhasználat az egész világon – ami egy éve ilyenkor elképzelhetetlen lett volna, az mára megvalósult: online meetingek, online szórakozás, online banki eszközök széleskörű használata minden generációban. A K&H adatai szerint 2020-ban az előző évhez viszonyítva óriásit ugrott a mobilbank használata: jelenleg a K&H-nak 570 ezer digitálisan aktív ügyfele van, ami a teljes ügyfélkör 82%-át jelenti. A GKI Digital kutatása szerint 2020 első 9 hónapjának online forgalma pedig 30%-kal haladta meg az előző év azonos időszakát, elérve a bruttó 526 milliárd forintot.

A fentiekből látható, hogy sokan megismerkedtek és áttértek az online világra, köztük olyanok is, akik korábban távol tartották magukat ezektől a megoldásoktól. A kényelem és a gyorsaság mellett az egészségügyi biztonság is felkerült az érvek mellé.

A felnövekvő generáció számára a tudatos pénzügyi gondolkodás mellett a digitális térben való biztonságos ügyintézés, tájékozódás nélkülözhetetlen készséggé vált. Emiatt is és a bank innovatív stratégiájának köszönhetően a K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő tematikájának évek óta részét képezi a banki digitalizáció témaköre. Nem véletlen tehát, hogy az idei vetélkedő fókusztémája is a pénzügyi digitális innováció – a tavalyihoz hasonlóan online zajló vetélkedőn ilyen pénzügyi témákban is összemérhetik tudásukat az egyes korosztályok. A jelentkező csapatokat és felkészítőiket ezen a felületen várják. A mezőny évről évre nagyobb: a tavalyi vetélkedőre 2161 iskolai csapat jelentkezett, összesen 9038 diák versenyzett a legjobbnak járó címért és persze az értékes nyereményekért.

A K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő középdöntője és döntője már az elmúlt tanévben online platformra került.„Minden elismerést megérdemlő és örömteli is egyben, hogy 11 hónap alatt a pedagógusok milyen mértékű digitális fejlődési utat tettek meg, sokan kilépve ezáltal a komfortzónájukból” – mondja Horváth Magyary Nóra, a K&H kommunikációs ügyvezető igazgatója. „Úgy érezzük, a tanárok az elmúlt egy évben hozzászoktak, hogy a tanórák mellett az iskolai versenyek is online platformra kerültek és felkészülten várják a K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő fordulóit. Sőt, az innovatív felületek bevonásával izgalmas, korszerű felkészülésben és versenyhelyzetben próbálhatják ki magukat a diákok is.”

Jelentkezni 2021. március 26-ig itt lehet a pénzügyi versenyre.

A K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedőről





A K&H Csoport társadalmi szerepvállalásának részeként 2010-ben indította útjára a K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedőt. A program célja, hogy a magyarországi általános és középiskolások pénzügyi, gazdálkodási ismereteit gyarapítsa. A vetélkedő programja évről évre egyre több diákot vonz országszerte. A verseny indulásától a nevezések száma mintegy megtízszereződött, 2019-ben immár 9038 fő részvételével zajlott a verseny. 2010 óta a K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedőre összesen 759 településről 1696 iskola csapata pályázott. Ez összesen több mint 46 200 résztvevő diákot jelentett. A K&H Csoport a K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő programjával a felnövekvő generáció pénzügyi tudatosságra nevelését kívánja előre mozdítani annak érdekében, hogy felnőttként majd okos pénzügyi döntéseket hozhassanak.

