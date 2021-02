100 forintból csak 10 forintot költöttél a weben

és 90 forintot a hagyományos boltokban 2020-ban, még a sok boltzár mellett is. És nem is nőtt gyorsabban a webáruházi költekezés 2020-ban, mint 2019-ben. A nyakló nélküli Black Friday pedig egyre nagyobb öngól a webáruházaknak. A Black Friday szerepe az lenne, hogy az akcióval kedvet csináljon a decemberi ajándékvásárláshoz, és nem az, hogy elvegyen belőle. A vásárló persze csak kacarászik, és rá is szól a papagájára, most már ne blekfrájdéjozz már annyit! De lehet, hogy ő fizeti az akciós engedményt – majd máskor.

Jó, tudjuk, a 41%-os webáruházi növekedés önmagában brutális, ennyi volt 2020-ban. De lényegében ugyanennyi volt 2019-ben is, pedig akkor áprilistól május közepéig nem voltak zárva az iparcikkes boltok, novemberben és decemberben lehetett menni 19 óra után is vásárolni. De hát világszerte robosztus növekedés jellemzi a webáruházakat, a legnagyobb – persze kínai – Alibaba is 37%-ot csinált növekedésben 2020 utolsó negyedévében, a másik óriás, az Amazon 44%-ot. Hát ennyiben – ütemben – nem maradtunk le.

Az egyes hónapokat nézve a magyar webpiacon ugyanakkor azt is látni, hogy akkor ugrott nagyot a webes vásárlás, amikor súlyosbodott a járvány és bezárták, vagy korlátozták a hagyományos iparcikkes boltokat, a tavaszi időszakban pedig még volt némi pánikvásárlás is. A második hullám szeptembertől erősödött fel, a webáruházi költekezés is ekkortól jobban húzott felfelé.

De hát kinek jó az, ha veszteséges piacba kergeti magát

Annak, aki utána azt be tudja hozni.

És a novemberi Black Friday már lenyomta a decemberi ajándékvásárlásos időszakot (így volt ez már 2019-ben is, csak akkor kisebb volt a különbség). Az akciónál pedig a boltos lemond az árbevétele egy részéről, ami nyilván veszteség számára.

No persze, egy vállalkozás sem a veszteségre hajt, az üzleti tervet eleve úgy állítják össze, hogy a tervezett árengedmény miatti kiesést majd más nagyobbra tervezett bevételből pótolja. De hát a webáruházak minden nap tolják az akciókat, és a versenytárs előzése a cél. Borul is minden, így van oka kacarászásra a vásárlónak.

Ez az eredményeken is látszik. Az elmúlt években a legnagyobb webáruházak közül többnek az éves mérlege mutatott bizony veszteségeket is, mivel a piacfoglalósdinak, törtetésnek ára is van. Kérdés, sikerül-e ezt visszafizettetni valamikor a vásárlóval, különben jöhet az új befektető. Volt már ilyen.

A webes költekezés súlya pedig 10% volt 2020-ban, a hagyományos bolti költekezésé viszont 90%. A webáruházak reklámjai persze nem ezt sugallják. De ennek ellenére a pénzünk döntő részét a hagyományos boltokban költjük el, még így is:

webpiac súlya boltos világ (bolt+web) ebből web web/bolt január 787 69 8,8% február 806 64 7,9%↓ március 911 82 9% ↑ április 812 114 14% ↑ május 875 92 10,6% ↓ június 907 77 8,5% ↓ július 935 75 8% ↓ augusztus 926 73 7,9% ↓ szeptember 889 88 9,9% ↑ október 944 95 10,1%↑ november 968 138 14,3%↑ december 1.099 117 10,6% ↓ 2020 összesen 10.860 1.083 10% 2019 összesen 10.258 765 7,5% KSH, érték: milliárd forint, boltos világ: kiskereskedelem, hagyományos bolt+web együtt, élelmiszer és iparcikk, de üzemanyag nélkül, folyóáras adatok,

↑ jelzés: arányváltozás iránya előző hónaphoz képest

Ráadásul a piaci súly különbözőségeiben az egyes hónapok között az egyértelmű, hogy a járványhatásnak, a vásárló óvatosságának tetemes erejű a nyomása. Így, ha külön lehetne választani, nem is biztos, hogy önmagában a Black Friday olyan hatalmasat hozott volna a webáruházak konyhájára.

Az előbbiek tükröződnek a havi adatokban is:

webpiac 2019 2020 2020/2019 január 54 69 +30% február 49 64 +31% március 55 83 +49% április 56 114 +104% május 62 92 +49% június 57 77 +37% július 62 75 +20% augusztus 58 73 +24% szeptember 63 88 +37% október 67 95 +40% november 93 138 +47% december 89 117 +30% éves összesen 676 966 +41% KSH, érték: milliárd forint, 2020/2019: kiigazítatlan volumenindex, előző év azonos időszakához képest

A 2019-es webáruházi növekedés egyébként 40% volt.

(blokkk.com)